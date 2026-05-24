Eski FCB başkanı Hasan Salihamidzic açıkladı: Harry Kane yerine başka bir süper forvet de FC Bayern Münih'e transfer olabilirdi

Salihamidzic, "2023 yılının Nisan ayında Bayern'in o dönemki yetkilileri Londra'ya gidip aileyle görüştü. Gerçekten harika bir ailesi var, babası ve kardeşi çok nazik, iyi sohbetler ettik" dedi. 49 yaşındaki Salihamidzic, 2023 yılının Mayıs ayı sonunda görevinden ayrıldığı için Kane'i transfer etmek için yapılan son çabaları görememişti.

"Sonra çocuklar (yani halefleri, ed.) bu işi devam ettirdiler. Elbette Harry Kane'i Londra'dan ayırmak kolay değildi, ama FC Bayern'in gücü var ve bunu başardı," dedi Salihamidzic. Transfer, muazzam transfer ücreti rağmen tam anlamıyla karşılığını verdi; Kane, şu ana kadar geçen üç yılda Alman şampiyonu için tam 146 gol attı.

"Şut açısı bulduğu anda, genellikle gol olur. […] O çok tehlikeli bir oyuncu. Avrupa'da şu anda onun kadar formda olan ya da daha doğrusu yıllardır onun kadar istikrarlı bir şekilde bu yüksek seviyede oynayan başka bir forvet yok. Bu yüzden o kesinlikle Ballon d'Or adayıdır," dedi Salihamidzic, 32 yaşındaki oyuncudan övgüyle bahsetti.

Kane'in Bayern ile olan sözleşmesi 2027'de sona eriyor ve FCB bu sözleşmeyi uzatmak istiyor. Söylentilere göre Kane de sözleşme uzatımına açık ve ailesiyle birlikte Münih'te çok mutlu. Cumartesi günü VfB Stuttgart'a karşı oynanan DFB-Pokal finalinde (3-0) attığı üç golün ardından Kane, yeni bir sözleşme imzalamak için Bayern'in işinin kolay olmayacağını da vurguladı: "Kariyerimin bu noktasında, bir sözleşmeden en iyi şekilde yararlanmak istiyorum. Bu, oyuncu olarak imzalayacağım son sözleşmelerden biri olacak," diye açıkladı Kane.