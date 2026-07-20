Eski İngiltere yıldızı: Arjantin'in davranışı iğrenç... Messi ise bir istisna

Eski İngiliz kaleci Joe Hart, İspanya’nın 1-0 galip geldiği Dünya Kupası finali sırasında Arjantinli oyuncuların davranışlarını eleştirdi.
Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernández, normal sürenin bitimine kısa bir süre kala ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından ise Leandro Paredes ve Nahuel Molina'nın başrol oynadığı sportmenlik dışı olaylar yaşandı.
ESPN, BBC üzerinden maçı yorumlayan Joe Hart’ın açıklamalarını yayınladı.
Hart, “Saha içinde sportmenlik ruhu sergileyen tek bir kişi vardı, o da İspanya’nın tüm oyuncularıyla tek tek el sıkışan Lionel Messi’ydi” dedi.
Hart, "Maç bitti ve olanlar hakkında hiçbir şikayetleri olamaz. Bu iğrenç bir davranış" diye ekledi.
Hart sözlerine şöyle devam etti: “İspanya şampiyonluğu hak etti. Muhteşem bir turnuva geçirdi ve güçlü, sağlam bir Arjantin milli takımı karşısında maçın gidişatını kontrol altına aldı. En iyi takım, Dünya Kupası’nı kazanan takımdır.”
Arjantin milli takımı da yarı finalde İngiltere’yi 2-1 mağlup ettiği maçtaki saldırgan davranışları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.