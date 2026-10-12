Mekâna girdiklerinde Levein ve Brown kendilerini yoğun bir dinî ayinin ortasında buldu. Papaz, ibadet edenleri kötü ruhlardan arındırmaya çalışırken beklemek zorunda kaldılar. Levein, yaşadıkları sıra dışı anları şöyle anlattı: “İblis çıkarma ayininin yapıldığı bir akşam gitmeyi seçmiştik. Adamlar sahneye çıkıyor, Papaz Joe ellerini başlarına koyuyor, etrafta bir sürü feryat duyuluyor. Sonra onları itiyor ve geriye doğru düşüyorlar. Oturmuş, ‘Burada ne s***m oluyor?’ diye düşünüyorum. Marvin’le buluşmak için oradayım ama insanlar sağa sola düşüyor, yerde de yaklaşık altı kişi yatıyor. Hayatımda geçirdiğim en tuhaf akşamdı.”