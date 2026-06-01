Goal.com
CanlıBiletler
Benjamin Cremaschi, ParmaGetty
Thomas Hindle

Çeviri:

Eski Inter Miami yıldızı Benjamin Cremaschi'nin, Serie A kulübünün satın alma opsiyonunu kullanmasının ardından Parma'ya transferinin kalıcı hale geldiği bildiriliyor

B. Cremaschi
Inter Miami CF
Serie A
ABD 1
Parma Calcio 1913
Transfers

Eski Inter Miami orta saha oyuncusu Benjamin Cremaschi'nin, Serie A kulübü Parma'nın 5 milyon doların biraz altında bir bedelle satın alma opsiyonunu kullanmasının ardından, Parma'ya kalıcı olarak transfer olduğu bildirildi. Amerikalı oyuncu, Mart ayında sezonunu sonlandıran menisküs sakatlığı geçirmeden önce İtalyan ekibinde dokuz maça çıkmıştı. Onun kalıcı olarak ayrılması, Herons için kadro esnekliği yaratacak gibi görünüyor.

  • FBL-ITA-SERIE A-ROMA-PARMAAFP

    Uygun fiyatlı bir seçenek seçmek

    Uzun süren spekülasyonların ardından Cremaschi, İtalya'daki kalışını kalıcı hale getirecek. Serie A kulübü, ilk olarak Eylül 2025'te kararlaştırılan kiralama sözleşmesini uzatmak için 4 milyon avroluk opsiyon bedelini ödedi. Inter Miami'nin altyapısından yetişen Amerikalı oyuncu, geçen sezon ABD'de Yılın Genç Oyuncusu seçilmişti ve A milli takımda üç kez forma giydi.

    Haber ilk olarak Fabrizio Romano tarafından duyuruldu.

    • Reklam
  • Benjamin Cremaschi, ParmaGetty

    Parma'da zorlu bir başlangıç

    Yine de Cremaschi, Parma formasıyla kendini kanıtlamak için nispeten az fırsat buldu. Herons’un Arjantinli orta saha oyuncusu Rodrigo De Paul’u kadrosuna kattığı sırada İtalya’ya transfer olan Amerikalı oyuncu, form ve kondisyon sorunları yaşadı. Ekim ayında ilk maçına çıktı, ancak Mart ayında sezonu sonlandıran bir diz sakatlığı geçirene kadar çok az süre aldı.

  • Benjamin Cremaschi Inter MiamiGetty Images

    Miami'den zorla ayrılmak

    Cremaschi, dönemin teknik direktörü Javier Mascherano’nun taktiklerini açıkça eleştirdikten sonra, Herons kadrosuna geri dönme ihtimali pek yüksek görünmüyordu. Aslen bir orta saha oyuncusu olan Cremaschi, sahada her pozisyonda görevlendirildi ve sahada kalma süresi sınırlı kaldı. Bu konudaki düşüncelerini açıkça dile getirdi.

    Cremaschi, geçen Ağustos ayında, "Hayal kırıklığına uğradım, oynamak istiyorum," demişti. "Benim için en önemli şey, çok yüksek bir seviyede olmak ve bunu başarmak için de süreye ve tecrübeye ihtiyacım var. Son maçlarda çok az oynadım ve bunun seviyemden kaynaklandığını düşünmüyorum."

    Miami, kısa süre sonra onu kiralık olarak gönderdi.

  • casemiro⒞Getty Images

    Miami'nin kadro esnekliği var mı?

    Cremaschi'nin takımdan kalıcı olarak ayrılması, Herons'un iddialı transfer hedefleri açısından avantaj sağlayacak gibi görünüyor. Takım, şu anda kulüpsüz olan eski Manchester United orta saha oyuncusu Casemiro ile anılıyor. Orta saha oyuncusu sayısını bir azaltıp kadroda bir yer açan Herons, bir başka büyük ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.