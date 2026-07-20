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FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

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Eski İngiltere yıldızı: Arjantin'in davranışı iğrenç... Messi ise bir istisna

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
L. Paredes
J. Hart
W. Rooney
G. Neville
M. Richards
İspanya
Arjantin

Eski İngiliz kaleci Joe Hart, İspanya’nın 1-0 galip geldiği Dünya Kupası finali sırasında Arjantinli oyuncuların davranışlarını eleştirdi.

Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernández, normal sürenin bitimine kısa bir süre kala ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından ise Leandro Paredes ve Nahuel Molina'nın başrol oynadığı sportmenlik dışı olaylar yaşandı.

ESPN, BBC üzerinden maçı yorumlayan Joe Hart’ın açıklamalarını yayınladı.

Hart, “Saha içinde sportmenlik ruhu sergileyen tek bir kişi vardı, o da İspanya’nın tüm oyuncularıyla tek tek el sıkışan Lionel Messi’ydi” dedi.

Hart, "Maç bitti ve olanlar hakkında hiçbir şikayetleri olamaz. Bu iğrenç bir davranış" diye ekledi.

Hart sözlerine şöyle devam etti: “İspanya şampiyonluğu hak etti. Muhteşem bir turnuva geçirdi ve güçlü, sağlam bir Arjantin milli takımı karşısında maçın gidişatını kontrol altına aldı. En iyi takım, Dünya Kupası’nı kazanan takımdır.”

Arjantin milli takımı da yarı finalde İngiltere’yi 2-1 mağlup ettiği maçtaki saldırgan davranışları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Yenilgiyi onurlu bir şekilde kabullenmeli ve sahadan ayrılmalısın

    Wayne Rooney ise Arjantinli oyuncuların davranışları hakkında şöyle konuştu: “Bu beni şaşırttı mı? Hayır, hiç de değil.”

    Ve ekledi: “Arjantin’den daha önce de bu tür davranışlar gördük; bu, kimsenin görmek isteyeceği bir tepki değil. Bir önceki maçta İngiltere’nin elenmesinin ardından da bazı tepkiler görmüştük.”

    "Bu üzücü bir durum. Bir futbol maçını kaybettiğinizde, yenilgiyi onurlu bir şekilde kabul etmeli ve sahadan ayrılmalısınız. Onların yaptığı şey çok kötüydü" diye devam etti.

    İspanya’nın şampiyonluk kutlamaları sırasında, Nauel Molina, şampiyonluğu kutlamak için sahaya giren Rodri’ye vurdu; Leandro Paredes ise Eric García’yı boynundan tutmuş gibi göründü ve ardından Javi’yi yere düşürdü.

    Ronnie bu olaylara ilişkin olarak, “Bu, sahada teknik, fiziksel ve taktiksel olarak üstünlük kurulduktan sonra gösterilen bir tepki; sonuçta bu tür davranışlara başvurmak zorunda kaldılar,” dedi.

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    Paradis: Bir utanç kaynağı

    ITV kanalında yorumcu olarak görev yapan Gary Neville ise Leandro Paredes’e sert eleştiriler yönelterek, “Arjantinliler büyük bir rekabet ruhuna sahipler ve ben bu yönlerini seviyorum” dedi.

    Ve şöyle devam etti: “Ancak Paredes son iki maçta tam bir utanç kaynağıydı; hakemlerin onun bu davranışlarına nasıl izin verdiklerini anlayamıyorum.”

    Eski Manchester City oyuncusu Mika Richards ise, “Bu çok utanç verici bir durum. Maç boyunca her an patlamaya hazır gibiydiler” dedi.

    "Paredes’in bu tür davranışlarda bulunmasına gerek yok, o bundan daha iyidir, ama bu durum durmak bilmiyor, sürekli devam ediyor. Hepimiz maçları kaybetmenin nasıl bir his olduğunu ve bunun getirdiği hayal kırıklığını biliyoruz, ancak bu davranış kabul edilemez ve çok kötü bir izlenim bırakıyor" diye ekledi.

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