Futbol camiası, Gabriel “Gabi” Muresan’ın trajik vefatı nedeniyle yas tutuyor. Romanya milli takımının eski orta saha oyuncusu 44 yaşındaydı: 8 Temmuz akşamı, Transilvanya’nın Apold kasabası yakınlarındaki bir yapay gölette boğularak hayatını kaybetti.
Corriere della Sera gazetesinin aktardığı ilk bilgilere göre, Muresan saunadan çıktıktan sonra buz gibi suya dalmış. Ani sıcaklık değişimi onun için ölümcül olmuş ve termal şok sonucu kalpkrizi geçirmesine neden olmuş.
İtfaiye ve dalgıçların müdahalesi sonuçsuz kaldı; canlandırma girişimlerine rağmen eski futbolcunun öldüğü ilan edildi. Yetkililer, ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.