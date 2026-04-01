Eski Inter yıldızı, Romelu Lukaku'nun Napoli ile yaşadığı 'gerçekten tuhaf' anlaşmazlığa değindi ve forvetin yaşadığı psikolojik zorluklar karşısında 'anlayış' çağrısında bulundu
Ranocchia, Lukaku'nun yokluğuna şaşırdı
Lukaku ile Napoli arasındaki ilişki, Mart ayındaki milli maç arası sırasında kırılma noktasına geldi. Belçika milli takımından çekilmesine rağmen, 32 yaşındaki oyuncu beklendiği gibi İtalya'ya dönmedi ve bunun yerine Anvers'te kalmayı tercih etti. Eski Chelsea ve Inter forvetinin, özel bir klinikte rehabilitasyon gördüğü bildirildi; bu gelişme, kulübüyle arasında ciddi bir gerginliğe yol açtı.
San Siro'da Belçikalı oyuncuyla aynı soyunma odasını paylaşan Ranocchia, mevcut iletişim kopukluğuna şaşkınlığını dile getirdi. Radio Kiss Kiss'e konuşan Ranocchia, "Garip bir haber, gerçekten garip. Şu anda bilmiyorum - o da biraz açıklama yaptı, çeşitli nedenleri anlamamız gerekiyor," diyerek çatışmanın tuhaf doğasını vurguladı.
Belçikalı oyuncunun karşılaşabileceği olası zihinsel zorluklar
Lukaku'nun 2025-26 sezonu şu ana kadar tam bir kabusa dönüştü; forvet, yedi maçta toplamda sadece 64 dakika sahada kalabildi ve tek bir gol atabildi. Dışarıdan gelen tepkilerin çoğu disiplin ihlaline odaklanırken, Ranocchia bunun altında yatan psikolojik faktörlerin rol oynuyor olabileceğine inanıyor. Lukaku'nun maç kondisyonu ile ilgili yaşadığı zorluklar - Belçika'nın ABD ve Meksika ile oynadığı hazırlık maçlarını kaçırmasının ana nedeni - bu fiziksel aksiliklerin yükünün zihinsel sağlığını olumsuz etkilediğini gösteriyor.
Ranocchia, "O kesinlikle önemli bir oyuncu, her zaman kendini önemli hissetmiştir ve belki de onu bu kadar uzun süre sahalardan uzak tutan bir sakatlığın ardından zihinsel olarak da biraz sıkıntı yaşamıştır" diye açıkladı. Ranocchia, gözlemcilere uzun süreli sakatlıkların psikolojik etkisini dikkate almaları çağrısında bulunarak, forvetin mevcut davranışının sahadaki ritim eksikliği ve hayal kırıklığının bir sonucu olabileceğini öne sürdü.
Yöneticiyle kopan bağ
Bu olayların en şaşırtıcı yönlerinden biri, Lukaku ile teknik ekibi arasında ortaya çıkan bariz kopukluktur. 32 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca kendisine tam bir manevi destek veren teknik direktörlerin yönetiminde sıklıkla başarılı performanslar sergilemişti ve Napoli’deki mevcut teknik kadroyla ilişkilerinin sağlam olduğu düşünülüyordu. Ranocchia, bu sadakat geçmişinin, futbol camiası içindekiler için mevcut itaatsizliği kabullenmeyi daha da zorlaştırdığını vurguladı.
"Şimdi ne olduğunu gerçekten anlamamız gerekiyor. Onun teknik direktörle her zaman mükemmel bir ilişkisi olduğunu göz önünde bulundurarak durumu analiz etmeliyiz, bu yüzden olanlar beni biraz şaşırttı," diye ekledi eski defans oyuncusu.
Napoli yönetimi hukuki işlem başlatmayı değerlendiriyor
Ranocchia empati çağrısında bulunurken, Napoli yönetim kurulundaki hava çok daha uzlaşmacı değil. Kulüp, yaptığı resmi açıklamada, oyuncunun geri dönmeyi reddetmesi nedeniyle "uygun disiplin önlemlerini alma ve oyuncunun takımda kalıp kalmayacağına karar verme hakkına" sahip olduğunu belirtti.
Lukaku ise kulübün hayal kırıklığına şu sözlerle yanıt verdi: "Napoli'ye asla sırtımı dönmem, asla. Oynamak ve takımımın kazanmasını sağlamak kadar istediğim başka bir şey yok, ancak şu anda fiziksel olarak %100 formda olduğumdan emin olmalıyım, çünkü son zamanlarda öyle değildim ve bu durum zihinsel olarak da üzerimde baskı yaratıyordu."