Getty Images Sport
Çeviri:
Eski İngiltere ve Tottenham forveti Jermain Defoe ilk teknik direktörlük görevine atandı
43 yaşındaki teknik adam, bir geçiş döneminin ardından istikrarı yeniden yakalamaya çalışan Woking takımının başına geçiyor. Eski Premier Lig yıldızı, futbolu bıraktıktan sonra çeşitli teknik direktörlük görevlerinde bulunmuş olsa da, bu atama onun ilk kalıcı teknik direktörlük görevi olacak.
Daha önce Rangers'ta geçici teknik kadroda görev yapmış ve Tottenham Hotspur akademisinde genç yetenekleri geliştirmeye zaman ayırmıştı.
Kulüp tarafından yayınlanan resmi açıklamada, efsanevi golcü bu transferle ilgili heyecanını dile getirdi. Defoe, "Woking, büyük potansiyele sahip tarihi bir kulüp ve bu heyecan verici projenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.
- Getty Images Sport
Yeni bir felsefe oluşturmak
National League ekibi, modern bir futbol anlayışını hayata geçirebilecek bir lider bulmak amacıyla yürütülen titiz bir mülakat sürecinin ardından Defoe'yu tercih etti. Kulüp başkanı Todd Johnson, eski forvetin futbola dair vizyonunun adaylar arasında öne çıktığını açıkladı.
Johnson şunları söyledi: "Jermain'in oyuncu olarak elde ettiği başarılar ortada, ancak bu süreçte bizim için öne çıkan şey, oyuna bakış açısı, standartları nasıl yükselttiği ve liderlik ile oyuncu gelişimine yaklaşımıydı. Kulüp olarak nereye gitmek istediğimize dair net bir planımız var ve Jermain'in, halihazırda mevcut olan sağlam temellerin üzerine inşa ederek bizi bu yolculuğun bir sonraki aşamasına taşıyacak doğru kişi olduğuna inanıyoruz."
Destek personeli ve geçici başarı
Defoe, bu yeni macerasında yalnız olmayacak; kulüp ona deneyimli bir sağ kol sağladı. Eski Fulham ve Halifax teknik direktörü Paul Bracewell, yardımcı antrenör olarak teknik kadroya katılıyor ve teknik ekibe Football League’den edindiği engin bilgi birikimini katıyor. Kulüp ayrıca, geçici teknik direktörler Craig Ross ve Jake Hyde’ın bundan sonra da kadroda kalacağını doğruladı.
Ross, Neal Ardley'in kovulmasının ardından geçici teknik direktör olarak gösterdiği performanstan dolayı övgüler aldı. Geçici görev süresi boyunca Woking'i sekiz maçta dört galibiyet ve üç beraberliğe taşıdı. Ross, Salı günü Altrincham ile oynanacak maçta takımı son bir kez daha yönetecek, ardından sezonun geri kalan maçlarında takımın başına Defoe geçecek.
Saha dışında parlak bir kariyer
Woking yetkilileri, Defoe'nun taktiksel zekasının ötesinde, karakterini de kararlarında belirleyici bir faktör olarak vurguladılar. Futbol Direktörü Jody Brown, forvetin başarıya olan kararlılığının ve kulübün "tercih ettiği oyun felsefesi" ile uyumunun hayati önem taşıdığını belirtti. Kulüp, şu anda 11. sırada ve playoff bölgelerinden 18 puan geride bulunan takımın National League sıralamasında yükselme hedefine ulaşmasında, Defoe'nun yüksek performans kültürünün takıma da yansıyacağını umuyor.