Eski Inter Miami yıldızı Benjamin Cremaschi'nin, Serie A kulübünün satın alma opsiyonunu kullanmasının ardından Parma'ya transferinin kalıcı hale geldiği bildiriliyor
Uygun fiyatlı bir seçenek seçmek
Uzun süren spekülasyonların ardından Cremaschi, İtalya'daki kalışını kalıcı hale getirecek. Serie A kulübü, ilk olarak Eylül 2025'te kararlaştırılan kiralama sözleşmesini uzatmak için 4 milyon avroluk opsiyon bedelini ödedi. Inter Miami'nin altyapısından yetişen Amerikalı oyuncu, geçen sezon ABD'de Yılın Genç Oyuncusu seçilmişti ve A milli takımda üç kez forma giydi.
Parma'da zorlu bir başlangıç
Yine de Cremaschi, Parma formasıyla kendini kanıtlamak için nispeten az fırsat buldu. Herons’un Arjantinli orta saha oyuncusu Rodrigo De Paul’u kadrosuna kattığı sırada İtalya’ya transfer olan Amerikalı oyuncu, form ve kondisyon sorunları yaşadı. Ekim ayında ilk maçına çıktı, ancak Mart ayında sezonu sonlandıran bir diz sakatlığı geçirene kadar çok az süre aldı.
Miami'den zorla ayrılmak
Cremaschi, dönemin teknik direktörü Javier Mascherano’nun taktiklerini açıkça eleştirdikten sonra, Herons kadrosuna geri dönme ihtimali pek yüksek görünmüyordu. Aslen bir orta saha oyuncusu olan Cremaschi, sahada her pozisyonda görevlendirildi ve sahada kalma süresi sınırlı kaldı. Bu konudaki düşüncelerini açıkça dile getirdi.
Cremaschi, geçen Ağustos ayında, "Hayal kırıklığına uğradım, oynamak istiyorum," demişti. "Benim için en önemli şey, çok yüksek bir seviyede olmak ve bunu başarmak için de süreye ve tecrübeye ihtiyacım var. Son maçlarda çok az oynadım ve bunun seviyemden kaynaklandığını düşünmüyorum."
Miami, kısa süre sonra onu kiralık olarak gönderdi.
Miami'nin kadro esnekliği var mı?
Cremaschi'nin takımdan kalıcı olarak ayrılması, Herons'un iddialı transfer hedefleri açısından avantaj sağlayacak gibi görünüyor. Takım, şu anda kulüpsüz olan eski Manchester United orta saha oyuncusu Casemiro ile anılıyor. Orta saha oyuncusu sayısını bir azaltıp kadroda bir yer açan Herons, bir başka büyük ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.