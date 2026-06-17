Eski Inter ve Stoke yıldızı Marko Arnautovic’in de gol attığı maçta Avusturya, Ürdün’ü mağlup ederek 28 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası maçını kazandı

1998’den bu yana dünya sahnesine ilk kez çıkan Avusturya, varlığını hissettirmek için fazla zaman kaybetmedi. Neredeyse üç on yıllık bekleyişin yarattığı gerginlik, 20. dakikada Romano Schmid’in sergilediği muhteşem bir hareket sayesinde bir anda ortadan kalktı.

Orta saha oyuncusu, Ürdün kalecisinin hiçbir şansı kalmayacağı kadar güçlü bir şut attı ve Ralf Rangnick’in takımına hak ettiği erken bir üstünlük sağladı. Avusturya, ilk yarının büyük bir bölümünde top hakimiyetini elinde tuttu; topun %62’sini kontrol ederek, Dünya Kupası’na ilk kez katılan rakibinin masalsı bir başlangıç yapma umutlarını boğmaya çalıştı.