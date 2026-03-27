Eski İngiltere ve Liverpool teknik direktörü, Championship takımında teknik direktörlüğe şaşırtıcı bir dönüş yaptı

Robbins'in genel müdürü Charlie Boss, bu kararın sadece kısa vadeli sonuçlardan ibaret olmadığını vurgulayarak, Hodgson'ın Premier Lig'deki ve uluslararası sahnedeki engin tecrübesine dikkat çekti.

Boss, "Gerhard ve Bernd'e son dokuz aydır gösterdikleri yoğun çaba için teşekkür etmek istiyorum ve onlara en iyi dileklerimizi sunuyoruz" dedi. Roy'un atanması, önümüzdeki yedi maçın sonuçlarından daha fazlasını ifade ediyor. Sezonun geri kalanında, ileride başarılı olmak için ihtiyacımız olan standartları ve değerleri kulüpte belirlememize yardımcı olacak.

"Roy, en üst düzeyde başarılar elde etmiş ve zaferler kazanmış, son derece deneyimli bir teknik direktördür. Potansiyelimizi gerçekleştirmek için çalışırken bana, oyuncularımıza ve futbol ekibimize destek olacak. Yeni kalıcı teknik direktörün seçilmesinde doğrudan söz sahibi olacak bir sportif direktör atama sürecindeyiz."