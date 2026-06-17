Eski İngiltere milli takım yıldızı, duygusal patlamaların kabul edilebilirliğini açıklarken, Jude Bellingham’ın kol sallama ve tartışma davranışlarına son vermesinin neden ‘daha büyük bir sorun’ olacağını anlatıyor

Saha dışında, Birmingham doğumlu bu oyuncu sakin bir konuşma tarzına sahip ve yüzünden geniş bir gülümseme hiç eksik olmaz. O beyaz çizgiyi aştığı anda ise, Santiago Bernabéu’daki bir ‘Galactico’ tamamen farklı bir kişiliğe bürünür.

O doğuştan bir kazanan ve hem kendisinden hem de yanındakilerden yüzde 100'den azını kabul etmez. Takım standartlarını yüksek tutmak için, zaman zaman takım arkadaşlarına ve/veya maç hakemlerine yönelik sert sözler sarf edebilir veya huysuzluk gösterebilir.

Bu davranışları zaman zaman sorgulanmış; Thomas Tuchel bir ara, annesinin Bellingham’ın bazı tavırlarını “itici” bulduğunu açıklamıştı. O zamandan beri özürler dilendi ve 2026 Dünya Kupası öncesinde takımda mutlu bir ortam hakim.

Ancak, İngiltere’nin elindeki en doğal yetenekli oyunculardan birinin bu turnuvada nasıl bir rol üstleneceği henüz belirsizliğini koruyor. 10 numara pozisyonunda yer almak için kıyasıya bir rekabet var ve Phil Foden, Cole Palmer ve Morgan Gibbs-White gibi kendini kanıtlamış bazı oyuncular kadro dışında bırakılıyor.