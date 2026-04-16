Eski İngiltere milli takım teknik direktörü, Manchester United'a 30 milyon sterlinlik Premier Lig forvetini transfer etmesi için çağrıda bulundu
Allardyce, Manchester United için ideal transfer hedefini belirledi
"No Tippy Tappy Football" podcast'inde konuşan Allardyce, görüşünü net bir şekilde ortaya koydu: "Yani, kim Brentford'un santrforu Igor Thiago'yu transfer edecek ki? Bana kalırsa Manchester United başka yere bakmasına gerek yok. 20 gol barajını aştı, başka yere bakmaya gerek yok. Ben onların [Jean-Philippe] Mateta'yı seçeceklerini düşünmüştüm, ama belki de yaşı nedeniyle vazgeçtiler. Ancak bu Brezilyalı genç [Thiago], şimdiden 20 gol attı ve Brentford'u Avrupa kupalarına katılma yolunda ilerletiyor."
Thiago'nun Brentford'daki etkili performansı
Thiago, Club Brugge'den 30 milyon sterlinlik transferiyle Brentford'a geldiğinden beri adeta bir keşif oldu ve bu sezon tüm turnuvalarda 24 gol attı. Kulüpteki ilk sezonu sakatlıklarla kesintiye uğramıştı, ancak 2025-26 sezonunun başında tam olarak forma girmesinin ardından Premier Lig'in zorlu koşullarına anında uyum sağladı ve yıldız oyuncuların ayrılmasının ardından "Bees"e golcü bir avantaj kazandırdı.
Premier Lig'de 21 gol atan Thiago'dan daha fazla gol atan tek oyuncu, 22 golle Haaland oldu. Bu form, doğal olarak gelecek sezon öncesinde forvet hattını güçlendirmek isteyen birçok üst sıradaki takımın dikkatini çekti.
Orta saha, Carrick için hâlâ öncelikli bir konu
Ancak Manchester United’ın yaz transfer planlarına ilişkin ilgi, büyük ölçüde yeni bir orta saha oyuncusunun transferine odaklanıyor. Casemiro’nun Ocak ayında sezon sonunda ayrılacağını açıklamadan önce bile United’ın yeni bir merkez orta saha oyuncusu transfer etmeyi planladığı bildiriliyor.
Geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde Şampiyonlar Ligi potasına geri dönen Kırmızı Şeytanlar'ın iki orta saha oyuncusu transfer etmeyi planladığı söyleniyor. Elliot Anderson, Adam Wharton ve Carlos Baleba'nın Old Trafford'a transfer olacağı yönünde güçlü söylentiler var, ancak Thiago ile forvet hattını güçlendirme planı da göz ardı edilemez.
Şimdi ne olacak?
Manchester United, Pazartesi günü Leeds United'a karşı evinde aldığı şok yenilgiye rağmen ligde üçüncü sıradaki yerini koruyor ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda ilerliyor. Carrick'in takımı Cumartesi günü Stamford Bridge'e giderek zor günler geçiren Chelsea ile karşılaşacak; Brentford ise Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürmek amacıyla Londra derbisinde rakibi Fulham'a karşı sahaya çıkacak.