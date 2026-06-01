Eski Inter Miami yıldızı Benjamin Cremaschi'nin, Serie A kulübünün satın alma opsiyonunu kullanmasının ardından Parma'ya transferinin kalıcı hale geldiği bildiriliyor

Cremaschi, dönemin teknik direktörü Javier Mascherano’nun taktiklerini açıkça eleştirdikten sonra, Herons kadrosuna geri dönme ihtimali pek yüksek görünmüyordu. Aslen bir orta saha oyuncusu olan Cremaschi, sahada her pozisyonda görevlendirildi ve sahada kalma süresi sınırlı kaldı. Bu konudaki düşüncelerini açıkça dile getirdi.

Cremaschi, geçen Ağustos ayında, "Hayal kırıklığına uğradım, oynamak istiyorum," demişti. "Benim için en önemli şey, çok yüksek bir seviyede olmak ve bunu başarmak için de süreye ve tecrübeye ihtiyacım var. Son maçlarda çok az oynadım ve bunun seviyemden kaynaklandığını düşünmüyorum."

Miami, kısa süre sonra onu kiralık olarak gönderdi.