Eski İngiltere ve Tottenham forveti Jermain Defoe ilk teknik direktörlük görevine atandı

Defoe, bu yeni macerasında yalnız olmayacak; kulüp ona deneyimli bir sağ kol sağladı. Eski Fulham ve Halifax teknik direktörü Paul Bracewell, yardımcı antrenör olarak teknik kadroya katılıyor ve teknik ekibe Football League’den edindiği engin bilgi birikimini katıyor. Kulüp ayrıca, geçici teknik direktörler Craig Ross ve Jake Hyde’ın bundan sonra da kadroda kalacağını doğruladı.

Ross, Neal Ardley'in kovulmasının ardından geçici teknik direktör olarak gösterdiği performanstan dolayı övgüler aldı. Geçici görev süresi boyunca Woking'i sekiz maçta dört galibiyet ve üç beraberliğe taşıdı. Ross, Salı günü Altrincham ile oynanacak maçta takımı son bir kez daha yönetecek, ardından sezonun geri kalan maçlarında takımın başına Defoe geçecek.