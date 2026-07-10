Euro 2024’te “başka kim olabilir ki” şeklinde ünlü kutlamasıyla bu sarsılmaz inancı sorulan eski İngiltere orta saha oyuncusu Murphy, BetWright futbol bahisleri ile yaptığı işbirliği kapsamında GOAL’a şunları söyledi: “Oyun genelindeki performansı, atletizmi, teknik becerisi ve kondisyonu açısından harika bir futbolcu. Her şeye sahip, ama aynı zamanda yıllar boyunca genç oyuncularda çok nadir gördüğümüz o harika zihniyete ve kendine olan inanca da sahip. Belki Stevie G, belki [Wayne] Rooney, Michael Owen gibi isimler; o seviyede bir oyuncu.

“Yıllardır bunu başarıyor. Yaptıkları beni hiç şaşırtmıyor. Avrupa Şampiyonası’nda kötü oynadığımız zamanlarda bile yine o fark yaratıyordu. Oynadığı maçlarda işleri yoluna koymaya çalışan tek kişi oydu; ilk maçta bize galibiyeti getiren ters vuruş ve kafa vuruşunu o yaptı.

“Onda çok az oyuncuda bulunan bir şey var: muhteşem yetenek ile inanılmaz bir zihniyet ve kendine olan inanç arasındaki denge. Bunu tuhaf buldum ve Bellingham’ın ilk 11’de oynayıp oynamayacağı, Rogers gibi konular hakkında sorulduğunda verdiğim röportajlara geriye dönüp baktım. Biraz gülünç geldi bana. Rogers’ın harika bir oyuncu olmadığı için değil, ama Bellingham’ın seviyesi bir adım önde ve bunu büyük turnuvalarda kanıtladı.

“Aslında, uluslararası futbolu bir kenara bıraksak bile, Madrid’e gidip o sezon yaptıklarını başarmak, tek kelimeyle inanılmaz bir şey. Bu sezon onun için biraz kötü geçmesinin tek nedeni, yaşadığı bazı sakatlıklar.

“Formda olursa oynar. Nerede oynadığı da önemli değil. Aslında nerede oynadığı hiç önemli değil çünkü o kadar yetenekli ki. Onun adına gerçekten çok seviniyorum çünkü bazı insanlar bu tür bir kibirden ya da özgüvenden hoşlanmasa da ve bu bazılarına yanlış bir izlenim verse de, ben bunu seviyorum çünkü bu, sahadaki performansını asla, ama asla etkilemiyor.

“Genellikle, kendilerini harika sanan ve gerçekten de harika olan oyuncularla karşılaşırsınız, ancak bazen ortalıkta dolaşıp o taktiğin kendileri için işe yaraması gerektiğini düşünürler. O öyle bir oyuncu değil.”