Gianluca Rocchi, Serie A Enilive 2026-27 sezonunda DAZN'in yeni yorumcusu olarak ilk kez ekrana çıkıyor; İtalyan ve uluslararası futbolun en üst seviyelerinde edindiği tecrübeyi izleyicilerin hizmetine sunacak. Eski hakem ve Serie A ile Serie B CAN Sorumlusu, Fuoriclasse powered by Haier'in, Diletta Leotta'nın sunduğu DAZN'in pazar akşamı programınındaimi yüzlerinden biri olacak.
Eski hakem ve Serie A ile Serie B için CAN Sorumlusu Gianluca Rocchi, DAZN'in yorumcu ekibine katılıyor
YENİ YETENEK
Milli takım arasının ardından ligin yeniden başlaması, onun DAZN’in yeni yorumcusu olarak ilk deneyimine de sahne olacak: 11 Ekim Pazar günü saat 20.45’te DAZN’e özel Cagliari-Juventus maçı için, kariyerinde yönettiği 529 maçla; bunlar arasında bir Avrupa Ligi finali, bir UEFA Süper Kupa finali, bir İtalya Kupası finali ve bir İtalya Süper Kupası finali bulunan, ayrıca çok sayıda büyük şampiyonu yakından görme fırsatı yakalayan eski hakem, maç sonrası stüdyoda Andrea Stramaccioni, Valon Behrami ve Andrea Marinozzi ile birlikte yer alacak.
Zenginleşen tartışma
“DAZN’e bu yeni fırsat için teşekkür etmek istiyorum. Yeni meydan okumalarla yüzleşmeyi her zaman sevdim ve bu beni özellikle heyecanlandırıyor, çünkü en büyük tutkularımdan biri olan futbol hakkında 360 derece konuşmama imkân tanıyacak. Yeniden başlamayı ve alışık olduğum rolden farklı bir rolde kendimi sınamayı, taraftarlara hakem kararlarını etkileyebilecek oyun dinamiklerinin daha teknik analizinde de eşlik etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” diye yorum yaptı Gianluca Rocchi.
Onun varlığı, sahaya çıkan başrol oyuncularına dair analizler, yorumlar ve kapsamlı değerlendirmelerle,ligin ana gündem maddeleri ve Serie A’nın her haftasına hareket katan dinamikler üzerine içeriklerle tartışmayı zenginleştirecek.
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