Eski Fransız yıldız: Yamal'ın patlamasından korkuyorum... Oulisse ise birdenbire ortaya çıktı

Eski Fransa milli takım yıldızı Julien Escudé, Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile Fransa arasında oynanacak maçta genç İspanyol yıldız Lamine Yamal'ın patlama yapmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Escudé, AS gazetesine verdiği röportajda, “İspanya son derece dengeli bir kadroya sahip, pek çok maçı yenilmeden tamamladı” dedi.

"Fransa'daki endişe, Lamine'nin aniden patlama yapması. O, karşısına çıktığınızda asla rahat olamayacağınız bir oyuncu, çünkü son derece rekabetçi, her zaman kazanmak ve en iyi olmak istiyor; bu da ona ekstra bir motivasyon sağlıyor" diye ekledi.

“Yamal, oyunun temposunu inanılmaz bir şekilde hızlandırıyor; her iki kanattan da atağa çıkabilen bir kanat oyuncusu. Tek eksikliği gol atmak, ancak yarı finale yükseldi ve Fransa ile karşılaşacak; bu tür oyuncuların en çok sevdiği maçlar işte bunlardır” diye devam etti.

"Fransa’nın turnuvaya İspanya’dan daha iyi başladığı ve performansında daha istikrarlı olduğu açık. İspanya ise kademeli olarak gelişti, özgüven kazandı ve her aşamayı başarıyla geçti" dedi.

“İspanya denince aklımıza her zaman akıcı, hızlı oyun ve teknik beceriye dayanan bir milli takım gelir, ancak şu anda gördüğüm şey, daha etkili ve gerçekçi bir takım; topa hakim oluyor ve rakiplerine çok az fırsat tanıyor” diye devam etti.