Kevin Nolan ve Natalie Pike ile birlikte No Tippy Tappy Football podcast'ine konuşan Allardyce, bu transfere övgü dolu bir 10 üzerinden dokuz puan verdi. Tecrübeli teknik adam, orta sahanın üst düzey kariyer geçmişinin kulüp için çok büyük bir artı olduğunu vurguladı.

"Ah, tam bir fırsat transferi, resmen kapışılmış," dedi Allardyce. "Uluslararası düzeyde de Premier League'de de deneyim fışkırıyor; Leicester, Aston Villa, bence sadece 30 milyon sterlin.

"Sahip olduğu deneyim paketi düşünüldüğünde kesinlikle dokuz. Eğer bir eksiği varsa o da biraz hız eksikliği ama beyni, zekâsı, topla kalitesi."