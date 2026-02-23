Getty Images
Eski Fransa teknik direktörü, Real Madrid'den kiralık olarak Lyon'da forma giyen Endrick'in son performansının ardından "işe yaramaz" diye eleştirdi
Endrick, Lyon yenilgisinde tökezledi
La Chaine L'Equipe'de yorumcu olarak konuşan Domenech, Brezilyalı gencin çalışma temposu ve taktiksel disiplini hakkında sert bir eleştiri yaptı. Eski Les Bleus patronu, Endrick'in maç boyunca pasif kaldığını ve maçın kaybedilmesiyle birlikte teknik direktör Paulo Fonseca'nın çaresizce ihtiyaç duyduğu çıkış noktası olamadığını öne sürdü. Bu yenilgi, tarihi bir başarıya ulaşmak için mücadele eden Lyon takımı için, Strasbourg'un soğukkanlı oyunuyla gerçeklere geri dönmek zorunda kalması nedeniyle kabul etmesi zor bir durum oldu.
'Yararsız' Endrick sert bir şekilde eleştirildi
Sağ kanatta oynayan genç Selecao yıldızı, anlamlı bir etki yaratmakta zorlandığı için unutulması gereken bir gece geçirdi. Domenech, oyuncunun çaba göstermediğini düşünerek özellikle öfkelendi ve şöyle dedi: "Gerçekten oyundan çıkması gerekiyordu, sahada hiçbir işe yaramadı ve hiçbir çözüm üretmedi. Lyon beni biraz hayal kırıklığına uğrattı, özellikle Endrick. Tüm forvetler gerçek bir savunma çalışması yapmalı, çözümler sunmalı ve biraz derinlik katmalıdır. O bunların hiçbirini yapmadı."
Deneyimli teknik adam, Real Madrid'den kiralık olarak gelen oyuncunun zihinsel olarak oyundan kopmuş gibi göründüğü belirli konsantrasyon eksikliklerini vurguladı. Fransa'yı 2006 Dünya Kupası finaline taşıyan Domenech, Endrick'in yoğunluk eksikliğinin en önemli örneği olarak Strasbourg'un ikinci golünün öncesini gösterdi.
"İkinci golde, olaydan beş metre uzakta durdu ve sadece izledi," diye öfkelendi Domenech. "Arkada hiçbir seçenek sunmuyor ve topu aldığında, onu kaybediyor. Bazen topu üstten aşırıyor ya da elinde tutuyor. Açıkçası, maçın tamamında sahada kalması hayal kırıklığı yarattı."
Fonseca sert bir değerlendirme sözü verdi
Domenech bu oyuncuyu tek tek ele almaktan memnunken, Lyon teknik direktörü Paulo Fonseca kamuoyuna yönelik eleştirilerini toplu tutmaya çalıştı, ancak özel bir azarlamanın kaçınılmaz olduğunu kabul etti. Endrick'in Nantes maçında gördüğü kırmızı karttan sonra ilk kez kadroya dönmesini gören Fonseca, daha fazlasını bekliyordu. Portekizli teknik direktör, maçın yoğunluğunun, kulüpteki ilk dört maçında beş gol atan yıldız oyuncusunu es geçtiğini belirtti.
Maçın bitiminden sonra Ligue 1+'a konuşan Fonseca, Brezilyalı oyuncunun performansının gözden geçirileceğini açıkça belirtti. "Kimseyi tek tek ele almak istemiyorum, hiçbir oyuncu iyi bir maç çıkarmadı" diyen teknik direktör, "Onunla konuşacağım. Oyunda neleri iyileştirebileceğini görmem gerekiyor, ama bunu her maçtan sonra yapıyorum. Bugün tüm oyuncular aynı seviyede performans gösterdi, bu seviye daha önce gösterdiğimizden farklıydı."
Endrick için gerçeklik kontrolü
Sonuç, 14 maçlık galibiyet serisiyle kulüp rekorunu egale etme şansını kaçıran Lyon için önemli bir gerileme anlamına geliyor. Fonseca, takımının maçın başında taktiksel olarak rakibine üstünlük sağlayamadığını ve bu durumun kendisini çözüm aramaya zorladığını kabul etti. "İlk dakikalar zorlu geçtiği için savunmada değişiklikler yaptık" diye ekledi. "Rakip, savunma hattımızda ve orta sahada boşluklar buluyordu. Daha sonra daha iyi bir denge kurmayı başardık, ancak iki gol gerideyken oynamak zordu. İkinci yarıda iyi tepki verdik ve beraberliği yakalama şansı yakaladık. Ancak sonra rakip penaltı kazandı ve maç bitti."
Endrick için odak noktası şimdi bu Pazar günü Marsilya ile oynanacak büyük maça çevrildi. Bu maçta, bu "işe yaramaz" performansın, umut vaat eden Avrupa eğitiminde sadece geçici bir aksilik olduğunu kanıtlaması bekleniyor.
