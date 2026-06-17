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Eski Hollanda milli takım yıldızı, Dünya Kupası açılış maçında Japon oyuncular hakkında yaptığı incitici sözler için özür diledi
Tartışmalı açıklamalar tepki dalgasına yol açtı
43 yaşındaki futbolcu, Dallas’ta Hollanda’nın Japonya ile oynadığı grup aşaması açılış maçını analiz ederken sosyal medyada büyük bir tartışmanın odağında yer aldı. Maç sonrası değerlendirmede Van der Vaart, Micky van de Ven’in maç sırasındaki zorluklarını açıklamaya çalışırken Japon oyuncuların hepsinin “birbirine benzediğini” öne sürdü.
Daichi Kamada’nın maçın sonlarında attığı beraberlik golünü değerlendiren Van der Vaart, NOS’ta şunları söyledi: “Mükemmel bir köşe vuruşuna karşı savunma yapmak gerçekten çok zordur. Bu vuruş doğru hızda geldi, beş yarda çizgisinin hemen üzerinden geçti. Biraz şans olsaydı gol olurdu, ama korner vuruşu muhteşemdi. Onlar [Japon oyuncular] elbette birbirine benziyor, belki de o [Van de Ven] öyle düşündü… Tabii ki bu bir şaka. Bir şey söylemeye cesaret edemiyorum."
- Getty Images Sport
Van der Vaart resmi bir özür diledi
Sözlerinin geniş çapta kınanmasının ardından, eski oyun kurucu, tutumunu açıklığa kavuşturmak ve pişmanlığını ifade etmek amacıyla menajerlik ekibi aracılığıyla bir açıklama yayınladı. “Şaka”sının niteliğine rağmen, Japonya milli takımı veya Japon topluluğuna karşı ayrımcı bir tutum sergileme niyetinde olmadığını özellikle vurguladı.
"Bazı kişilerin sözlerimi incitici bulduğunu anlıyorum. Bundan dolayı içtenlikle üzgünüm. Bu nedenle kimsenin duygularını incitmişsem özür dilerim. Niyetim asla bu değildi. Ortaya çıkan tepkileri ciddiye alıyorum ve sözlerin farklı şekillerde yorumlanabileceğini anlıyorum. Bu nedenle, açıklamamın arkasında ırkçı veya ayrımcı bir niyetin olmadığını açıkça belirtmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım bu açıklama, niyetim ve sözlerin söylendiği bağlam hakkında daha fazla netlik sağlar," denildi açıklamada.
Van Dijk ve Hollanda milli takımının performansına yönelik eleştiriler
Yayın sırasında Van der Vaart’ın Japonya hakkındaki yorumu tek keskin eleştiri değildi; aynı zamanda Hollanda’nın şu anki kaptanı Virgil van Dijk’i de hedef aldı. Oranje’nin turnuvanın açılış maçında galibiyet elde edememesinin ardından, yorumcu Liverpool’lu savunma oyuncusunun hareket kabiliyetini ağır bir uçağa benzetti.
"Dürüst olmak gerekirse: Van Dijk beni oldukça şaşırttı," diye itiraf etti Van der Vaart, devre arası analizinde. "Onu izlerken şunu düşündüm: bu hiç iyi görünmüyor. Özellikle de dönerken. Bu çok zor oluyor. Sanki bir Boeing 747'nin dönüşü gibi. Umarım turnuva boyunca biraz daha hızlı dönmeye başlar."
Ayrıca Ronald Koeman’ın takımını, geri çekilip galibiyeti garantilemek için “daha fazla baskı kurmamakla” eleştirdi.
- Getty Images Sport
F Grubu’nda önümüzdeki yol
Hollanda, Cumartesi günü Houston’daki NRG Stadyumu’nda İsveç ile karşılaşırken bu dramatik olayı geride bırakmaya çalışacak. Öte yandan Japonya, İsveç’e karşı 5-1 mağlup olan Tunus ile Monterrey’de oynayacağı maçta, etkileyici geri dönüş performansının üzerine koymayı hedefleyecek; bir galibiyetin, gruptan çıkma yolunda kendilerini güçlü bir konuma getireceğinin bilincinde.