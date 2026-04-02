Eski Fransa teknik direktörü, şaşırtıcı açıklamalarında İngiltere'nin Dünya Kupası'nda 'ciddi' bir aday olmadığını ve 'kaybeden' imajına sahip olduğunu iddia etti
Domenech, İngiltere'nin üst düzey takım statüsünü sorguluyor
GetFootballNewsFrance aracılığıyla L'Equipe'e verdiği röportajda, 74 yaşındaki eski Les Bleus teknik direktörü Domenech'e 2026 Dünya Kupası'nı kazanabilecek takımlar hakkında soru soruldu. Birkaç iddialı takımı kabul etmekle birlikte, Domenech, İngiltere'nin futbol dünyasındaki mevcut konumuna yönelik sert bir değerlendirmeyle bu listeden İngiltere'yi hemen dışladı. Domenech, "Dünya şampiyonluğu için rekabet edebilecek yaklaşık 10 takım var" dedikten sonra, eleştirilerini özellikle İngiltere milli takımına yöneltti.
Üç Aslan, "mağlup" imajından muzdarip
İngiltere'nin bu on potansiyel şampiyon grubuna girip girmediği sorulduğunda Domenech sözünü sakınmadı. Tuchel'in elindeki yeteneklere rağmen, tarihsel başarısızlıkların yükünün milli takımın üzerinde hâlâ ağır bir yük olarak durduğunu öne sürdü. "İngilizler değil, bu konuda hepimiz hemfikiriz, değil mi? O kadar 'kaybeden' bir imajları var ki, artık kimse onları ciddiye almıyor. Bu korkunç bir durum," dedi.
Fransa'nın son dönemdeki performansına yönelik şüpheler
Domenech sadece İngiltere’yi eleştirmedi; kendine özgü alaycı tavrını Didier Deschamps yönetimindeki mevcut Fransa kadrosuna da yöneltti. Brezilya ve Kolombiya’ya karşı son dostluk maçlarında galip gelinmesine rağmen Domenech, Fransız taraftarların ve medyanın fazla heyecanlanmaması gerektiğini vurguluyor. Ona göre son milli maç aralığında karşılaşılan rakiplerin kalitesi, beklenenin oldukça altındaydı.
Domenech, "Dünyayı nasıl etkilemişiz? Berbat bir takıma sahip olan Brezilya ile oynadığımız dostluk maçları sayesinde mi? Olayları doğru bir perspektife oturtmak gerekir. Güçlü takımları yenmedik. Kolombiya hiçbir şey sunmadı. Kolombiya'nın bu kadar zayıf bir takımını nadiren görmüşümdür" dedi.
Fransız futbolunda tartışmalı bir isim
Domenech’in açık sözlü kişiliği futbol dünyasında, özellikle de 2004 ile 2010 yılları arasında Fransa milli takımının teknik direktörlüğünü yaptığı çalkantılı dönemden sonra, iyi bilinmektedir. 2006 Dünya Kupası finaline yükselerek başarıya ulaşmış olsa da, görev süresi Güney Afrika’da düzenlenen 2010 Dünya Kupası’nda tam bir çöküşle sona erdi; bu turnuvada Knysna’da ünlü bir oyuncu isyanı yaşanmıştı. Fransa, grup aşamasında elenmiş ve bu olay, tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak kalmıştır.