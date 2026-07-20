Eski İngiltere yıldızı: Arjantin'in davranışı iğrenç... Messi ise bir istisna

Wayne Rooney ise Arjantinli oyuncuların davranışları hakkında şöyle konuştu: “Bu beni şaşırttı mı? Hayır, hiç de değil.”

Ve ekledi: “Arjantin’den daha önce de bu tür davranışlar gördük; bu, kimsenin görmek isteyeceği bir tepki değil. Bir önceki maçta İngiltere’nin elenmesinin ardından da bazı tepkiler görmüştük.”

"Bu üzücü bir durum. Bir futbol maçını kaybettiğinizde, yenilgiyi onurlu bir şekilde kabul etmeli ve sahadan ayrılmalısınız. Onların yaptığı şey çok kötüydü" diye devam etti.

İspanya’nın şampiyonluk kutlamaları sırasında, Nauel Molina, şampiyonluğu kutlamak için sahaya giren Rodri’ye vurdu; Leandro Paredes ise Eric García’yı boynundan tutmuş gibi göründü ve ardından Javi’yi yere düşürdü.

Ronnie bu olaylara ilişkin olarak, “Bu, sahada teknik, fiziksel ve taktiksel olarak üstünlük kurulduktan sonra gösterilen bir tepki; sonuçta bu tür davranışlara başvurmak zorunda kaldılar,” dedi.