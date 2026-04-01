Eski Inter yıldızı, Romelu Lukaku'nun Napoli ile yaşadığı 'gerçekten tuhaf' anlaşmazlığa değindi ve forvetin yaşadığı psikolojik zorluklar karşısında 'anlayış' çağrısında bulundu

Lukaku ile Napoli arasındaki ilişki, Mart ayındaki milli maç arası sırasında kırılma noktasına geldi. Belçika milli takımından çekilmesine rağmen, 32 yaşındaki oyuncu beklendiği gibi İtalya'ya dönmedi ve bunun yerine Anvers'te kalmayı tercih etti. Eski Chelsea ve Inter forvetinin, özel bir klinikte rehabilitasyon gördüğü bildirildi; bu gelişme, kulübüyle arasında ciddi bir gerginliğe yol açtı.

San Siro'da Belçikalı oyuncuyla aynı soyunma odasını paylaşan Ranocchia, mevcut iletişim kopukluğuna şaşkınlığını dile getirdi. Radio Kiss Kiss'e konuşan Ranocchia, "Garip bir haber, gerçekten garip. Şu anda bilmiyorum - o da biraz açıklama yaptı, çeşitli nedenleri anlamamız gerekiyor," diyerek çatışmanın tuhaf doğasını vurguladı.