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Eski Crystal Palace sahibi Simon Jordan, Manchester City'nin mali skandalının ortasında Premier League'in "feshedilip yeniden kurulması" gerektiğini söyledi
Premier League'de köklü reform çağrıları
Jordan, İngiliz futbolunun en üst düzey liginin geleceği konusunda radikal seçeneğin değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü. talkSPORT'taki White and Jordan programında konuşan açık sözlü yorumcu, organizasyonun temel düzenlemelerinin modern sahiplik modellerinin zenginliği karşısında fazlasıyla eski kaldığını savundu.
Kulüpler bu yaz toplam transfer harcamasını £3,5 milyara çıkararak mali güçlerini gösterse de Jordan, kural kitabında yapılacak küçük değişikliklerin yeterli olacağına ikna olmuş değil. Ona göre Manchester City gibi devlet destekli yapıların karmaşık doğasına uyum sağlanması için tüm yapının yıkılıp yeniden kurulması gerekiyor.
- Getty Images Sport
Mevcut kural kitabı neden güncelliğini yitirdi?
Jordan, ligin baş döndürücü ticari başarısının yöneticileri modern yatırımların gerçekliğine karşı körleştirdiğine inanıyor. Yüzyıldan uzun süredir yürürlükte olan düzenlemelerde yalnızca küçük değişiklikler yapmanın sonuçsuz bir çaba olduğu konusunda ısrar ediyor.
Jordan, "Gerçekten, bu oyunu geliştirmenin tek yolu Premier League'i dağıtmak, onu amaca uygun yepyeni bir kurallar bütünüyle yeniden kurmaktır; 125 yıldır var olan kurallara yenilerini ekleyip bunları artık çok daha sofistike hale gelen sahiplik modellerine uydurmaya çalışmak değil" dedi.
Unvanların kaldırılması kimse için hiçbir işe yaramaz
Manchester City, iddia edilen mali ihlallerden suçlu bulunması halinde şu anda ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalma riski taşıyor. Olası cezalar transfer yasağından küme düşürmeye kadar uzanırken, bazıları da City'nin 2009 ile 2018 yılları arasında kazandığı üç lig şampiyonluğunun elinden alınmasını önerdi. Ancak Jordan, şampiyonlukların geri alınması fikrini spor adına verimli bir çözüm olarak görmedi. Bu başarıların kaldırılmasıyla ilgili bir soruya Jordan, "Sadece merakımdan soruyorum, bu neyi başarıyor? Onlar zaten yerden yere vuruldu" yanıtını verdi. Ardından şunları ekledi: "Bunun anlamsız olduğunu düşünmüyorum. Sadece bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Mesele, bundan sonra ne yapacağımızla ilgili."
- Getty Images Sport
Manchester City için sırada ne var?
Manchester City şu anda Premier League ile süren hukuk mücadelesinin sonuçlanmasını bekliyor. Bağımsız komisyonun nihai kararı, İngiliz futbol yönetiminin gelecekteki yapısını muhtemelen şekillendirecek ve ligi mali fair play düzenlemelerini nihayet kalıcı olarak modernize etmeye zorlayabilecek.
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