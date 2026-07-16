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Eski İngiltere milli takım yıldızı, müstehcen bir tiradında Thomas Tuchel’in teknik direktör olarak görevine devam etmesinin “kesinlikle mümkün olmadığını” iddia etti ve iki olası adayı isimlendirdi
Butt, Tuchel'in derhal görevden alınmasını talep ediyor
İngiltere’nin Dünya Kupası zaferi hayalleri, Arjantin karşısında 1-0’lık üstünlüğünü koruyamayıp yarı finalde turnuvadan elenmesiyle, alışılagelmiş bir hayal kırıklığıyla sona erdi. Anthony Gordon’un “Üç Aslanlar”a öne geçmesini sağlamasına rağmen, Arjantin turnuva boyunca maçları son dakikalarda belirleme eğilimini başarıyla sürdürdü; Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez’in attığı iki golle İngiltere’nin, 1966’daki tek zaferinden bu yana ilk kez Dünya Kupası finaline yükselme şansını elinden aldı.
Paddy Power’a konuşan Butt, teknik direktörün geleceği hakkındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. "Görevde kalması mümkün değil. O maçtan sonra bunun olması için cehennemde bir kedinin hayatta kalma şansı bile yok," dedi Butt. "Eğer görevde kalırsa, John McDermott’un da kovulması gerekir. Artık onu tutmanın imkanı yok. O, Sir Bobby Robson ya da Kevin Keegan gibi, ulusun sevdiği bir isim değil."
- Getty Images Sport
Olumsuz taktikler ve kimlik konusundaki endişeler
Bu eleştiri, özellikle İngiltere kadrosunda bulunan yetenekler göz önüne alındığında, Butt’ın dünya sahnesinde cesaret eksikliği olarak algıladığı durumdan kaynaklanıyor. Eski orta saha oyuncusu, eski Chelsea ve Bayern Münih teknik direktörünün, bu hayati öneme sahip karşılaşmada seyircinin hayal gücünü harekete geçiremediğini ve rakibin ekmeğine yağ sürdüğünü savundu. Özellikle Tuchel’in Ezri Konsa, Nico O’Reilly ve Dan Burn’u oyuna sokarak defansif bir yaklaşım benimseme kararı, tam anlamıyla geri tepti.
Butt sözlerine şöyle devam etti: "Yenilebilir bir Arjantin takımına karşı oynanan yarı final maçında, göreve gelip negatif futbol, çılgınca negatif futbol oynayan bir teknik direktörden bahsediyorsunuz." "Aslında bunun bir önemi olmamalı, ama insanlar ona karşı çıkacak çünkü o da Alman; bu yüzden bir kabus yaşayacak. O inanılmaz bir kulüp teknik direktörü, o yüzden bırakın gitsin. Kalmak istemeyecektir. Kalmak istediğini söyleyebilir, ama içten içe ‘parayı ödeyin, ben buradan gidiyorum’ diye düşünecektir."
Three Lions pozisyonu için olası adaylar açıklandı
Bir başka başarısız sezonun tozları yerleşirken, tartışmalar milli takımı bundan sonra kimin yönetmesi gerektiği konusuna kaydı. Butt, Eddie Howe ve Pep Guardiola’yı başlıca adaylar olarak belirledi; ancak Guardiola için zamanlamanın sorunlu olabileceğini de kabul etti. Guardiola, kısa süre önce Manchester City’deki tarihi 10 yıllık görev süresini sonlandırdı; bu süre zarfında altı Premier Lig şampiyonluğu ve kulübün tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Öte yandan Howe, 2021'den bu yana Newcastle'ı üst düzey bir güç haline getirerek takımı iki kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı ve Lig Kupası zaferi kazandırdı.
"Eğer dokuz ay sonra olsaydık, kesinlikle Pep Guardiola'yı tercih ederdim," diye açıkladı Butt. "Ancak Pep, bir ay önce futboldan biraz dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyleyerek Man City'den ayrılıp, hemen ardından tekrar göreve başlayamaz. Bunu yapamaz. Eddie Howe harika bir seçim olurdu. Onun göreve gelmesini çok isterim, bu harika olurdu."
- Getty Images Sport
Pochettino bağlantısı ve İngiltere’nin dinamikleri
Howe ve Guardiola popüler isimler olsa da Butt, Arjantinli Mauricio Pochettino’yu da gerçek bir aday olarak öne çıkardı – Pochettino, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası’nda ABD Milli Takımı’nı son 16 turuna taşıdıktan sonra Belçika’ya 4-1 yenilmişti – zira Pochettino’nun FA teknik direktörü McDermott ile halihazırda bir ilişkisi bulunuyor. İkili, Tottenham'da geçirdikleri dönemde yakın bir işbirliği içinde çalışmıştı ve Butt, Manchester United akademi sisteminde görev yaptığı dönemde bu uyumu bizzat gözlemlemişti.
"Mauricio Pochettino'nun John McDermott ile inanılmaz bir ilişkisi var ve [teknik direktör] seçimini o yapıyor. McDermott, Tottenham'da akademi müdürüyken Pochettino da teknik direktördü ve aralarında gerçekten çok iyi bir ilişki vardı," dedi Butt. "Böyle bir şey olursa şaşırmam ve buna kesinlikle karşı çıkmam. O çok, çok iyi bir teknik direktör. Sevimli bir insan, gittiği her yerde iyi futbol oynatıyor. Ama Tuchel için de hepimiz aynı şeyi söylemiştik, oysa İngiltere’nin dinamiklerine girdiklerinde birdenbire değişiyorlar, bu çılgınca. Nedenini tam olarak anlayamıyorum."
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