Goal.com
Canlı
SSC Napoli v Torino FC - Serie A
Khaled Mahmoud

Çeviri:

Eski Inter yıldızı, Romelu Lukaku'nun Napoli ile yaşadığı 'gerçekten tuhaf' anlaşmazlığa değindi ve forvetin yaşadığı psikolojik zorluklar karşısında 'anlayış' çağrısında bulundu

R. Lukaku
SSC Napoli
Serie A
Belçika
Dünya Kupası
A. Ranocchia

Eski Inter savunma oyuncusu Andrea Ranocchia, Romelu Lukaku ile Napoli arasında tırmanan gerginlik hakkında konuştu ve forvetin İtalya'ya dönmeyi reddetmesini "gerçekten tuhaf" bir durum olarak nitelendirdi. Partenopei yönetimi ciddi disiplin önlemlerini değerlendirirken, eski takım arkadaşı, Belçikalı oyuncunun yaşadığı zorlu sakatlık döneminin ardından ruhsal durumunun daha derinlemesine incelenmesi gerektiğini vurguladı.

  • Ranocchia, Lukaku'nun yokluğuna şaşırdı

    Lukaku ile Napoli arasındaki ilişki, Mart ayındaki milli maç arası sırasında kırılma noktasına geldi. Belçika milli takımından çekilmesine rağmen, 32 yaşındaki oyuncu beklendiği gibi İtalya'ya dönmedi ve bunun yerine Anvers'te kalmayı tercih etti. Eski Chelsea ve Inter forvetinin, özel bir klinikte rehabilitasyon gördüğü bildirildi; bu gelişme, kulübüyle arasında ciddi bir gerginliğe yol açtı.

    San Siro'da Belçikalı oyuncuyla aynı soyunma odasını paylaşan Ranocchia, mevcut iletişim kopukluğuna şaşkınlığını dile getirdi. Radio Kiss Kiss'e konuşan Ranocchia, "Garip bir haber, gerçekten garip. Şu anda bilmiyorum - o da biraz açıklama yaptı, çeşitli nedenleri anlamamız gerekiyor," diyerek çatışmanın tuhaf doğasını vurguladı.

  • Cagliari Calcio v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    Belçikalı oyuncunun karşılaşabileceği olası zihinsel zorluklar

    Lukaku'nun 2025-26 sezonu şu ana kadar tam bir kabusa dönüştü; forvet, yedi maçta toplamda sadece 64 dakika sahada kalabildi ve tek bir gol atabildi. Dışarıdan gelen tepkilerin çoğu disiplin ihlaline odaklanırken, Ranocchia bunun altında yatan psikolojik faktörlerin rol oynuyor olabileceğine inanıyor. Lukaku'nun maç kondisyonu ile ilgili yaşadığı zorluklar - Belçika'nın ABD ve Meksika ile oynadığı hazırlık maçlarını kaçırmasının ana nedeni - bu fiziksel aksiliklerin yükünün zihinsel sağlığını olumsuz etkilediğini gösteriyor.

    Ranocchia, "O kesinlikle önemli bir oyuncu, her zaman kendini önemli hissetmiştir ve belki de onu bu kadar uzun süre sahalardan uzak tutan bir sakatlığın ardından zihinsel olarak da biraz sıkıntı yaşamıştır" diye açıkladı. Ranocchia, gözlemcilere uzun süreli sakatlıkların psikolojik etkisini dikkate almaları çağrısında bulunarak, forvetin mevcut davranışının sahadaki ritim eksikliği ve hayal kırıklığının bir sonucu olabileceğini öne sürdü.

  • Yöneticiyle kopan bağ

    Bu olayların en şaşırtıcı yönlerinden biri, Lukaku ile teknik ekibi arasında ortaya çıkan bariz kopukluktur. 32 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca kendisine tam bir manevi destek veren teknik direktörlerin yönetiminde sıklıkla başarılı performanslar sergilemişti ve Napoli’deki mevcut teknik kadroyla ilişkilerinin sağlam olduğu düşünülüyordu. Ranocchia, bu sadakat geçmişinin, futbol camiası içindekiler için mevcut itaatsizliği kabullenmeyi daha da zorlaştırdığını vurguladı.

    "Şimdi ne olduğunu gerçekten anlamamız gerekiyor. Onun teknik direktörle her zaman mükemmel bir ilişkisi olduğunu göz önünde bulundurarak durumu analiz etmeliyiz, bu yüzden olanlar beni biraz şaşırttı," diye ekledi eski defans oyuncusu.

  • SSC Napoli v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    Napoli yönetimi hukuki işlem başlatmayı değerlendiriyor

    Ranocchia empati çağrısında bulunurken, Napoli yönetim kurulundaki hava çok daha uzlaşmacı değil. Kulüp, yaptığı resmi açıklamada, oyuncunun geri dönmeyi reddetmesi nedeniyle "uygun disiplin önlemlerini alma ve oyuncunun takımda kalıp kalmayacağına karar verme hakkına" sahip olduğunu belirtti.

    Lukaku ise kulübün hayal kırıklığına şu sözlerle yanıt verdi: "Napoli'ye asla sırtımı dönmem, asla. Oynamak ve takımımın kazanmasını sağlamak kadar istediğim başka bir şey yok, ancak şu anda fiziksel olarak %100 formda olduğumdan emin olmalıyım, çünkü son zamanlarda öyle değildim ve bu durum zihinsel olarak da üzerimde baskı yaratıyordu."

Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP