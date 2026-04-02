Eski Fransa teknik direktörü, şaşırtıcı açıklamalarında İngiltere'nin Dünya Kupası'nda 'ciddi' bir aday olmadığını ve 'kaybeden' imajına sahip olduğunu iddia etti

Domenech sadece İngiltere’yi eleştirmedi; kendine özgü alaycı tavrını Didier Deschamps yönetimindeki mevcut Fransa kadrosuna da yöneltti. Brezilya ve Kolombiya’ya karşı son dostluk maçlarında galip gelinmesine rağmen Domenech, Fransız taraftarların ve medyanın fazla heyecanlanmaması gerektiğini vurguluyor. Ona göre son milli maç aralığında karşılaşılan rakiplerin kalitesi, beklenenin oldukça altındaydı.

Domenech, "Dünyayı nasıl etkilemişiz? Berbat bir takıma sahip olan Brezilya ile oynadığımız dostluk maçları sayesinde mi? Olayları doğru bir perspektife oturtmak gerekir. Güçlü takımları yenmedik. Kolombiya hiçbir şey sunmadı. Kolombiya'nın bu kadar zayıf bir takımını nadiren görmüşümdür" dedi.







