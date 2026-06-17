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Eski Inter ve Stoke yıldızı Marko Arnautovic’in de gol attığı maçta Avusturya, Ürdün’ü mağlup ederek 28 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası maçını kazandı
Schmid, maçın başlarında takıma ivme kazandırdı
1998’den bu yana dünya sahnesine ilk kez çıkan Avusturya, varlığını hissettirmek için fazla zaman kaybetmedi. Neredeyse üç on yıllık bekleyişin yarattığı gerginlik, 20. dakikada Romano Schmid’in sergilediği muhteşem bir hareket sayesinde bir anda ortadan kalktı.
Orta saha oyuncusu, Ürdün kalecisinin hiçbir şansı kalmayacağı kadar güçlü bir şut attı ve Ralf Rangnick’in takımına hak ettiği erken bir üstünlük sağladı. Avusturya, ilk yarının büyük bir bölümünde top hakimiyetini elinde tuttu; topun %62’sini kontrol ederek, Dünya Kupası’na ilk kez katılan rakibinin masalsı bir başlangıç yapma umutlarını boğmaya çalıştı.
- Getty Images Sport
Ürdün, Olwan'ın golüyle skoru eşitledi
İkinci yarı, maç öncesi favoriler için bir şokla başladı; Ürdün, Kuzey Amerika’ya sadece sayıyı doldurmak için gelmediklerini kanıtladı. Maçın yeniden başlamasından sadece beş dakika sonra, Ali Olwan ceza sahası içinde boşluk buldu ve uzak direğin içine keskin bir şut göndererek skoru eşitledi.
Bu gol, Avusturyalıları sarsarken, kendilerini birdenbire kararlı bir şekilde sahneye çıkan bu yeni katılımcıyla gerçek bir mücadele içinde buldular. Ürdün’ün organize savunma bloğu, Marcel Sabitzer ve Sasa Kalajdzic gibi oyuncuları çaresiz bıraktı; zayıf görülen takım, ilk maçında tarihi bir puan kazanma tehdidinde bulundu.
VAR'la ilgili heyecan ve talihsiz bir kendi kalesine gol
Maçın sonucu belirsiz bir hal alırken, deneyimli forvet Arnautovic, takıma çok ihtiyaç duyulan tecrübeyi katmak üzere yedek kulübesinden oyuna girdi. Eski Inter ve Stoke oyuncusu, 69. dakikada kale önündeki karambolde topu ağlara göndererek takımını yeniden öne geçirdiğini sandı, ancak sevinci kısa sürdü.
VAR incelemesinin ardından, golün hazırlık aşamasında Stefan Posch'un eliyle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi. Ancak Avusturya, şansının dönmesi için çok uzun süre beklemek zorunda kalmadı. 76. dakikada Sabitzer'in tehlikeli bir köşe vuruşu ceza sahasında kargaşaya neden oldu ve top sonunda Yazan Al-Arab'dan sekerek kendi kalesine girerek Avusturya'yı 2-1 öne geçirdi.
- AFP
Arnautovic işi bitirdi
Maç uzun bir uzatma süresine girerken Ürdün, bir kez daha beraberliği yakalamak için hücuma çıktı; ancak Salim Obaid’in ceza sahası içinde eliyle topa dokunması nedeniyle verilen penaltı kararıyla bu çabaları sona erdi. Arnautovic, uzatma süresinin on bir dakikadan fazla bir kısmında penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçti. Tecrübeli forvet hata yapmadı ve penaltıyı soğukkanlılıkla ağlara göndererek skoru güzelleştirdi ve takımına üç puanı garantiledi.
Avusturya şimdi dikkatini Pazartesi günü son şampiyon Arjantin ile oynayacağı büyük maça çeviriyor. Açılış maçında hat-trick yapan Lionel Messi’ye karşı temkinli olacaklar. Ürdün ise Salı günü Cezayir karşısında toparlanmaya çalışacak; ilk kez katıldıkları bu turnuvada eleme turlarına yükselme hayallerini canlı tutmak için olumlu bir sonucun hayati önem taşıdığının farkındalar.