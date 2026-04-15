Eski İngiltere milli takım oyuncusu Jonjo Shelvey futbolu bıraktı ve hemen ilk teknik direktörlük görevine başladı

Eski İngiltere milli takım oyuncusu, bu görevi üst düzey antrenörlüğe uzanan uzun bir yolculuğun başlangıcı olarak görüyor. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki benzersiz ortamın, Avrupa’nın gözü önündeki baskılardan uzak bir şekilde taktiksel anlayışını ve liderlik vasıflarını sergilemek için gerekli platformu sağladığına inanıyor. İlk baş antrenörlük görevine geçişini ve gelecekteki hedeflerini değerlendiren Shelvey, "Hedefim, teknik direktörlükte en tepeye tırmanmak ve bu, kendimi ve yeteneklerimi kanıtlamak için mükemmel bir proje" diyor.