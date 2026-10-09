Eski hakem ve Serie A ile Serie B için CAN Sorumlusu Gianluca Rocchi, DAZN'in yorumcu ekibine katılıyor

“DAZN’e bu yeni fırsat için teşekkür etmek istiyorum. Yeni meydan okumalarla yüzleşmeyi her zaman sevdim ve bu beni özellikle heyecanlandırıyor, çünkü en büyük tutkularımdan biri olan futbol hakkında 360 derece konuşmama imkân tanıyacak. Yeniden başlamayı ve alışık olduğum rolden farklı bir rolde kendimi sınamayı, taraftarlara hakem kararlarını etkileyebilecek oyun dinamiklerinin daha teknik analizinde de eşlik etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” diye yorum yaptı Gianluca Rocchi.

Onun varlığı, sahaya çıkan başrol oyuncularına dair analizler, yorumlar ve kapsamlı değerlendirmelerle,ligin ana gündem maddeleri ve Serie A’nın her haftasına hareket katan dinamikler üzerine içeriklerle tartışmayı zenginleştirecek.