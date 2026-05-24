2021 sonbaharında Robert Lewandowski'nin 2022 yazında FCB'den ayrılacağı belli olmaya başladığında, "görüşmeler yaptık ve onun yerine kimin geçebileceğini düşünmek zorunda kaldık," dedi 2020'den 2023'e kadar Almanya'nın rekor şampiyonu takımında spor direktörlüğü görevini yürüten Salihamidzic, Sport1'in"Doppelpass" programında geriye dönüp baktı.
Çeviri:
Eski FCB başkanı Hasan Salihamidzic açıkladı: Harry Kane yerine başka bir süper forvet de FC Bayern Münih'e transfer olabilirdi
Salihamidzic, Säbener Straße'de "onun olması gerektiği açıktı, çünkü başka kimsede pek bulunmayan niteliklere sahipti" diyerek, Lewandowski'nin (2022'de FC Barcelona'ya transfer oldu) halefi arayışında Kane'in hızla Münih'in bir numaralı transfer hedefi haline geldiğini açıkladı.
Ancak Kane'in o dönemki kulübü Tottenham, "o zamanlar kapıyı oldukça çabuk kapattı ve bu konuyu hiç konuşmak istemedi" diye devam etti Salihamidzic. Bu nedenle, 2022'de İngiliz yıldız forvetin transferi henüz mümkün değildi; bunun yerine, Sadio Mane ile hücumdaki boşluğu doldurmak istendi. Senegalli oyuncu o dönemde FC Liverpool'dan Münih'e geldi, ancak orada mutlu olamadı ve sadece bir yıl kaldı.
FC Bayern Münih, Erling Haaland'ı da gündemine almıştı
Kane'e alternatif olarak Bayern'de elbette başka isimler de gündeme geldi. O dönemde Paris Saint-Germain'de forma giyen Kylian Mbappé'nin "mali açıdan kesinlikle mümkün olmadığı"nı vurgulayan Salihamidzic, FCB'nin şu anki Real Madrid yıldızını kadroya katma olasılığını kısa sürede rafa kaldırdığını belirtti. "Haaland da gündemdeydi. Elbette bir üst düzey forvet olması gerektiğini göz önünde bulundurduk," diye devam etti eski Bayern patronu.
Bayern'in Erling Haaland'ı Münih'e getirmek istediği bir sır değil. Ancak Norveçli oyuncu, Borussia Dortmund'daki olağanüstü performansının ardından 2022 yazında Manchester City'ye transfer olmaya karar verdi.
Böylece Bayern, 2023 yılı için de tamamen Kane kartına oynadı. "FC Bayern'de maçları kazandıracak birine ihtiyaç vardır; o zamanlar Giovane Elber, sonra Lewa ve şimdi de tabii ki Kane. Ancak bu konuda çok dikkatli davranmak gerekir, çünkü bu birkaç avroya mal olur. Yine de bizim için onun bir numaralı aday olduğu açıktı," dedi Salihamidzic.
Harry Kane, Bayern Münih ile sözleşmesini uzatacak mı?
Salihamidzic, "2023 yılının Nisan ayında Bayern'in o dönemki yetkilileri Londra'ya gidip aileyle görüştü. Gerçekten harika bir ailesi var, babası ve kardeşi çok nazik, iyi sohbetler ettik" dedi. 49 yaşındaki Salihamidzic, 2023 yılının Mayıs ayı sonunda görevinden ayrıldığı için Kane'i transfer etmek için yapılan son çabaları görememişti.
"Sonra çocuklar (yani halefleri, ed.) bu işi devam ettirdiler. Elbette Harry Kane'i Londra'dan ayırmak kolay değildi, ama FC Bayern'in gücü var ve bunu başardı," dedi Salihamidzic. Transfer, muazzam transfer ücreti rağmen tam anlamıyla karşılığını verdi; Kane, şu ana kadar geçen üç yılda Alman şampiyonu için tam 146 gol attı.
"Şut açısı bulduğu anda, genellikle gol olur. […] O çok tehlikeli bir oyuncu. Avrupa'da şu anda onun kadar formda olan ya da daha doğrusu yıllardır onun kadar istikrarlı bir şekilde bu yüksek seviyede oynayan başka bir forvet yok. Bu yüzden o kesinlikle Ballon d'Or adayıdır," dedi Salihamidzic, 32 yaşındaki oyuncudan övgüyle bahsetti.
Kane'in Bayern ile olan sözleşmesi 2027'de sona eriyor ve FCB bu sözleşmeyi uzatmak istiyor. Söylentilere göre Kane de sözleşme uzatımına açık ve ailesiyle birlikte Münih'te çok mutlu. Cumartesi günü VfB Stuttgart'a karşı oynanan DFB-Pokal finalinde (3-0) attığı üç golün ardından Kane, yeni bir sözleşme imzalamak için Bayern'in işinin kolay olmayacağını da vurguladı: "Kariyerimin bu noktasında, bir sözleşmeden en iyi şekilde yararlanmak istiyorum. Bu, oyuncu olarak imzalayacağım son sözleşmelerden biri olacak," diye açıkladı Kane.
Harry Kane'in FC Bayern'deki istatistikleri
Oyunlar
147
Gol
146
Asist
33
Şampiyonluk
2 kez Almanya Şampiyonu (2025, 2026), DFB Kupası Şampiyonu (2026), Almanya Süper Kupa Şampiyonu (2025)