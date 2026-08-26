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Eski İngiltere teknik direktörü, Manchester United'ın yazın "tam anlamıyla kelepir" transferini yaptığını iddia etti
Allardyce, United'ın akıllıca işlerini övdü
Allardyce, Tielemans'ı kadroya kattığı için United'ı övdü ve £35 milyonluk transferi "tam bir fırsat" olarak nitelendirdi. Eski İngiltere teknik direktörüne göre Belçikalı milli oyuncu, Carrick'in kadrosuna hayati Premier League tecrübesi katıyor.
Tielemans, Old Trafford'a yaz döneminde gelen dört isimden biri oldu; £50 milyonluk orta saha oyuncusu Andrey Santos, bonservisi elinde olan kaleci Karl Darlow ve £70 milyonluk Carlos Baleba da takıma katıldı. Ancak Allardyce'ı asıl etkileyen transfer, eski Aston Villa oyun kurucusunun kadroya katılması oldu.
- Getty Images Sport
Manchester United için büyük fırsat
Kevin Nolan ve Natalie Pike ile birlikte No Tippy Tappy Football podcast'ine konuşan Allardyce, bu transfere övgü dolu bir 10 üzerinden dokuz puan verdi. Tecrübeli teknik adam, orta sahanın üst düzey kariyer geçmişinin kulüp için çok büyük bir artı olduğunu vurguladı.
"Ah, tam bir fırsat transferi, resmen kapışılmış," dedi Allardyce. "Uluslararası düzeyde de Premier League'de de deneyim fışkırıyor; Leicester, Aston Villa, bence sadece 30 milyon sterlin.
"Sahip olduğu deneyim paketi düşünüldüğünde kesinlikle dokuz. Eğer bir eksiği varsa o da biraz hız eksikliği ama beyni, zekâsı, topla kalitesi."
Aston Villa, Leicester'ın hatasından yararlandı
Allardyce ayrıca, Leicester City'den 29 yaşındaki oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna kattıktan sonra 35 milyon sterlin kâr eden Aston Villa'nın yaptığı mükemmel işe de dikkat çekti.
Şöyle ekledi: "Unutmamanız gereken şey, bunun 35 milyon sterlin kâr olduğu, çünkü oyuncu bedelsiz gelmişti." Oyuncunun Leicester tarafından ilk etapta nasıl yönetildiğine inanamadığını dile getiren Allardyce, "Leicester ona nasıl bedelsiz gidecek şekilde izin verdi? Sözleşmesinin bitmesine göz yumdular, bedelsiz gitmesine izin verdiler. Yani, bu gerçekten inanılmaz" dedi.
- Getty Images Sport
Tielemans, Carrick'in sistemine entegre oluyor
Belçikalı orta saha oyuncusu, artık Carrick'in sisteminde kendisini kilit bir parça olarak sağlam biçimde kabul ettirmek için çalışıyor. Tielemans, yeni takım arkadaşlarıyla birlikte maç kondisyonunu artırmak adına United'ın sezon öncesi programında düzenli olarak forma giydi.
Kulübün Premier League'deki açılış maçında doğrudan ilk 11'de sahaya çıktı ve lige yeni yükselen Hull City karşısında 67 dakika oynadı. Ne yazık ki United için karşılaşma sürpriz bir 2-0 yenilgiyle sona erdi.
Tielemans ve takım arkadaşları şimdi bu hafta sonu Premier League'de Ipswich Town'ı konuk edecekleri maçta hızlı bir geri dönüş yapıp sezonun ilk resmi galibiyetini almayı hedefliyor.
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