Alberto Costa
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Eski Juventus oyuncusu Alberto Costa'nın Porto'daki sezonu nasıl gidiyor: Paris Saint-Germain'in ilgisini çeken asist ustası

Portekizli kanat oyuncusu, 2025 yılında Juventus'ta geçirdiği sönük geçen yedi ayın ardından Porto'da iyi bir sezon geçiriyor

24 Temmuz 2025'te Juventus, Torino'da sadece yedi ay kaldıktan sonra 14 maça çıkıp gol atamayan Alberto Costa'nın Porto'ya transferini duyurdu.


Juventus kulübünün basın açıklamasında şöyle deniyordu: "Juventus Football Club S.p.A., Porto FC kulübüyle, futbolcu Alberto Oliveira Baio'nun spor performans haklarının 15 milyon avro karşılığında, dört taksitte ödenecek bir bedel ve maksimum 1 milyon avroya kadar değişken primler karşılığında kesin olarak devredilmesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurur. Bu işlem, ek masraflar hariç olmak üzere, cari mali yıl üzerinde yaklaşık 2,3 milyon avroluk olumlu bir ekonomik etki yaratmaktadır."


2003 doğumlu Portekizli oyuncu, Ocak ayında "12,5 milyon avrobedel karşılığında, dört mali yıl boyunca ödenmek üzere, 1,3 milyon avro tutarında ek masraflar ve belirli spor hedeflerine ulaşılması halinde 2,5 milyon avroyu aşmayacak primler" ile kesin olarak satın alınmıştı.


Ocak ayında Cristiano Giuntoli tarafından transfer edilen Alberto Costa, geçen sezonun sonunda Juventus'ta yaşanan yönetim değişikliğinin ardından Temmuz ayında Damien Comolli tarafından satılmıştı. Aynı zamanda Comolli, Porto'dan Joao Mario'yu transfer etmiş, ardından Ocak ayında onu Bologna'ya satmıştı; bu kulüple de kanat oyuncusunun kesin transferi için görüşmeler yapılması muhtemel.

  • BİREYSEL SAYILAR

    Evet, peki Alberto Costa'nın Porto'daki sezonu şu ana kadar nasıl geçti? Rakamlara bakıldığında, kanat oyuncusu toplam 36 maça çıktı (22'si ligde, 9'u Avrupa Ligi'nde ve 5'i Portekiz Kupası'nda) ve sahada toplam 2.392 dakika geçirdi. Alberto Costa gol atmadı, ancak 7 asist yaptı. Toplamda 8 sarı kart gördü, kırmızı kart ise almadı.


    Ligde oynadığı 22 maçın 18'inde ilk 11'de, 4'ünde ise yedek olarak sahaya çıktı; Avrupa Ligi'nde oynadığı 9 maçın 6'sında ilk 11'de, 3'ünde ise yedek olarak sahaya çıktı; Portekiz Kupası'nda oynadığı 5 maçın 2'sinde ilk 11'de, 3'ünde ise yedek olarak sahaya çıktı.

  • TAKIM NE YAPTI?

    Bu sezon Alberto Costa gelişip olgunlaştı ve ligin zirvesinde yer alan Francesco Farioli’nin Porto takımının en önemli oyuncularından biri haline geldi. 34 maçlık ligin 27. haftasında Porto, Sporting Lizbon’un 7 puan önünde yer alıyor (ancak Sporting’in bir maçı eksik). Avrupa'da da işler Dragoes için iyi gidiyor; takım, Avrupa Ligi çeyrek finallerine yükseldi (burada Nottingham Forest ile karşılaşacak). Son olarak, Portekiz Kupası'nda Porto, yarı finalde Sporting Lizbon ile karşılaşacak.

  • PSG'NİN GÖZÜ

    Alberto Costa'nın gösterdiği iyi performans, aralarında Paris Saint-Germain'in de bulunduğu bazı Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti; Paris Saint-Germain, Ocak ayında bu oyuncuyu sağ kanat için bir alternatif olarak değerlendirmişti ve hâlâ bu konuyu gündeminde tutuyor gibi görünüyor.


    Fransızlar onu gelecek sezon için listelerine eklediler ve Premier League'deki rakiplerinden önce harekete geçmeyi planlıyorlar.


