İngiltere’nin Dünya Kupası zaferi hayalleri, Arjantin karşısında 1-0’lık üstünlüğünü koruyamayıp yarı finalde turnuvadan elenmesiyle, alışılagelmiş bir hayal kırıklığıyla sona erdi. Anthony Gordon’un “Üç Aslanlar”a öne geçmesini sağlamasına rağmen, Arjantin turnuva boyunca maçları son dakikalarda belirleme eğilimini başarıyla sürdürdü; Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez’in attığı iki golle İngiltere’nin, 1966’daki tek zaferinden bu yana ilk kez Dünya Kupası finaline yükselme şansını elinden aldı.

Paddy Power’a konuşan Butt, teknik direktörün geleceği hakkındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. "Görevde kalması mümkün değil. O maçtan sonra bunun olması için cehennemde bir kedinin hayatta kalma şansı bile yok," dedi Butt. "Eğer görevde kalırsa, John McDermott’un da kovulması gerekir. Artık onu tutmanın imkanı yok. O, Sir Bobby Robson ya da Kevin Keegan gibi, ulusun sevdiği bir isim değil."