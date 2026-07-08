Eski Fransa milli futbolcusu Patrice Evra, Bayern Münih’in kanat oyuncusuna bir süperstar olmanın “en zor” yanını açıklarken, Michael Olise’nin “kaygısız tavrının” neden iyi bir şey olduğunu anlatıyor

Olise’in değeri o kadar yükseldi ki, artık Real Madrid’in transfer radarına girdiğini söylüyorlar. Florentino Pérez’in, Santiago Bernabéu’ya bir başka “Galáctico” daha kazandırmak için 223 milyon avro (191 milyon sterlin/255 milyon dolar) tutarında rekor bir transfer ücreti ödemeye hazır olduğu iddia ediliyor.

Hiç kimsenin bu kadar paraya değip değmeyeceği konusunda akla gelen sorular var elbette. Olise şu anda bu zirvelere tırmanıyor; ancak futbol tarihi, kısa bir süre parlak bir performans sergiledikten sonra ne yazık ki sönüp giden yıldızların hikayeleriyle doludur.

Olise’in bu kaderi nasıl önleyebileceği sorulduğunda Evra şunları ekledi: “Futbolda en zor olan şey zirveye ulaşmak değildir. En zor olan şey orada kalmaktır. Yetenek kapıyı açabilir, ancak odada kalıp kalmayacağınızı alışkanlıklarınız belirler.

“Michael, kendisini özel kılan şeyi korumalı. Etrafında aynı insanları tutmalı, futboldan zevk almaya devam etmeli, çalışmaya devam etmeli ve etrafındaki gürültüye fazla kulak asmamalı. Her yıl defans oyuncuları seni daha iyi inceliyor. Her yıl insanlar senden daha fazlasını bekliyor. İşte o zaman kimin ciddi olduğu ortaya çıkar.

“Gördüğüm kadarıyla, o dikkat çekmek için oynayan birine benzemiyor. Oyunu seven birine benziyor. Eğer o neşeyi korursa, alçakgönüllü kalırsa ve asla zirveye ulaştığını düşünmezse, uzun süre zirvede kalabilir.”