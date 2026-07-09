1982 yılında Sighisoara’da doğan oyuncu, 2007 ile 2013 yılları arasında Cluj’da orta saha oyuncusu ve kaptan olarak görev yapmış, üç lig şampiyonluğu, üç Romanya Kupası ve iki Süper Kupa kazanmış, ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde de forma giymişti. Ayrıca milli takımda dokuz kez forma giydi ve Rusya’nın Tom Tomsk takımında bir dönem oynadıktan sonra, 2017 yılında Targu Mureș’teki sezonun sonunda futbolu bıraktı.





Futbolu bıraktıktan sonra Ulusal Liberal Parti bünyesinde siyasete atılmış ve dedelerinin memleketi olan Apold’un belediye başkanı olmuştu. Balıkçılık ve yüzme amacıyla tasarlanan ve kendisinin de hayatını kaybettiği su birikintisinin yapımını bizzat kendisi yaptırmıştı.