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Çeviri:
Eski İskoçya teknik direktörü Craig Levein, Marvin Andrews'u transfer etmek için Gordon Brown'la birlikte kilisede düzenlenen tuhaf bir “şeytan çıkarma ayinine” katıldığını hatırladı
Kirkcaldy'de tuhaf transfer görevi
Undr the Cosh podcast'inde konuşan Levein, sıradan bir transfer görüşmesinin nasıl beklenmedik bir hâl aldığını anlattı. Raith Rovers, Rangers tarafından kısa süre önce serbest bırakılan Andrews'ü transfer etmeye çalışıyordu. O dönemde Maliye Bakanı olan ve daha sonra Başbakanlık görevine gelen Brown, Levein'i arayarak kendisiyle Kirkcaldy'de görüşmesini istedi. Levein, oraya vardığında güçlü siyasetçinin görkemli gelişi karşısında şaşkına döndü. Levein, "Bu arada Raith Rovers, Marvin Andrews'ü transfer etmeye çalışıyor. Arabayla gidip aracımı otoparka park ediyorum. Oraya vardığımda üç Range Rover hızla otoparka girdi," diye anlattı.
- AFP
Gordon Brown öncülük ediyor
Brown, Levein'e arabasına binip Zion Praise Centre'da çalışan Andrews'ü görmeye gideceklerini söyleyince olaylar daha da hareketlendi. Kiliseyi, savunma oyuncusunun manevi rehberi olan Papaz Joe Nwokoye yönetiyordu. Levein, “Işıklar yanıp sönüyor, sirenler çalıyor. Ben de ‘Bu ne s...?!’ diye düşünüyorum. Araçlardan birinin camı iniyor, içindeki Gordon. ‘Arabama atla, o akşam kilisede çalışan Marvin'i görmeye gidiyoruz,’ diyor,” diye ekledi.
Ruhsal bir kurtuluşa tanıklık etmek
Mekâna girdiklerinde Levein ve Brown kendilerini yoğun bir dinî ayinin ortasında buldu. Papaz, ibadet edenleri kötü ruhlardan arındırmaya çalışırken beklemek zorunda kaldılar. Levein, yaşadıkları sıra dışı anları şöyle anlattı: “İblis çıkarma ayininin yapıldığı bir akşam gitmeyi seçmiştik. Adamlar sahneye çıkıyor, Papaz Joe ellerini başlarına koyuyor, etrafta bir sürü feryat duyuluyor. Sonra onları itiyor ve geriye doğru düşüyorlar. Oturmuş, ‘Burada ne s***m oluyor?’ diye düşünüyorum. Marvin’le buluşmak için oradayım ama insanlar sağa sola düşüyor, yerde de yaklaşık altı kişi yatıyor. Hayatımda geçirdiğim en tuhaf akşamdı.”
- Getty Images Sport
Andrews'un futbol sonrası hayatı
Andrews, kararında inancının belirleyici olduğunu söyleyerek sonunda Raith Rovers'a imza attı. Futbolu bıraktıktan sonra tamamen Hristiyan vaizliğine yöneldi. Bugün de manevi çağrısını izlemeyi sürdürüyor. Perili evlerden kötü ruhları çıkarmak için hizmet sunmasıyla da tanınan Andrews, şeytani güçlere karşı mücadelesinin futbolculuk kariyerinin çok ötesine uzandığını gösteriyor.
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