Middlesbrough'da değeri hızla yükselen Hackney'nin takımda sınırlı bir rol üstlenmesinin kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorulan Beckford, en iyi Birleşik Krallık bahis sitelerinin adresi FreeBets ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Hem evet hem hayır. Evet, çünkü geçen sezon başardıklarını düşününce şaşırtıcı. Gelişimi olağanüstü. Çok yetenekli ve sağlıklı kalıp öğrenmeye ve gelişmeye devam ettiği sürece önünde çok parlak bir gelecek var.”

“Ama diğer yandan hayır, o kadar da şaşırtıcı değil. Çünkü League One'dan Championship'e, oradan da Premier League'e çıkmak çok büyük bir adım. Üstelik Everton gibi kendine özgü bir DNA'sı olan bir kulüpte, doğrudan zorlu bir göreve atılmadan önce bunun ne olduğunu öğrenip anlaman gerekiyor.”

“Daha önce teknik direktör David Moyes ile çalıştım. Önce planı anladığından emin olmak ister. Bir maç, beş maç ya da bütün maçlarda oynayacak olman fark etmez. Her şeyden önce herkesten daha çok çalışman gerektiğini anlamanı ister. Sana söylediklerimizi yapar, disiplinli kalırsın; ardından istediğin gibi oynama özgürlüğünü kazanırsın.”

“10, 12 veya 15 maç sonra onu çok daha fazla görmeye başlarsak ve ardından daha düzenli oynayan bir oyuncuya dönüşürse şaşırmam. Ama önce rolünü ve kendisinden beklentileri anlaması gerekiyor.”