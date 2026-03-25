Eski Juventus oyuncusu Alberto Costa'nın Porto'daki sezonu nasıl gidiyor: Paris Saint-Germain'in ilgisini çeken asist ustası

24 Temmuz 2025'te Juventus, Torino'da sadece yedi ay kaldıktan sonra 14 maça çıkıp gol atamayan Alberto Costa'nın Porto'ya transferini duyurdu.





Juventus kulübünün basın açıklamasında şöyle deniyordu: "Juventus Football Club S.p.A., Porto FC kulübüyle, futbolcu Alberto Oliveira Baio'nun spor performans haklarının 15 milyon avro karşılığında, dört taksitte ödenecek bir bedel ve maksimum 1 milyon avroya kadar değişken primler karşılığında kesin olarak devredilmesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurur. Bu işlem, ek masraflar hariç olmak üzere, cari mali yıl üzerinde yaklaşık 2,3 milyon avroluk olumlu bir ekonomik etki yaratmaktadır."





2003 doğumlu Portekizli oyuncu, Ocak ayında "12,5 milyon avrobedel karşılığında, dört mali yıl boyunca ödenmek üzere, 1,3 milyon avro tutarında ek masraflar ve belirli spor hedeflerine ulaşılması halinde 2,5 milyon avroyu aşmayacak primler" ile kesin olarak satın alınmıştı.





Ocak ayında Cristiano Giuntoli tarafından transfer edilen Alberto Costa, geçen sezonun sonunda Juventus'ta yaşanan yönetim değişikliğinin ardından Temmuz ayında Damien Comolli tarafından satılmıştı. Aynı zamanda Comolli, Porto'dan Joao Mario'yu transfer etmiş, ardından Ocak ayında onu Bologna'ya satmıştı; bu kulüple de kanat oyuncusunun kesin transferi için görüşmeler yapılması muhtemel.