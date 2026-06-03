Eski İngiltere sağ bekçisi Kyle Walker, Thomas Tuchel’in Dünya Kupası kadrosunda tartışmalı bir şekilde yanlış yaptığı üç seçimi sayarken, kadroya alınmayan üçlüye destek verdi

Maguire'ın kadroya alınmaması, Tuchel döneminin şimdiye kadarki en önemli kararlarından biriydi. Neredeyse on yıldır İngiltere milli takımının bel kemiği olan tecrübeli savunma oyuncusu, bu sezon Red Devils formasıyla 25 maça çıkmasına rağmen kadroda yer almaması kararından dolayı "şok oldu ve yıkıldı". Walker, eski takım arkadaşını destekleyerek, hem Maguire hem de Shaw'un Old Trafford'daki son performanslarına bakıldığında kadroda yer almayı hak ettiklerini vurguladı.

Burnley'in yıldızı, "Harry Maguire ve Luke Shaw, muhtemelen Manchester United için uzun zamandır en iyi sezonlarını geçirdiler ve şimdi turnuvada yer almıyorlar" diye ekledi. "Bence Luke Shaw uçağa binmeliydi ve Harry Maguire de uçağa binmeliydi." Tecrübeli sağ bek, her iki oyuncunun kalitesini övmesine rağmen, eski Man City takım arkadaşı John Stones'un fiziksel durumuyla ve Chelsea kaptanı Reece James'in oynayabilirliğiyle ilgili endişelerini de dile getirdi.