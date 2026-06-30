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Eski Hollanda yıldızı, Ronald Koeman’ın “%100” ayrılmasının ardından 2026 Dünya Kupası’nda başarısızlık yaşanması durumunda Virgil van Dijk’in milli takımdan EMEKLENECEĞİNİ öngörüyor
Koeman’ın ayrılışı ‘yüzde 100’ kesin
Hollanda’nın efsanevi tarihinde ilk kez çeyrek finallere kalamadığı yıkıcı bir elenmenin ardından Ronald de Boer, liderlik değişikliğinin kaçınılmaz olduğuna inanıyor.
talkSPORT'a konuşan eski Ajax ve Rangers orta saha oyuncusu, özellikle 63 yaşındaki Ronald Koeman'ın sözleşmesinin bu yaz sona erecek olması nedeniyle, Koeman'ın turnuva sonrasında görevinde kalmayacağına inandığını dile getirdi.
De Boer, “Şöyle söyleyeyim, bence bunu kendisi yapacak ve bence yapacak çünkü baskı çok yüksek,” diye açıkladı. “Ve o, ‘Bunu belki bir gece, belki de iki gece düşüneceğim’ dedi, ama yüzde 100 eminim ki görevinden ayrılacak. Bunu kendi isteğiyle yapacak çünkü eğer o yapmazsa, federasyonun teknik direktörü Nigel de Jong’un bunu yapacağını düşünüyorum. Bu Hollanda takımında yeni bir şevke ihtiyacımız var ve bence bu, teknik direktörden başlayarak gerçekleşecek.” Teknik direktörün kendisi de penaltı atışlarındaki üzücü yenilginin ardından görevinden ayrılmayı düşündüğünü zaten itiraf etmişti.
- Getty Images Sport
Van Dijk’ın milli takımdan emekli olacağı tahmin ediliyor
Bu durumun sadece yedek kulübesiyle sınırlı kalmayacağı düşünülüyor; 34 yaşındaki kaptan Van Dijk’in de milli takımdaki kariyerine son vermesi bekleniyor.
Takımın savunma direği olarak kabul edilmesine rağmen, De Boer, Liverpool'lu oyuncunun uluslararası düzeyde vereceği bir şey kalmadığına karar verebileceğini düşünüyor. Bir sonraki büyük turnuva Euro 2028 olacak ve o zamana kadar Van Dijk 37 yaşında olacak; bu nedenle kadroda bir nesil değişimi yaşanması muhtemel görünüyor.
De Boer, “Bunu yakında duyacağımızı düşünüyorum. Ayrıca Van Dijk’in de kaptanlık pazubandını takmış ve harika bir kaptan olduğunu göz önünde bulundurursak, muhtemelen ‘bu benim son maçım’ diyeceğini düşünüyorum,” diye ekledi. “Evet, takımı elinden tutmadığı konusunda çok eleştiri aldı, ama yine de Van Dijk’e tüm saygım var çünkü o harika bir kaptandı; ancak bazen ayrılma zamanı gelir.”
Ateş altında savunma taktikleri
Fas’a karşı yaşanan elenme, geleneksel Hollanda futbol ilkelerinden keskin bir sapma sergiledi; zira Oranje, 120 dakikalık maç boyunca kaleyi bulan sadece iki şut kaydetmesine rağmen, tuhaf bir şekilde oyun planının işe yaradığını iddia etti.
Milli takımda 96 maça çıkan Van Dijk, maçın ardından birçok gözlemciyi şaşkına çeviren bir değerlendirmede bulundu. Oyuncu şöyle konuştu: “Şu anda bunu analiz etmek çok zor. Yoğun bir maçtı. Bence savunma açısından sağlamdık. Rakip, hatlar arasında boşta kalan bir oyuncuyu bulamadı, bu yüzden oyun planımız elbette işe yaradı. Bence güzel bir gol attık. Sonuçta, uzatma dakikalarında geriye çekilmek zorunda kaldık. Ardından maç penaltılara gitti ve maalesef elendik.”
- Getty Images Sport
Bir liderlik mirası sona eriyor
Van Dijk, Koeman’ın ilk teknik direktörlük döneminde kaptanlığı devralmış ve Hollanda’nın uluslararası sahnedeki yeniden yükselişinde merkezi bir rol oynamıştır. Milli takımda 13 gol atan oyuncu, ülkenin en çok ödül kazanan savunma oyuncularından biri olmaya devam etse de, uluslararası kariyeri, sakatlık nedeniyle Euro 2020’yi kaçırması ve birçok penaltı atışında yenilgiye uğraması da dahil olmak üzere, kıl payı kaçırılan fırsatlar ve turnuvalarda yaşanan hayal kırıklıklarıyla damgalanmıştır.
Mağlubiyetin duygusal yükünü değerlendiren kaptan, olayın hemen ardından kendi geleceği üzerine kafa yormaktansa takım arkadaşlarını korumaya odaklandığını açıkça belirtti. “Şu anda, mümkün olduğunca çabuk içeri girip arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum. Şu anda tek düşündüğüm bu,” dedi.