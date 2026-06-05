Liverpool efsanesi Gerrard ve Manchester United'ın büyük ismi Robson, daha önce FIFA'nın en önemli turnuvasında Three Lions'ın kaptanlığını yapmıştı – sırasıyla 1986/1990 ve 2010/2014 yıllarında.

Rice, bir gün bu onuru yaşamayı umuyor. 27 yaşındaki bu hareketli oyuncu, Harry Kane'in şu anda işgal ettiği tahtı devralacak bir sonraki isim olarak görülüyor. Bayern Münih'in golcü forvetinin yakın zamanda emekliye ayrılacağına dair bir işaret yok, ancak sonsuza kadar devam edemez.

Kane'in futbolu bıraktığında kaptanlık pazubandı muhtemelen çok yönlü bir oyuncuya geçecek ve İngiltere, takımın motor odasından çıkacak bir lideri kucaklamaya hazır olacak. Bu, yıllar boyunca sıkça görülen bir durumdu ve bazı ikonik figürler kaptanlık görevini üstlendi.

Rice, o gün ne zaman gelirse gelsin taç giymeye hazır görünüyor. West Ham akademisi mezunu olan Rice, 105 milyon sterlinlik (141 milyon dolar) transfer ücretiyle Emirates Stadyumu'na transfer olarak tarihin en pahalı İngiliz futbolcusu oldu.

Bu rekor, çok da uzak olmayan bir gelecekte kırılabilir, ancak Arsenal, 2023'te pek çok kişinin kaşlarını çatmasına neden olan bu transferden büyük bir değer elde etti. Rice, kulübün 22 yıllık iç sahada hakimiyet bekleyişine son vermesine yardımcı olurken, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi finaline de çıkmasını sağladı.