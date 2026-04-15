Getty Images Sport
Çeviri:
Eski İngiltere milli takım oyuncusu Jonjo Shelvey futbolu bıraktı ve hemen ilk teknik direktörlük görevine başladı
Shelvey yedek kulübesine giriyor
34 yaşındaki oyuncu, Dubai merkezli Arabian Falcons takımının teknik direktörlüğünü üstlenmek üzere profesyonel futboldan resmi olarak emekli oluyor. Eylül ayından bu yana kulübün ortak sahibi ve eski Crystal Palace yıldızı Jason Puncheon’un yönetiminde forma giyen Shelvey, kulübün yapısına zaten aşina. Shelvey’in görevi, bu hırslı takımın üst lige yükselmesini sağlamak; teknik direktörlükteki ilk deneyimi ise mevcut sezonun son beş maçı boyunca çekilecek bir filmde belgelenecek.
- AFP
Zirveye ulaşma hedefleri
Eski İngiltere milli takım oyuncusu, bu görevi üst düzey antrenörlüğe uzanan uzun bir yolculuğun başlangıcı olarak görüyor. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki benzersiz ortamın, Avrupa’nın gözü önündeki baskılardan uzak bir şekilde taktiksel anlayışını ve liderlik vasıflarını sergilemek için gerekli platformu sağladığına inanıyor. İlk baş antrenörlük görevine geçişini ve gelecekteki hedeflerini değerlendiren Shelvey, "Hedefim, teknik direktörlükte en tepeye tırmanmak ve bu, kendimi ve yeteneklerimi kanıtlamak için mükemmel bir proje" diyor.
İngiltere'den uzakta yaşam
Shelvey’in emekliye ayrılıp Orta Doğu’da kalma kararı, ailesini Birleşik Krallık dışında yetiştirmek istediğine dair daha önceki açıklamalarının ardından geldi. Newcastle, Swansea City, Nottingham Forest ve Burnley gibi kulüplerde 400’ün üzerinde resmi maça çıkan Shelvey, artık kariyerinde yurtdışında kişisel istikrar ve mesleki gelişime odaklanıyor.
Sezonun başlarında İngiliz futbolundan ayrılma kararını değerlendiren Shelvey, BBC Sport'a şunları söyledi: "Çocuklarımın artık İngiltere'de büyümesini istemiyorum. Birleşik Krallık'ın güzel bir bölgesinde yaşadığımız için çok şanslıyız, ancak benim geldiğim yerde, bana göre güzel şeyler olamaz."
- Getty Images Sport
Dubai'de terfi mücadelesi
Shelvey, yüksek baskı altındaki bir yükselme mücadelesini yönetmeye çalışırken, yetkinliklerini hemen kanıtlamak zorunda. Arabian Falcons, BAE futbol piramidinde bir üst basamağa tırmanmayı hedefliyor ve yeni teknik direktör, kulübün ikinci lige yükselmesini sağlamak için bir an önce galibiyet odaklı bir zihniyet aşılamalı. Belgesel kameralarının her hareketini takip ettiği bu ortamda, eski orta saha oyuncusu, sahadan saha kenarına geçişi başarıyla yönetebileceğini kanıtlamak için büyük bir baskı altında.