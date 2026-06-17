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Eski İngiltere milli takım yıldızı, duygusal patlamaların kabul edilebilirliğini açıklarken, Jude Bellingham’ın kol sallama ve tartışma davranışlarına son vermesinin neden ‘daha büyük bir sorun’ olacağını anlatıyor
Bellingham, sahaya çıktığında kişiliği değişiyor
Saha dışında, Birmingham doğumlu bu oyuncu sakin bir konuşma tarzına sahip ve yüzünden geniş bir gülümseme hiç eksik olmaz. O beyaz çizgiyi aştığı anda ise, Santiago Bernabéu’daki bir ‘Galactico’ tamamen farklı bir kişiliğe bürünür.
O doğuştan bir kazanan ve hem kendisinden hem de yanındakilerden yüzde 100'den azını kabul etmez. Takım standartlarını yüksek tutmak için, zaman zaman takım arkadaşlarına ve/veya maç hakemlerine yönelik sert sözler sarf edebilir veya huysuzluk gösterebilir.
Bu davranışları zaman zaman sorgulanmış; Thomas Tuchel bir ara, annesinin Bellingham’ın bazı tavırlarını “itici” bulduğunu açıklamıştı. O zamandan beri özürler dilendi ve 2026 Dünya Kupası öncesinde takımda mutlu bir ortam hakim.
Ancak, İngiltere’nin elindeki en doğal yetenekli oyunculardan birinin bu turnuvada nasıl bir rol üstleneceği henüz belirsizliğini koruyor. 10 numara pozisyonunda yer almak için kıyasıya bir rekabet var ve Phil Foden, Cole Palmer ve Morgan Gibbs-White gibi kendini kanıtlamış bazı oyuncular kadro dışında bırakılıyor.
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Bellingham'ın saha içindeki davranışlarının neden endişe edilecek bir şey olmadığı
Bellingham, önemli anlarda parlamaya meyilli bir oyuncu – Euro 2024’teki “başka kim olabilir ki” gol sevinci akla geliyor – ve Kuzey Amerika’da sahaya çıktığı her an elinden gelenin en iyisini yapması beklenebilir.
Sözde karakter kusurları ve Bellingham’ın kim ve ne olduğunu değiştirmeye çalışmanın yanlış olup olmayacağı sorulduğunda, en son Dünya Kupası oranlarını sunan Grosvenor Sport adına konuşan eski İngiltere kalecisi James, GOAL’a şunları söyledi: “Diğer herkes bununla bir sorunu olmadığı sürece benim de bir sorunum yok.
“Komik olan şu ki, şu anda aklıma gelen isimlerden biri de Jordan Pickford. Sahada yaptıkları ve bunun pek de doğru görünmeyebileceği konusunda konuşan pek çok insan var. Ama ben şunu söylüyorum: Oynadığı takım, onun bunu yapacağını biliyor. Onlar bununla bir sorun yaşamıyor.
“Yani Jude, nasıl bir jest yaparsa yapsın, bu hareketi takımın geri kalanı tarafından kabul ediliyorsa, o zaman bir sorun yok. Aslında, bunu yapmayı bıraktığında, bence takım için daha büyük bir sorun ortaya çıkacaktır; çünkü neden yapmadığını anlayamayacaklardır, bu olumlu ya da pek de olumlu olmasa bile. Tutarlı olduğu sürece, herkes bunu kabullenir.
“Mesele tutarlılık. Sonuçta mesele tutarlılık ve kabullenme; çünkü eğer en iyi performansını sergilemek için bunu yapıyorsa ve İngiltere milli takımı ile kulüp de ondan bunu bekliyorsa, o zaman sorun yok.
“Elbette, bu durum pek olumlu karşılanmazsa, bir görüşme yapılır. Ancak kadroyu Thomas Tuchel belirledi. Herkes, onun söylediklerine göre kendi rolünü biliyor. Ve eminim ki, eğer bununla bir sorunu olsaydı, Jude bunu yapmazdı.”
Tuchel’in yorumları eleştirel olmaktan çok motive edici nitelikte
Tuchel, zaman zaman yaptığı bazı yorumlarla “ayıyı kışkırttı” ve bu da kaçınılmaz olarak Bellingham’ın Alman teknik direktörün planlarında ne kadar önemli bir yer tuttuğuna dair yoğun tartışmalara yol açtı. Ancak bu iğneleyici sözler, eleştirel olmaktan çok motivasyonel olarak değerlendirilebilir; zira bu sözler, formunda olduğu günlerde maçı kazandıran bir oyuncu olan Bellingham’ın odaklanmasını sağlamaya yardımcı oldu.
James şunları ekledi: “Thomas Tuchel’i seviyorum, konuşma tarzını da – çok net, çok kesin ve çok azimli görünüyor. Ve bence kamuoyuna söylediği her şeyi özel olarak da söyleyecektir. Dolayısıyla Thomas’ın söylediklerinde herhangi bir sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Söyleyeceği şeyler, bu takımdan en iyi verimi almak için gerekli olduğunu düşündüğü şeyler olacaktır.
“Sanırım İngiltere milli takım teknik direktörü, her teknik direktör gibi, başarılarına göre değerlendirilecektir. Ve şu ana kadar, en azından eleme maçlarında yaptıklarına bakılırsa – %100, hiç gol yemediler. Doğru sözleri söylüyor ve doğru performansları alıyor. Yani eğer rakibi biraz kışkırtıyorsa, Hırvatistan hazır olsa iyi olur!”
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Bellingham, İngiltere’nin Hırvatistan’la oynayacağı Dünya Kupası açılış maçında ilk 11’de yer alacak mı?
İngiltere, Çarşamba günü Teksas’ın Arlington kentindeki AT&T Stadyumu’nda Luka Modrić ve Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Bellingham, ister ilk on birde ister yedek kulübesinden olsun, bu maçta muhtemelen bir rol üstlenecek.
Tuchel, Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve 2024 Ballon d’Or adayı olan bu oyuncudan en iyi performansı almanın bir yolunu bulmalı; zira tartışma ya da el kol hareketleri gibi davranışların özellikle endişe edilecek bir şey olmadığı zaten biliniyor.