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FC Internazionale Milano v CFR 1907 Cluj - UEFA Europa League Round of 32Getty Images Sport
Simone Gervasio

Çeviri:

Eski futbolcu Muresan Romanya'da hayatını kaybetti: 44 yaşındayken bir baraj gölünde boğuldu

Futbol camiası, Gabriel “Gabi” Muresan’ın trajik vefatı nedeniyle yas tutuyor. Romanya milli takımının eski orta saha oyuncusu 44 yaşındaydı: 8 Temmuz akşamı, Transilvanya’nın Apold kasabası yakınlarındaki bir yapay gölette boğularak hayatını kaybetti.


Corriere della Sera gazetesinin aktardığı ilk bilgilere göre, Muresan saunadan çıktıktan sonra buz gibi suya dalmış. Ani sıcaklık değişimi onun için ölümcül olmuş ve termal şok sonucu kalpkrizi geçirmesine neden olmuş.

İtfaiye ve dalgıçların müdahalesi sonuçsuz kaldı; canlandırma girişimlerine rağmen eski futbolcunun öldüğü ilan edildi. Yetkililer, ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

  • 1982 yılında Sighisoara’da doğan oyuncu, 2007 ile 2013 yılları arasında Cluj’da orta saha oyuncusu ve kaptan olarak görev yapmış, üç lig şampiyonluğu, üç Romanya Kupası ve iki Süper Kupa kazanmış, ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde de forma giymişti. Ayrıca milli takımda dokuz kez forma giydi ve Rusya’nın Tom Tomsk takımında bir dönem oynadıktan sonra, 2017 yılında Targu Mureș’teki sezonun sonunda futbolu bıraktı.


    Futbolu bıraktıktan sonra Ulusal Liberal Parti bünyesinde siyasete atılmış ve dedelerinin memleketi olan Apold’un belediye başkanı olmuştu. Balıkçılık ve yüzme amacıyla tasarlanan ve kendisinin de hayatını kaybettiği su birikintisinin yapımını bizzat kendisi yaptırmıştı.

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