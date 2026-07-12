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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Eski Fransız yıldız: Yamal'ın patlamasından korkuyorum... Oulisse ise birdenbire ortaya çıktı

Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
M. Olise
L. Yamal
Escude
Fransa
İspanya

Eski Fransa milli takım yıldızı Julien Escudé, Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile Fransa arasında oynanacak maçta genç İspanyol yıldız Lamine Yamal'ın patlama yapmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Escudé, AS gazetesine verdiği röportajda, “İspanya son derece dengeli bir kadroya sahip, pek çok maçı yenilmeden tamamladı” dedi.

"Fransa'daki endişe, Lamine'nin aniden patlama yapması. O, karşısına çıktığınızda asla rahat olamayacağınız bir oyuncu, çünkü son derece rekabetçi, her zaman kazanmak ve en iyi olmak istiyor; bu da ona ekstra bir motivasyon sağlıyor" diye ekledi.

“Yamal, oyunun temposunu inanılmaz bir şekilde hızlandırıyor; her iki kanattan da atağa çıkabilen bir kanat oyuncusu. Tek eksikliği gol atmak, ancak yarı finale yükseldi ve Fransa ile karşılaşacak; bu tür oyuncuların en çok sevdiği maçlar işte bunlardır” diye devam etti.

"Fransa’nın turnuvaya İspanya’dan daha iyi başladığı ve performansında daha istikrarlı olduğu açık. İspanya ise kademeli olarak gelişti, özgüven kazandı ve her aşamayı başarıyla geçti" dedi.

“İspanya denince aklımıza her zaman akıcı, hızlı oyun ve teknik beceriye dayanan bir milli takım gelir, ancak şu anda gördüğüm şey, daha etkili ve gerçekçi bir takım; topa hakim oluyor ve rakiplerine çok az fırsat tanıyor” diye devam etti.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Olisé, Fransa’nın içinde bile şaşkınlık uyandıran bir durum oluşturuyor

    "Fransa'ya gelince, onu her zaman harika oyunculara sahip, güç, hız ve direkt oyuna dayanan bir milli takım olarak görürdük; ancak zaman zaman top hakimiyetini ele geçirmesine rağmen, savunma açısından pek güven verici bir izlenim bırakmazdı. Oysa şimdi her açıdan eksiksiz bir milli takım haline geldi. Düzenli, hızlı ve agresif bir takım" dedi.

    Mikel Olisey hakkında ise şöyle yorumladı: “Sıfırdan ortaya çıktı. Fransız Futbol Federasyonu onu takip ediyordu, ancak İngiltere’de doğup orada büyüdüğü ve Fransız akademilerinden mezun olmadığı için Fransa’nın içinde bile hâlâ şaşırtıcı bir durum oluşturuyor. Yine de sadece iki yıl içinde A Milli Takım’a yükseldi ve olağanüstü bir şekilde uyum sağladı.”

    "Mbappé kaptan mı? Real Madrid’deki sezonunun sonu ya da Dünya Kupası hazırlıkları hakkında konuşmayacağım, ancak şu anda gördüğümüz şey, mevcut teknik direktörüyle son Dünya Kupası’nı oynadığı ve milli takımın kaptanı olduğu; hem saha içinde hem de dışında açıkça bir lider olarak öne çıktığı. Davranışları, adanmışlığı ve istatistikleri, hepsi bunu doğruluyor. Fransa’da onu belirleyici bir oyuncu, golcü, kaptan ve adanmış bir oyuncu olarak görüyoruz.”

    Ve şöyle devam etti: “Dünya Kupası başlamadan önce, sonuçları ve istatistikleri göz önüne alarak İspanya’yı birinci sıraya koyuyordum; şu ana kadar da az gol yiyor, güçlü bir savunmaya ve olağanüstü bir kaleciye sahip. Fransa, Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmak istiyorsa, İspanya karşısında çok zorlu bir engelle karşılaşacak.”

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