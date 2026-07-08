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Eski Fransa milli futbolcusu Patrice Evra, Bayern Münih’in kanat oyuncusuna bir süperstar olmanın “en zor” yanını açıklarken, Michael Olise’nin “kaygısız tavrının” neden iyi bir şey olduğunu anlatıyor
Hızlı yükseliş: Olise’den Reading’den Dünya Kupası’na
Olise, tüm turnuvalarda 52 maçta 20 gol ve aynı sayıda asist kaydettiği nefes kesici bir 2025-26 sezonunun ardından bu turnuvaya katıldı. Bu formu, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ve Bradley Barcola ile birlikte sergilediği daha da göz kamaştırıcı performanslarla dünya şampiyonluğu mücadelesine taşıdı.
24 yaşındaki oyuncu, kısa sürede büyük bir yol kat etti; zira daha 2021 yılında Championship'te Reading forması giyiyordu. Crystal Palace'a transfer olması, ona Premier League'i bir sıçrama tahtası olarak kullanma fırsatı verdi ve bu sayede Almanya'ya yüksek bedelli bir transfer gerçekleştirdi. Bu yıldızın parlaklığının yakın zamanda söneceğine dair hiçbir işaret yok.
- Getty/GOAL
Olise'nin gizemli karakterinin neden olumlu bir özellik olarak değerlendirildiği
Olise’in zirveye uzanan yolu ne kolay ne de geleneksel olmuştur; pek çok eğilime ters düşmüştür. Bu dikkat çekici yükselişi nasıl değerlendirdiği sorulduğunda, eski Fransa milli takım yıldızı Evra – Stake ile işbirliği kapsamında GOAL’a şunları söyledi: “Michael Olise beni şaşırtmadı. Bir süredir onu izlemekten büyük keyif alıyorum. Herkes yeteneğini görüyor, ama benim en çok sevdiğim yanı olgunluğu. Asla aceleci görünmüyor. Zamanı yokken bile, sanki bolca zamanı varmış gibi oynuyor.
“Onun bu kaygısız tavrını çok seviyorum. Bazıları bunu görüp onun fazla rahat olduğunu düşünüyor. Ben ise sakin bir kontrol görüyorum. En iyi oyuncular zor şeyleri basit gösterir.
“Gol atabiliyor, pozisyon yaratabiliyor, paslaşabiliyor, topu tutabiliyor ve takım için çalışabiliyor. Bu nadir görülen bir şey. 24 yaşında artık çocuk değil, ama önünde hâlâ çok uzun bir yol var. Aynı hırsını korursa, Fransa uzun yıllar boyunca çok önemli bir oyuncuya sahip olacak.”
Bir süperstar yaratmak: Olise bu seviyede nasıl kalabilir?
Olise’in değeri o kadar yükseldi ki, artık Real Madrid’in transfer radarına girdiğini söylüyorlar. Florentino Pérez’in, Santiago Bernabéu’ya bir başka “Galáctico” daha kazandırmak için 223 milyon avro (191 milyon sterlin/255 milyon dolar) tutarında rekor bir transfer ücreti ödemeye hazır olduğu iddia ediliyor.
Hiç kimsenin bu kadar paraya değip değmeyeceği konusunda akla gelen sorular var elbette. Olise şu anda bu zirvelere tırmanıyor; ancak futbol tarihi, kısa bir süre parlak bir performans sergiledikten sonra ne yazık ki sönüp giden yıldızların hikayeleriyle doludur.
Olise’in bu kaderi nasıl önleyebileceği sorulduğunda Evra şunları ekledi: “Futbolda en zor olan şey zirveye ulaşmak değildir. En zor olan şey orada kalmaktır. Yetenek kapıyı açabilir, ancak odada kalıp kalmayacağınızı alışkanlıklarınız belirler.
“Michael, kendisini özel kılan şeyi korumalı. Etrafında aynı insanları tutmalı, futboldan zevk almaya devam etmeli, çalışmaya devam etmeli ve etrafındaki gürültüye fazla kulak asmamalı. Her yıl defans oyuncuları seni daha iyi inceliyor. Her yıl insanlar senden daha fazlasını bekliyor. İşte o zaman kimin ciddi olduğu ortaya çıkar.
“Gördüğüm kadarıyla, o dikkat çekmek için oynayan birine benzemiyor. Oyunu seven birine benziyor. Eğer o neşeyi korursa, alçakgönüllü kalırsa ve asla zirveye ulaştığını düşünmezse, uzun süre zirvede kalabilir.”
- Getty Images Sport
Dünya Kupası ve Ballon d'Or: Olise'nin iddialı hedefleri
Olise, kendi etrafında oluşan heyecanın etkisine kapılabileceğine dair hiçbir işaret vermiyor. Ayakları yere sağlam basıyor ve potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya ve kendisinin olabilecek en iyi hali olmaya yönelik bir arzusu var.
Dünya Kupası zaferi, kariyerinde bir başka zirve noktası olacaktır. Les Bleus formasıyla dünya şampiyonluğunu kazanması halinde, Mbappé ve İngiltere'nin forveti Harry Kane gibi isimlerle birlikte Ballon d’Or ödülü için yarışma şansı da oldukça yüksek olacaktır.
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