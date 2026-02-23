Eski Fransa teknik direktörü, Real Madrid'den kiralık olarak Lyon'da forma giyen Endrick'in son performansının ardından "işe yaramaz" diye eleştirdi

Sağ kanatta oynayan genç Selecao yıldızı, anlamlı bir etki yaratmakta zorlandığı için unutulması gereken bir gece geçirdi. Domenech, oyuncunun çaba göstermediğini düşünerek özellikle öfkelendi ve şöyle dedi: "Gerçekten oyundan çıkması gerekiyordu, sahada hiçbir işe yaramadı ve hiçbir çözüm üretmedi. Lyon beni biraz hayal kırıklığına uğrattı, özellikle Endrick. Tüm forvetler gerçek bir savunma çalışması yapmalı, çözümler sunmalı ve biraz derinlik katmalıdır. O bunların hiçbirini yapmadı."

Deneyimli teknik adam, Real Madrid'den kiralık olarak gelen oyuncunun zihinsel olarak oyundan kopmuş gibi göründüğü belirli konsantrasyon eksikliklerini vurguladı. Fransa'yı 2006 Dünya Kupası finaline taşıyan Domenech, Endrick'in yoğunluk eksikliğinin en önemli örneği olarak Strasbourg'un ikinci golünün öncesini gösterdi.

"İkinci golde, olaydan beş metre uzakta durdu ve sadece izledi," diye öfkelendi Domenech. "Arkada hiçbir seçenek sunmuyor ve topu aldığında, onu kaybediyor. Bazen topu üstten aşırıyor ya da elinde tutuyor. Açıkçası, maçın tamamında sahada kalması hayal kırıklığı yarattı."