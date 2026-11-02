Eski Everton forveti 24 milyon sterlinlik transferi değerlendiriyor: Championship'te sezonun oyuncusu Hayden Hackney, Everton'da ne zaman düzenli forma giyecek?
Hackney, Middlesbrough ile üst lige çıkma şansını kaçırdı.
Kuzeydoğu İngiltere doğumlu Hackney, yüksek bonservis bedeliyle Merseyside'a transfer olmadan önce aylarca birçok kulübün gündemindeydi. İngiltere futbolunun ikinci liginde göz kamaştırmış ve çocukluğundan beri tuttuğu kulübüyle en üst lige yükselmeyi ummuştu.
Ancak zamansız bir sakatlık, Middlesbrough'un 2025-26 sezonundaki yükselme mücadelesine istediği katkıyı yapmasını engelledi. Wembley Stadyumu'nda Hull City'ye kaybettikleri yürek burkan play-off finalinde sonradan oyuna girip 20 dakika sahada kaldıktan sonra maç sonunda gözyaşlarına boğuldu.
Middlesbrough'un yükselme fırsatını böylesine acı bir şekilde kaçırmasının ardından Hackney'nin son transfer döneminde Riverside Stadyumu'ndan ayrılması kaçınılmazdı. Birçok kulübün transfer radarına girmişti, ancak sonunda Everton bu gözde oyuncuyu kadrosuna katma yarışını kazandı.
Yetenekli oyun kurucu Premier League'e kademeli olarak alıştırıldı; bu ligde ilk 11'de başladığı tek maç 22 Ağustos'ta Crystal Palace'a karşıydı. O tarihten bu yana altı kez oyuna sonradan girdi. Bununla birlikte, David Moyes'un ekibinin çeyrek finale yükseldiği Carabao Cup'ta Newcastle karşısında alınan 3-1'lik galibiyette Everton formasıyla ilk golünü attı.
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Yetenekli oyun kurucunun Everton'da düzenli forma giymesi bekleniyor
Middlesbrough'da değeri hızla yükselen Hackney'nin takımda sınırlı bir rol üstlenmesinin kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorulan Beckford, en iyi Birleşik Krallık bahis sitelerinin adresi FreeBets ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Hem evet hem hayır. Evet, çünkü geçen sezon başardıklarını düşününce şaşırtıcı. Gelişimi olağanüstü. Çok yetenekli ve sağlıklı kalıp öğrenmeye ve gelişmeye devam ettiği sürece önünde çok parlak bir gelecek var.”
“Ama diğer yandan hayır, o kadar da şaşırtıcı değil. Çünkü League One'dan Championship'e, oradan da Premier League'e çıkmak çok büyük bir adım. Üstelik Everton gibi kendine özgü bir DNA'sı olan bir kulüpte, doğrudan zorlu bir göreve atılmadan önce bunun ne olduğunu öğrenip anlaman gerekiyor.”
“Daha önce teknik direktör David Moyes ile çalıştım. Önce planı anladığından emin olmak ister. Bir maç, beş maç ya da bütün maçlarda oynayacak olman fark etmez. Her şeyden önce herkesten daha çok çalışman gerektiğini anlamanı ister. Sana söylediklerimizi yapar, disiplinli kalırsın; ardından istediğin gibi oynama özgürlüğünü kazanırsın.”
“10, 12 veya 15 maç sonra onu çok daha fazla görmeye başlarsak ve ardından daha düzenli oynayan bir oyuncuya dönüşürse şaşırmam. Ama önce rolünü ve kendisinden beklentileri anlaması gerekiyor.”
Dibling, yüksek bedelli transferinin ardından etki yaratmakta zorlandı
Everton, 2025'te Tyler Dibling'i Southampton'dan 42 milyon sterline (56 milyon dolar) transfer ederek büyük potansiyele sahip, hücuma yaratıcılık katabilecek bir oyuncu daha kadrosuna kattı. Dibling, Everton formasıyla ilk golünü hâlâ atamadı ve yeni takımındaki ilk sezonunda yalnızca 17 maça çıktı.
20 yaşındaki çalımcı kanat oyuncusunun önünde hâlâ zaman var. Jack Grealish'in gelecekteki rolüne ilişkin sorular da artıyor ancak Dibling'in gelişimi bir ölçüde sekteye uğradı.
Hackney benzer bir durum yaşamamaya çalışırken, Beckford'a Dibling'in durumu soruldu. Beckford şu yanıtı verdi: “Zaman zaman zorlandı. Everton'ı temsil etmenin beraberinde getirdiği beklentiler ve baskı var. Burası çok büyük bir kulüp. Bizden önce de kulübü temsil etmiş çok iyi oyuncular var.
“Gelişiminin sekteye uğradığı ifadesine katılmak biraz zor. Bu, mutlaka katılmadığım anlamına gelmiyor. Bence oynarken öğreniyor ve bazen bir şeyi tam olarak kavrayabilmek için öğrenme sürecinde bir adım geri atmanız gerekir. İlerleme de buradan gelir. Bence şu anda bulunduğu aşama bu.”
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Everton'ın 2026-27 fikstürü: Sıradaki maç Newcastle deplasmanında
Dibling ayrıca Everton'ın Newcastle karşısındaki kupa galibiyetinde ilk 11'de yer aldı ve Moyes'in ekibi pazartesi günü Premier League'de aynı rakiple St James' Park'ta karşılaştığında yine önemli bir rol oynamayı umuyor. Hackney de daha fazla süre almak için çabalıyor.
Everton, son üç Premier League maçından yalnızca bir puan almış olarak bu karşılaşmaya 14. sırada çıkacak ancak takımların birbirine çok yakın olduğu son derece çekişmeli ligde kazanması hâlinde yedinci sıraya kadar yükselebilir.
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