Eski Crystal Palace sahibi Simon Jordan, Manchester City'nin mali skandalının ortasında Premier League'in "feshedilip yeniden kurulması" gerektiğini söyledi

Manchester City, iddia edilen mali ihlallerden suçlu bulunması halinde şu anda ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalma riski taşıyor. Olası cezalar transfer yasağından küme düşürmeye kadar uzanırken, bazıları da City'nin 2009 ile 2018 yılları arasında kazandığı üç lig şampiyonluğunun elinden alınmasını önerdi. Ancak Jordan, şampiyonlukların geri alınması fikrini spor adına verimli bir çözüm olarak görmedi. Bu başarıların kaldırılmasıyla ilgili bir soruya Jordan, "Sadece merakımdan soruyorum, bu neyi başarıyor? Onlar zaten yerden yere vuruldu" yanıtını verdi. Ardından şunları ekledi: "Bunun anlamsız olduğunu düşünmüyorum. Sadece bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Mesele, bundan sonra ne yapacağımızla ilgili."