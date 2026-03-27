Eski İngiltere ve Liverpool teknik direktörü, Championship takımında teknik direktörlüğe şaşırtıcı bir dönüş yaptı
Hodgson, Robins'i toparlamak için göreve başladı
Bristol City, Hodgson'ın sezon sonuna kadar geçici teknik direktör olarak atandığını resmi olarak doğruladı. 78 yaşındaki teknik adam, Crystal Palace'tan ayrılmasından iki yılı biraz aşkın bir süre sonra teknik direktörlük koltuğuna geri dönerek Struber'in bıraktığı boşluğu dolduracak. Hodgson, 1982 yılında iki yıl boyunca Bob Houghton'un yardımcılığını yaptıktan sonra kısa bir süre Bristol'u çalıştırmış, ancak kulübün ciddi mali sorunlar yaşaması nedeniyle göreve başladıktan sadece dört ay sonra kovulmuştu.
Struber, kötü sonuçların ardından görevinden ayrıldı
Bu karar, takımın hayal kırıklığı yaratan performansının ardından kulübün Struber ve yardımcısı Eibler'i görevlerinden almasının ardından alındı. Hodgson'ın göreve gelmesiyle, yönetim kurulu 2026-27 sezonunu yönetecek kalıcı bir halef arayışını sürdürürken, takıma acil bir istikrar sağlanması hedefleniyor.
Kulüp, "Gerhard Struber'in görevinden alınmasının ardından Bristol City, Roy Hodgson'ı geçici teknik direktör olarak atadı" açıklamasını yaptı. "Eski İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Hodgson, sezon sonuna kadar erkekler birinci takımının başına geçecek, kulüp ise yeni sportif direktöre 2026/27 sezonu için kalıcı bir teknik direktör atama görevini verecek. Kulübün son dönemdeki performansları beklentileri karşılamadı ve bu nedenle Struber ve yardımcı teknik direktör Bernd Eibler görevlerinden derhal ayrılacaklar."
Ashton Gate'te standartları belirlemek
Robbins'in genel müdürü Charlie Boss, bu kararın sadece kısa vadeli sonuçlardan ibaret olmadığını vurgulayarak, Hodgson'ın Premier Lig'deki ve uluslararası sahnedeki engin tecrübesine dikkat çekti.
Boss, "Gerhard ve Bernd'e son dokuz aydır gösterdikleri yoğun çaba için teşekkür etmek istiyorum ve onlara en iyi dileklerimizi sunuyoruz" dedi. Roy'un atanması, önümüzdeki yedi maçın sonuçlarından daha fazlasını ifade ediyor. Sezonun geri kalanında, ileride başarılı olmak için ihtiyacımız olan standartları ve değerleri kulüpte belirlememize yardımcı olacak.
"Roy, en üst düzeyde başarılar elde etmiş ve zaferler kazanmış, son derece deneyimli bir teknik direktördür. Potansiyelimizi gerçekleştirmek için çalışırken bana, oyuncularımıza ve futbol ekibimize destek olacak. Yeni kalıcı teknik direktörün seçilmesinde doğrudan söz sahibi olacak bir sportif direktör atama sürecindeyiz."
Şimdi ne olacak?
Robbins şu anda Championship'te 16. sırada yer alıyor ve son beş lig maçının hiçbirini kazanamadı. Hodgson'ın Bristol City teknik direktörü olarak ilk maçı, gelecek hafta Charlton'a karşı oynanacak deplasman maçı olacak.