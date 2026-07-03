Getty/GOAL
Çeviri:
Eski Fransa milli takım oyuncusu, gizemli Manchester City oyun kurucusunun Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığını açıklarken, Rayan Cherki ile Didier Deschamps arasındaki gerginliğin neden ‘drama’ olmadığını anlatıyor
Cherki, Fransa kadrosunda Mbappé, Dembélé, Olise ve Barcola’nın arkasında yer aldı
Etihad Stadyumu’nda zorlu teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde etkileyici bir ilk sezon geçirmesine rağmen – FA Kupası ve Carabao Kupası zaferlerinin tadını çıkarırken taraftarların gözdesi haline gelmesine rağmen – Cherki, milli takımda forma giymek için şiddetli bir rekabetle karşı karşıya.
Fransa, forvet hattında bol miktarda yetenekli oyuncuya sahip; Real Madrid’in “Galactico”su Kylian Mbappé, kaptan olarak hücum hattına liderlik ediyor. Ona, Bayern Münih’in asist kralı Michael Olise, Ballon d’Or ödüllü Ousmane Dembélé ve Paris Saint-Germain’in kanat oyuncusu Bradley Barcola yetkin bir şekilde destek oluyor.
Cherki, Fransa’nın Dünya Kupası’ndaki dört maçının hepsinde kadroda yer aldı, ancak her maça yedek kulübesinden başladığı için bu maçlarda toplamda sadece 55 dakika sahada kalabildi. O, son 32 turunda İsveç’e karşı 3-0 kazanılan maçta ancak 85. dakikada oyuna girdi.
Cherki, İsveç’i mağlup ettikten sonra Deschamps’ı görmezden gelmiş gibi göründü
Maçın sona ermesinin ardından Deschamps, oyuncularını tebrik etmek için sahaya çıktı. Kameralar, Cherki’nin baş antrenörüyle etkileşime girmekten kaçınmak için elinden geleni yaptığını yakaladı; seyircilere el sallarken ve çoraplarını düzeltmek için eğilirken, isteksiz bir el çakma hareketi, onun yapabileceği en iyi şeydi.
Fransız kampında her şeyin yolunda olup olmadığına dair sorular soruluyor; zira Les Bleus, 2010 yılında Raymond Domenech’in Nicolas Anelka’yı eve göndermesi üzerine oyuncuların isyan etmesiyle bir isyan yaşamıştı. Saha ise 2026 yılında böyle bir endişenin olmadığını vurguluyor.
2010’daki isyan: Fransa, Dünya Kupası’nda yeni bir kargaşayla mı karşı karşıya?
Milletine 20 kez forma giymiş olan eski forvet – en iyi bahis sitelerinin adresi olan Freebets.com’un davetiyle konuşan – GOAL’a Cherki ile Deschamps arasındaki tartışma hakkında şunları söyledi: “Bence bu bir drama değil. Bence bu, iletişimin ve beden dilinin bir parçası. Bunun tamamen normal olduğunu söylemiyorum. Bunu yönetmesi ve belki de kapalı kapılar ardında yapması gerekiyor, ama bence bu sağlıklı bir durum. Özür dilerim. Bence bu sağlıklı bir durum.
“Ben de o durumları yaşadım; uslu bir çocuktum ve son derece profesyonel bir oyuncuydum, ama bu son derece zor. Bilirsiniz, neredeyse her maçta oynamaya alışık olduğunuz o kampta bir buçuk ay geçiriyorsunuz. Gençsiniz. Kendinizi göstermek istiyorsunuz. Diğer oyuncuların gerçekten iyi performans gösterdiğini görüyorsun. Kendini dizginlemek son derece zor çünkü çok hırslı bir oyuncusun. Sahada olmak, seyircileri eğlendirmek istiyorsun çünkü bunu yapabileceğini düşünüyorsun. Ve bu durum belki de teknik direktöre yanlış bir şekilde yansıyor.
“Ama durum böyleyse – ki bunu bilmiyoruz – bence mesele sadece Deschamps’ın şöyle demesi: ‘Dinle, durumunu anlıyorum, zor olduğunu biliyorum, ama biz bir grup olarak buradayız’. O anlayacaktır, dersini alacaktır ve hepsi bu kadar. Ama bu büyük bir mesele değil çünkü bu tür şeyler olabilir.
“Aslında ben de bunu yanlış bir şekilde yaptım. Sahaya çıkmak istiyordum ve yeterince süre almadığım için, her oyuna girdiğimde daha fazla oynayabileceğimi düşünüyordum; o kadar heyecanlıydım ki sarı kartlar aldım ve oynayamadım. Yani bu, bireysel duyguların ve nasıl iletişim kurulacağının bir parçası.
“Kolay değil. Bu bir Dünya Kupası. Haftaya oynayacağınız sıradan bir maç değil. Bu Dünya Kupası ve dört yılda bir oluyor. Yani bu tamamen normal. İnsanların bir tartışma yaratmaya çalıştığı şekilde onu suçlamıyorum. Bence bu kalitede ve bu özgüvene sahip biri bu durumda olsaydı, inan bana, onu dizginlemek son derece zor olurdu.”
- AFP
Cherki, Fransa’nın dünya çapında zafer kazanma yolunda hâlâ önemli bir rol oynayacak
Cherki’nin hayal kırıklığı anlaşılabilir bir durum; zira sihirli anlar yaratma yeteneği sayesinde Fransız futbol tarihinin en iyisi Zinedine Zidane ile karşılaştırılmaya başlanmış ve bolca övgü toplamış durumda; ayrıca en büyük spor sahnelerinde parlaması gerektiğini açıkça hissediyor.
Ancak Deschamps, herkesi aynı anda sahaya süremez ve yıldızlarla dolu kadroda sabır gösterilmesi gerekiyor. Cherki henüz 22 yaşında ve kişisel hedeflerinin ötesinde takımın ortak hedeflerini ön planda tutmayı öğrenmesi gerektiğinden, hem şimdi hem de gelecekte onun da sahneye çıkma zamanı gelecektir.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun