Eski Fransa milli takım oyuncusu, gizemli Manchester City oyun kurucusunun Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığını açıklarken, Rayan Cherki ile Didier Deschamps arasındaki gerginliğin neden ‘drama’ olmadığını anlatıyor

Milletine 20 kez forma giymiş olan eski forvet – en iyi bahis sitelerinin adresi olan Freebets.com’un davetiyle konuşan – GOAL’a Cherki ile Deschamps arasındaki tartışma hakkında şunları söyledi: “Bence bu bir drama değil. Bence bu, iletişimin ve beden dilinin bir parçası. Bunun tamamen normal olduğunu söylemiyorum. Bunu yönetmesi ve belki de kapalı kapılar ardında yapması gerekiyor, ama bence bu sağlıklı bir durum. Özür dilerim. Bence bu sağlıklı bir durum.

“Ben de o durumları yaşadım; uslu bir çocuktum ve son derece profesyonel bir oyuncuydum, ama bu son derece zor. Bilirsiniz, neredeyse her maçta oynamaya alışık olduğunuz o kampta bir buçuk ay geçiriyorsunuz. Gençsiniz. Kendinizi göstermek istiyorsunuz. Diğer oyuncuların gerçekten iyi performans gösterdiğini görüyorsun. Kendini dizginlemek son derece zor çünkü çok hırslı bir oyuncusun. Sahada olmak, seyircileri eğlendirmek istiyorsun çünkü bunu yapabileceğini düşünüyorsun. Ve bu durum belki de teknik direktöre yanlış bir şekilde yansıyor.

“Ama durum böyleyse – ki bunu bilmiyoruz – bence mesele sadece Deschamps’ın şöyle demesi: ‘Dinle, durumunu anlıyorum, zor olduğunu biliyorum, ama biz bir grup olarak buradayız’. O anlayacaktır, dersini alacaktır ve hepsi bu kadar. Ama bu büyük bir mesele değil çünkü bu tür şeyler olabilir.

“Aslında ben de bunu yanlış bir şekilde yaptım. Sahaya çıkmak istiyordum ve yeterince süre almadığım için, her oyuna girdiğimde daha fazla oynayabileceğimi düşünüyordum; o kadar heyecanlıydım ki sarı kartlar aldım ve oynayamadım. Yani bu, bireysel duyguların ve nasıl iletişim kurulacağının bir parçası.

“Kolay değil. Bu bir Dünya Kupası. Haftaya oynayacağınız sıradan bir maç değil. Bu Dünya Kupası ve dört yılda bir oluyor. Yani bu tamamen normal. İnsanların bir tartışma yaratmaya çalıştığı şekilde onu suçlamıyorum. Bence bu kalitede ve bu özgüvene sahip biri bu durumda olsaydı, inan bana, onu dizginlemek son derece zor olurdu.”