Eski Hollanda milli takım yıldızı, Dünya Kupası açılış maçında Japon oyuncular hakkında yaptığı incitici sözler için özür diledi

43 yaşındaki futbolcu, Dallas’ta Hollanda’nın Japonya ile oynadığı grup aşaması açılış maçını analiz ederken sosyal medyada büyük bir tartışmanın odağında yer aldı. Maç sonrası değerlendirmede Van der Vaart, Micky van de Ven’in maç sırasındaki zorluklarını açıklamaya çalışırken Japon oyuncuların hepsinin “birbirine benzediğini” öne sürdü.

Daichi Kamada’nın maçın sonlarında attığı beraberlik golünü değerlendiren Van der Vaart, NOS’ta şunları söyledi: “Mükemmel bir köşe vuruşuna karşı savunma yapmak gerçekten çok zordur. Bu vuruş doğru hızda geldi, beş yarda çizgisinin hemen üzerinden geçti. Biraz şans olsaydı gol olurdu, ama korner vuruşu muhteşemdi. Onlar [Japon oyuncular] elbette birbirine benziyor, belki de o [Van de Ven] öyle düşündü… Tabii ki bu bir şaka. Bir şey söylemeye cesaret edemiyorum."