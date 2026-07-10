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Eski İngiltere milli takım yıldızı, Three Lions’ın simgesi hakkındaki ‘gülünç’ eleştirilere tepki gösterirken, Jude Bellingham’ın ‘kibirinin’ neden Mohamed Salah’ınkinden daha verimli olduğunu açıkladı
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Dünya Kupası öncesinde Bellingham’ın kadroya seçilmesiyle ilgili sorular
Kuzey Amerika’da düzenlenecek turnuva başlamadan önce, Thomas Tuchel’in kupa kazanma planlarında Bellingham’ın üstleneceği rol hakkında sorular gündeme geldi. Hareketli oyunuyla dikkat çeken 23 yaşındaki oyuncunun, kadro sıralamasında Morgan Rogers’ın arkasına geçmesi yönünde pek çok çağrı yapıldı.
Hatta bazıları, Phil Foden, Cole Palmer ve Morgan Gibbs-White gibi isimler nihayetinde bu kadere boyun eğmeden önce, Bellingham’ın kadro dışı bırakılmasının bile düşünülmesi gerektiğini öne sürdü. Form geçici olabilir, ancak sınıf her zaman kalıcıdır; bu gerçek bir kez daha kanıtlanıyor.
Dünya Kupası çeyrek finallerine kadar olan süreçte atılan dört gol
Bellingham, bir başka uluslararası turnuva başlarken ilk 11’de yer aldı ve İngiltere’nin açılış maçında Hırvatistan’ı 4-2 mağlup etmesinde itici güç oldu. Panama ile oynanan zorlu karşılaşmada skoru açan da oydu.
İngiltere’nin ilham kaynağına ihtiyaç duyduğu bir dönemde, Bellingham ve rekor kıran kaptan Harry Kane sorumluluklarını üstlendi. İkili, efsanevi Azteca Stadyumu’nda Meksika’ya karşı oynanan heyecan verici son 16 turu maçında gol attı.
Bellingham, o maçın ilk yarısında arka arkaya iki gol atarak coşkulu kutlamalara yol açtı. Karakteri zaman zaman mercek altına alınmış olsa da, bu Birminghamlı oyuncuyu dünya çapında bir süperstar yapan şey, sahip olduğu üstün özgüvendir.
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Başka kim olabilir ki? Bellingham’ın kendine güveni neden olumlu bir şey?
Euro 2024’te “başka kim olabilir ki” şeklinde ünlü kutlamasıyla bu sarsılmaz inancı sorulan eski İngiltere orta saha oyuncusu Murphy, BetWright futbol bahisleri ile yaptığı işbirliği kapsamında GOAL’a şunları söyledi: “Oyun genelindeki performansı, atletizmi, teknik becerisi ve kondisyonu açısından harika bir futbolcu. Her şeye sahip, ama aynı zamanda yıllar boyunca genç oyuncularda çok nadir gördüğümüz o harika zihniyete ve kendine olan inanca da sahip. Belki Stevie G, belki [Wayne] Rooney, Michael Owen gibi isimler; o seviyede bir oyuncu.
“Yıllardır bunu başarıyor. Yaptıkları beni hiç şaşırtmıyor. Avrupa Şampiyonası’nda kötü oynadığımız zamanlarda bile yine o fark yaratıyordu. Oynadığı maçlarda işleri yoluna koymaya çalışan tek kişi oydu; ilk maçta bize galibiyeti getiren ters vuruş ve kafa vuruşunu o yaptı.
“Onda çok az oyuncuda bulunan bir şey var: muhteşem yetenek ile inanılmaz bir zihniyet ve kendine olan inanç arasındaki denge. Bunu tuhaf buldum ve Bellingham’ın ilk 11’de oynayıp oynamayacağı, Rogers gibi konular hakkında sorulduğunda verdiğim röportajlara geriye dönüp baktım. Biraz gülünç geldi bana. Rogers’ın harika bir oyuncu olmadığı için değil, ama Bellingham’ın seviyesi bir adım önde ve bunu büyük turnuvalarda kanıtladı.
“Aslında, uluslararası futbolu bir kenara bıraksak bile, Madrid’e gidip o sezon yaptıklarını başarmak, tek kelimeyle inanılmaz bir şey. Bu sezon onun için biraz kötü geçmesinin tek nedeni, yaşadığı bazı sakatlıklar.
“Formda olursa oynar. Nerede oynadığı da önemli değil. Aslında nerede oynadığı hiç önemli değil çünkü o kadar yetenekli ki. Onun adına gerçekten çok seviniyorum çünkü bazı insanlar bu tür bir kibirden ya da özgüvenden hoşlanmasa da ve bu bazılarına yanlış bir izlenim verse de, ben bunu seviyorum çünkü bu, sahadaki performansını asla, ama asla etkilemiyor.
“Genellikle, kendilerini harika sanan ve gerçekten de harika olan oyuncularla karşılaşırsınız, ancak bazen ortalıkta dolaşıp o taktiğin kendileri için işe yaraması gerektiğini düşünürler. O öyle bir oyuncu değil.”
Bellingham'ın karakteri neden Liverpool efsanesi Salah'tan farklı?
Bu özellikler konusunda daha fazla sorgulandığında – zira bu alandaki en iyiler genellikle özgüven ile kibir arasındaki çizgiyi bulanıklaştırır – Murphy şunları ekledi: “Bu, olağanüstü bir iş ahlakıyla her zaman uyumlu değildir.
“Geçtiğimiz yıllarda en iyi oyuncuların bazılarına bakıp şöyle diyebilirdiniz: ‘Evet, o muhteşemdi ama onun geriye koşup pres yaptığını ya da rakibi sıkıştırdığını görmedim.’ Salah bunun iyi bir örneği olabilir. Savunma konusunda pek takılmıyor ama bu önemli değil çünkü size o kadar çok maç kazandırıyor ki. Bellingham ise ikisini de yapıyor.
“Bana göre o tek kelimeyle inanılmaz görünüyor. Oyundan keyif alıyor gibi görünüyor. Maçları tek başına kazanabilecek gibi görünüyor. O olağanüstü bir oyuncu. Onun oynaması gerekip gerekmediğini sorgulayanlar ya da hatta evde kalması gerektiğini öne süren bazı makaleler yazanlar, utanç içinde başlarını eğmeli ve aslında kamuoyuna özür dilemeliler.”
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2026 Dünya Kupası: İngiltere, Miami’de Haaland ve Norveç ile karşılaşacak
Bellingham, 2026 Dünya Kupası’nda dört gol ve bir asist kaydetti. O olmasaydı, İngiltere Cumartesi günü Erling Haaland ve Norveç ile oynayacağı çeyrek final mücadelesine hazırlanıyor olmazdı.
Miami’nin kavurucu sıcağının ortasında gerçekleşecek bu maçta yine büyük bir performans sergilenmesi gerekecek; neslinin en yetenekli oyuncularından biri olan ve büyük maçların adamı olan Bellingham, neden asla göz ardı edilmemesi gerektiğini bir kez daha kanıtlayacak.
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