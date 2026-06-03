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Eski İngiltere sağ bekçisi Kyle Walker, Thomas Tuchel’in Dünya Kupası kadrosunda tartışmalı bir şekilde yanlış yaptığı üç seçimi sayarken, kadroya alınmayan üçlüye destek verdi
Walker, savunmanın istikrarını sorguluyor
The Sun gazetesi tarafından düzenlenen özel bir Dünya Kupası ön izleme etkinliğinde konuşan eski Manchester City ve Tottenham savunma oyuncusu, Nottingham Forest’ın yıldızı Morgan Gibbs-White ile Manchester United’dan Luke Shaw ve Harry Maguire’ın 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmamasına şaşırdığını dile getirdi.
Walker, kadroda yer alan bazı oyuncuların form düşüklüğü yaşadığını veya sakatlıklarla boğuştuğunu belirterek, mevcut savunma hattı konusunda endişeleri olduğunu itiraf etti. Walker, "Savunma... Bence kadroda, muhtemelen çok iyi oynamamış ya da sakatlıklarla boğuşan ve turnuva boyunca tamamen güvenebileceğiniz pek çok oyuncu var. Bu yüzden bazılarını sorguluyorum, ama ben teknik direktör değilim." dedi.
- Getty Images
Maguire ve Shaw'ın kadroya alınmaması hatalar olarak nitelendirildi
Maguire'ın kadroya alınmaması, Tuchel döneminin şimdiye kadarki en önemli kararlarından biriydi. Neredeyse on yıldır İngiltere milli takımının bel kemiği olan tecrübeli savunma oyuncusu, bu sezon Red Devils formasıyla 25 maça çıkmasına rağmen kadroda yer almaması kararından dolayı "şok oldu ve yıkıldı". Walker, eski takım arkadaşını destekleyerek, hem Maguire hem de Shaw'un Old Trafford'daki son performanslarına bakıldığında kadroda yer almayı hak ettiklerini vurguladı.
Burnley'in yıldızı, "Harry Maguire ve Luke Shaw, muhtemelen Manchester United için uzun zamandır en iyi sezonlarını geçirdiler ve şimdi turnuvada yer almıyorlar" diye ekledi. "Bence Luke Shaw uçağa binmeliydi ve Harry Maguire de uçağa binmeliydi." Tecrübeli sağ bek, her iki oyuncunun kalitesini övmesine rağmen, eski Man City takım arkadaşı John Stones'un fiziksel durumuyla ve Chelsea kaptanı Reece James'in oynayabilirliğiyle ilgili endişelerini de dile getirdi.
Gibbs-White'ın hayal kırıklığı, Walker'ın duygularını yansıtıyor
Walker, Gibbs-White'ı Three Lions için bir başka önemli eksiklik olarak öne çıkararak, bu oyun kurucunun durumunu gündeme taşıdı. "Muhtemelen Morgan Gibbs-White'ı seçerdim. Forest'ta harika bir performans sergiledi," diye ısrar etti. Forest'ın orta saha oyuncusu, 18 gol kaydettiği etkileyici bir sezonun ardından, sadece "birinin gözünde kötü bir izlenim bırakmış" olduğunu belirterek, kendi hayal kırıklığını açıkça dile getirdi.
Tartışmada, Walker'ın uzun süredir takım arkadaşı olan Phil Foden'ın kadroda yer almaması da gündeme geldi. Tuchel'in son sözü söylediğini kabul eden Walker, Foden'a bu aksiliği motivasyon kaynağı olarak kullanmasını tavsiye etti. "Onunla sekiz yıldır birlikte oynuyorum, ama o uçakta değil," dedi Walker. "Futbol böyle bir şey. Ne yaparsın, köşede somurtup ağlar mısın, yoksa daha çok çalışır mısın? Yeni sezon başladığında elinden gelenin en iyisini yapmalı ve kadroda ilk sırada yer aldığından emin olmalı."
- The FA
Üç Aslan efsanesi, tükenmişlik söylemlerini reddetti
Turnuva Amerika Birleşik Devletleri’nin kavurucu sıcağında oynanmasına rağmen, Walker oyuncuların yorgunluğu veya tükenmişliği ile ilgili her türlü mazereti reddetti. Beş büyük turnuvada yer almış bir tecrübeli oyuncu olarak, modern takımların fiziksel olarak aşırı zorlandıkları fikrini çürütüp, turnuva heyecanı ve adrenalininin yorgunluğu doğal olarak bastırdığını vurguladı.
"Oyuncular yorulmaz," dedi. "Oyuncuların tükenmişliğinden çok bahsediliyor... Zihinsel olarak yorgun hissedebilirsin ama fiziksel olarak yorgun değilsin. Otomatik pilota geçtiğini hissediyorsun ve kafan bacaklarına koşabileceğini söylüyorsa, koşabilirsin. Büyük bir turnuvada ülkeni temsil ediyorsun. Her erkek ya da kız bunu yapmayı hayal eder."
Ancak Tuchel, İngiltere'nin sıcaklığa alışma ve serinleme stratejilerini yönetmek için Team GB'nin seçkin uzmanlığından yararlandığını doğruladı. Walker'ın "otomatik pilot" teorisine rağmen, FA, Florida'daki antrenman kampı sırasında spor bilimi ve biyometrik izleme konusunda hiçbir şeyi şansa bırakmıyor.