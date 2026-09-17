İngiliz futbol piramidi, eski Crystal Palace, Watford ve Exeter City kalecisi Miller'ın 57 yaşında beklenmedik şekilde hayatını kaybettiği haberiyle sarsıldı.

Miller, hayatını kaybettiği sırada League One ekibi Wigan Athletic'te A takım kaleci antrenörü olarak görev yapıyordu ve Latics'e sadece yaz aylarında katılmıştı. Salı gecesi gelen vefat haberi, onun meslektaşlarını, eski takım arkadaşlarını ve ülke genelindeki taraftarları derin bir şok ve üzüntü içinde bıraktı.

Wigan Athletic, futbol dünyası için yıkıcı kaybı doğrulayan duygusal bir açıklama yayımladı ve Miller'ın kısa görev süresine rağmen Brick Community Stadium'da yarattığı anlık etkiye dikkat çekti. Kulüp, "Kevin'ın Latics'teki zamanı çok kısa sürmüş olsa da, kısa sürede A takım ekibimizin çok sevilen ve saygı duyulan bir üyesi oldu" dedi. "Tecrübesi, profesyonelliği ve kaleciliğe olan tutkusu herkes tarafından açıkça görülüyordu; ilham veren kişiliği de onunla çalışma ayrıcalığına sahip herkes üzerinde kalıcı bir iz bıraktı.