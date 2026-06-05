Getty Images Sport
Çeviri:
Eski İngiltere milli takım orta saha oyuncusu, Arsenal'in yıldızının günümüz piyasasında muhtemelen 150 milyon sterlinin üzerinde bir değere sahip olduğunu kabul ederken, Declan Rice'ı Steven Gerrard ve Bryan Robson ile aynı kefeye koydu
Rice, İngiltere kaptanı olarak Gerrard ve Robson'ın izinden gidebilir
Liverpool efsanesi Gerrard ve Manchester United'ın büyük ismi Robson, daha önce FIFA'nın en önemli turnuvasında Three Lions'ın kaptanlığını yapmıştı – sırasıyla 1986/1990 ve 2010/2014 yıllarında.
Rice, bir gün bu onuru yaşamayı umuyor. 27 yaşındaki bu hareketli oyuncu, Harry Kane'in şu anda işgal ettiği tahtı devralacak bir sonraki isim olarak görülüyor. Bayern Münih'in golcü forvetinin yakın zamanda emekliye ayrılacağına dair bir işaret yok, ancak sonsuza kadar devam edemez.
Kane'in futbolu bıraktığında kaptanlık pazubandı muhtemelen çok yönlü bir oyuncuya geçecek ve İngiltere, takımın motor odasından çıkacak bir lideri kucaklamaya hazır olacak. Bu, yıllar boyunca sıkça görülen bir durumdu ve bazı ikonik figürler kaptanlık görevini üstlendi.
Rice, o gün ne zaman gelirse gelsin taç giymeye hazır görünüyor. West Ham akademisi mezunu olan Rice, 105 milyon sterlinlik (141 milyon dolar) transfer ücretiyle Emirates Stadyumu'na transfer olarak tarihin en pahalı İngiliz futbolcusu oldu.
Bu rekor, çok da uzak olmayan bir gelecekte kırılabilir, ancak Arsenal, 2023'te pek çok kişinin kaşlarını çatmasına neden olan bu transferden büyük bir değer elde etti. Rice, kulübün 22 yıllık iç sahada hakimiyet bekleyişine son vermesine yardımcı olurken, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi finaline de çıkmasını sağladı.
- Getty
Arsenal'in yıldızı Rice neden eksiksiz bir orta saha oyuncusu olarak görülüyor?
Rice, Ballon d’Or oylama listesinde yer aldı ve önümüzdeki sezonlarda bu listeye daha pek çok kez adını yazdırması bekleniyor. Rice’ın dünyanın en eksiksiz orta saha oyuncusu olup olmadığı sorusuna yanıt veren eski İngiltere milli takım yıldızı Reid – İngiltere’nin önde gelen spor hatıra eşyaları müzayede şirketi BUDDS’un davetiyle GOAL’a şunları söyledi: “Bence sahada muazzam bir etkiye sahip. Birinci sınıf bir oyuncu, birinci sınıf.
“Bryan Robson da birinci sınıf bir oyuncuydu, yani ikisini aynı kefeye koyuyorsam, bu Declan Rice'ı ne kadar takdir ettiğimi gösterir. Muhteşem bir futbolcu. Onu Bryan Robson ile karşılaştıran pek çok yorum gördüm. Bence o da aynı seviyede.
“Yani, Stevie G olağanüstü bir futbolcuydu, muhteşemdi. O, orta saha oyuncularının en üst kademesinde yer alıyor. Oyunun her iki yönü de – topu almak, topu kontrol etmek, durumu okumak, savunma ve hücum açısından. Bundan daha iyisi olamaz.”
Rice, transfer piyasasında 150 milyon sterlinin üzerinde bir değere sahip olabilir mi?
Rice geçmişte transfer tarihine adını yazdırmış olsa da, Arsenal önümüzdeki transfer dönemlerinde bunun tekrarlanmamasını sağlamak için elinden geleni yapacaktır. Kulüp, oyuncuyla 2028 yılına kadar süren bir sözleşme imzalamış durumda ve sözleşmenin uzatılmasına dair söylentiler şimdiden gündeme gelmiştir.
Eğer transfer piyasasına çıkarsa, fiyatının yükseldiğini varsaymak mantıklı olacaktır. İsveçli forvet Alexander Isak, geçen yaz 125 milyon sterlin (168 milyon dolar) karşılığında Liverpool'a katıldı; bu, İngiliz futbolu için bir rekordu. Bu transferi göz önünde bulundurursak, Rice'ın değeri şu anda 150 milyon sterlin (202 milyon dolar) üzerinde olabilir mi?
Bu soruya yanıt veren eski Manchester City ve Sunderland teknik direktörü Reid, “Ben de teknik direktörlük yaptım ve transfer görüşmeleri yürüttüm. Futbol artık değişti ve bu işin içinde çok büyük paralar dönüyor.
“İnsanlar, insanların ödemek istediği kadar değerlidir. Rakamlar koyabilirsiniz, ama durum budur. Artık 48 takımın katıldığı bir Dünya Kupası var. Her şey [para] ile ilgili. Avrupa Süper Ligi'nden söz ediliyor. Futbol böyle, her şey bununla ilgili.
“Eğer Arsenal'den ayrılması gerekirse - ki bunun olacağını sanmıyorum - size birkaç sterline mal olur, öyle diyelim.”
- BUDDS Auctions
England ve Rice, 2026 Dünya Kupası'nda en büyük zaferi yaşamayı umuyor
Rice, İngiltere’nin 60 yıllık uluslararası kupa hasretine son vermesine yardımcı olabilirse, bu rakam tek bir yönde ilerlemeye devam edecek. O, 1966 yılının efsanevi kahramanlarının izinden gitmeyi hedefliyor.
Bu kahramanların birkaçı West Ham'da yetişmişti ve Martin Peters de bu grubun bir parçasıydı. Peters, Batı Almanya'ya karşı unutulmaz 4-2 galibiyette İngiltere'nin ikinci golünü atmasıyla ünlenmişti ve o gün giydiği yedek forması, müzayedede 30.000 ile 50.000 sterlin arasında bir fiyata satılması bekleniyor.
Bu, 1982 Dünya Kupası'nda turnuvaya katılan en genç oyuncu olan Norman Whiteside'ın giydiği forma da dahil olmak üzere, satışa sunulacak birçok lot'tan sadece biri. Rice ve arkadaşları, uluslararası başarılarıyla ilgili hatıra eşyalarının bir gün aynı şekilde rağbet görmesini umuyor.
BUDDS Dünya Kupası Müzayedesi 25 Haziran 2026'da gerçekleşecek ve 2 Haziran'da çevrimiçi zamanlı müzayede başlayacak. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın. Herhangi bir spor hatırasının ücretsiz çevrimiçi değerlemesi için buraya tıklayın.