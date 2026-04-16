Eski İngiltere milli takım teknik direktörü, Manchester United'a 30 milyon sterlinlik Premier Lig forvetini transfer etmesi için çağrıda bulundu

Thiago, Club Brugge'den 30 milyon sterlinlik transferiyle Brentford'a geldiğinden beri adeta bir keşif oldu ve bu sezon tüm turnuvalarda 24 gol attı. Kulüpteki ilk sezonu sakatlıklarla kesintiye uğramıştı, ancak 2025-26 sezonunun başında tam olarak forma girmesinin ardından Premier Lig'in zorlu koşullarına anında uyum sağladı ve yıldız oyuncuların ayrılmasının ardından "Bees"e golcü bir avantaj kazandırdı.

Premier Lig'de 21 gol atan Thiago'dan daha fazla gol atan tek oyuncu, 22 golle Haaland oldu. Bu form, doğal olarak gelecek sezon öncesinde forvet hattını güçlendirmek isteyen birçok üst sıradaki takımın dikkatini çekti.