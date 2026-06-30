Eski Hollanda yıldızı, Ronald Koeman’ın “%100” ayrılmasının ardından 2026 Dünya Kupası’nda başarısızlık yaşanması durumunda Virgil van Dijk’in milli takımdan EMEKLENECEĞİNİ öngörüyor

Bu durumun sadece yedek kulübesiyle sınırlı kalmayacağı düşünülüyor; 34 yaşındaki kaptan Van Dijk’in de milli takımdaki kariyerine son vermesi bekleniyor.

Takımın savunma direği olarak kabul edilmesine rağmen, De Boer, Liverpool'lu oyuncunun uluslararası düzeyde vereceği bir şey kalmadığına karar verebileceğini düşünüyor. Bir sonraki büyük turnuva Euro 2028 olacak ve o zamana kadar Van Dijk 37 yaşında olacak; bu nedenle kadroda bir nesil değişimi yaşanması muhtemel görünüyor.

De Boer, “Bunu yakında duyacağımızı düşünüyorum. Ayrıca Van Dijk’in de kaptanlık pazubandını takmış ve harika bir kaptan olduğunu göz önünde bulundurursak, muhtemelen ‘bu benim son maçım’ diyeceğini düşünüyorum,” diye ekledi. “Evet, takımı elinden tutmadığı konusunda çok eleştiri aldı, ama yine de Van Dijk’e tüm saygım var çünkü o harika bir kaptandı; ancak bazen ayrılma zamanı gelir.”