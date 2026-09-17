Getty Images Sport
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Eski Crystal Palace ve Watford kalecisi Kevin Miller'ın 57 yaşında beklenmedik şekilde hayatını kaybetmesi futbol dünyasını yasa boğdu
Futbol camiası için ani bir kayıp
İngiliz futbol piramidi, eski Crystal Palace, Watford ve Exeter City kalecisi Miller'ın 57 yaşında beklenmedik şekilde hayatını kaybettiği haberiyle sarsıldı.
Miller, hayatını kaybettiği sırada League One ekibi Wigan Athletic'te A takım kaleci antrenörü olarak görev yapıyordu ve Latics'e sadece yaz aylarında katılmıştı. Salı gecesi gelen vefat haberi, onun meslektaşlarını, eski takım arkadaşlarını ve ülke genelindeki taraftarları derin bir şok ve üzüntü içinde bıraktı.
Wigan Athletic, futbol dünyası için yıkıcı kaybı doğrulayan duygusal bir açıklama yayımladı ve Miller'ın kısa görev süresine rağmen Brick Community Stadium'da yarattığı anlık etkiye dikkat çekti. Kulüp, "Kevin'ın Latics'teki zamanı çok kısa sürmüş olsa da, kısa sürede A takım ekibimizin çok sevilen ve saygı duyulan bir üyesi oldu" dedi. "Tecrübesi, profesyonelliği ve kaleciliğe olan tutkusu herkes tarafından açıkça görülüyordu; ilham veren kişiliği de onunla çalışma ayrıcalığına sahip herkes üzerinde kalıcı bir iz bıraktı.
Exeter City'de kalıcı bir miras
Miller'ın profesyonel futboldaki yolculuğu en çok Exeter City ile iç içe geçti; burada iki ayrı dönemde forma giydi ve daha sonra antrenör olarak görev yaptı. Kariyerine Cornwall'daki amatör lig sahnesinde Newquay ve Falmouth Town ile başladıktan sonra, çıkışını 1989'da St James Park'ta yaptı.
Exeter City formasıyla çıktığı 252 maç boyunca bir kült kahramana dönüştü; özellikle de ilk 200 maçlık döneminde kulübün dördüncü kademe şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu.
Exeter, Miller’a saygı duruşunda bulundu
Exeter'da Gary Caldwell'ın ekibinde geçen başarılı antrenörlük döneminin ardından, haziran ayında görevinden ayrılarak teknik direktörü Wigan'a kadar takip etti. Duygusal bir anma mesajında Exeter City, vefatının geride bıraktığı boşluğa dikkat çekti: "Oyuncu olarak Kevin, sahada otoriter bir varlığa ve son derece güçlü bir rekabetçi ruha sahipti. Henüz 57 yaşında olan Kevin'in vefatı, ailesi, arkadaşları ve onu tanıyan herkes için çok büyük bir kayıp. Exeter City Futbol Kulübü, bu son derece zor dönemde Kevin'in ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerini iletiyor. Düşüncelerimiz ayrıca Gary Caldwell ve Wigan Athletic'teki eski çalışma arkadaşlarımızla birlikte."
- Getty Images Sport
Premier League geçmişi ve kariyer dönüm noktaları
Exeter onun manevi yuvası olsa da Miller, İngiliz futbolunun en üst seviyesinde kalitesini kanıtladı. Birmingham City ve Watford'daki etkileyici dönemlerin ardından 1997'de £1,5 milyonluk ses getiren bir transferle Crystal Palace'a geçti.
1997-98 sezonunda kulübün Premier League'deki 38 maçının tamamında forma giydi. Crystal Palace küme düşse bile sadakati sürdü ve 1999'da Barnsley'e gitmeden önce Championship'te de birinci kaleci olarak oynamaya devam etti. Selhurst Park'taki dönemi, onun kendi döneminin en güvenilir kalecilerinden biri olarak ününü pekiştirdi.
Bristol Rovers, Southampton ve Torquay United formalarını da giydiği kariyeri boyunca Miller, profesyonel futbolda toplam 738 maça çıkarak dikkat çekici bir rakama ulaştı.
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