Yann M'Vila, Serie D'nin sansasyon transferi olmuştu ancak şu ana kadar adından yalnızca Spor Hakemi tarafından verilen uzun bir ceza nedeniyle söz ettiriyor. Eski Inter oyuncusu Fransız futbolcu, Sanremese'nin transfer kampanyasının gözbebeğiydi ancak hem onun sezonu hem de Ligurya ekibinin sezonu bir türlü ivme kazanamıyor; üstelik şimdi de sahada yaptıkları nedeniyle eski Fransa Milli Takımı oyuncusuna tam 4 maç men cezası verildi.
Eski Inter oyuncusu M’Vila, Serie D’de Sanremese formasıyla 4 maç ceza aldı: ne yaptı ve nasıl gidiyor
M’Vila’ya ağır ceza. Gozzano karşısında 2-1 kaybedilen maçta yaşananların ardından kendisine tam dört maç men cezası verildi. Kırmızı kart gören Fransız futbolcu, hakeme ve iki yardımcı hakeme hakaret içeren ifadeler kullandı ve bu nedenle çok sert şekilde cezalandırıldı. Aynı ceza, kırmızı kart gören teknik direktör Gianluca Festa için de uygulandı; o da 4 maç men cezası aldı.
Bu nedenle ikili, Bra ile oynanacak bir sonraki maçta görev yapamayacak. Bu karşılaşma, Sanremese için sezonun devamı açısından şimdiden belirleyici bir viraj niteliğinde. İlk 5 haftada yalnızca 5 puan toplayan ekip, bu puanları bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyetle elde etti. Önemli yatırımlar yapan ve hemen Serie C’ye yükselmek için bir kadro kuran son derece iddialı bir kulüp için bu tablo fazlasıyla yetersiz. Tüm bu nedenlerle teknik direktör Festa’nın koltuğu sallanıyor. Yine de son saatlerde teknik heyet ile mavi-beyazlı kulübün yöneticileri arasında, elbette başkan Christian Karembeu’nun da yer aldığı zirvenin ardından şimdilik kendisine güven tazelendi.
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