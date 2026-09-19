Getty
Çeviri:
Eski Chelseaa ve Manchester City oyuncusu Raheem Sterling, tehlikeli araç kullanma ve nitröz oksit bulundurma suçlamalarını kabul etmesinin ardından sessizliğini bozdu
Sterling'in mahkemeye çıkışı ve suçunu kabul etmesi
Sterling; tehlikeli araç kullanma, nitröz oksit bulundurma ve numune vermemekten suçunu kabul etti. 31 yaşındaki isim, 28 Mayıs'ta Hampshire'da meydana gelen ciddi kazanın ardından salı günü Basingstoke Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Eski İngiltere milli futbolcusu, sürücülerin M25 ve M3'te düzensiz araç kullandığını bildirmesinin ardından Lamborghini Urus'unu metal bir kapıya çarptı.
Polis daha sonra hasarlı aracı Minley kavşağı yakınlarında buldu. Ekipler, otomobilin içinde altı nitröz oksit tüpü tespit etti. Yayımlanan bodycam görüntüleri, Sterling'in kucağında tüpler ve sönmüş bir balonla oturduğunu, ardından bunları arka koltuğa taşımaya çalıştığını gösteriyor gibiydi.
Şifreli bir mesaj ve kişisel mücadeleler
Yoğun kamuoyu baskısıyla karşı karşıya kalan bonservisi elinde olan oyuncu, sessizliğini bozmak için Instagram'a başvurdu. Takipçilerine kısa bir mesaj yayımlayarak, "Mükemmellikten ziyade ilerleme" diye yazdı.
Mahkemede savcılık, yol kenarında yapılan testlerin alkol, esrar veya kokain varlığına işaret etmediğini doğruladı. Ancak Sterling, soruşturmanın ertelenemeyeceği kendisine söylenmesine rağmen avukatının hazır bulunmasını talep ettiği için kan örneği vermeyi reddetti.
Kanat oyuncusu daha sonra, önceki gece uyuyamadığı için yorgun ve kafasının karışık olduğunu söyledi. Avukatı Jason Bartfeld KC, "kapsamlı kişisel hafifletici unsurlar" bulunduğunu vurguladı ve Sterling'in sorunlarını ele almak için gönüllü olarak adımlar attığını belirtti.
Golden Boy için sert düşüş
Bu hukuki sorunlar, 2014 Golden Boy için dramatik bir gözden düşüşe işaret ediyor. Sterling bir dönem Premier League'in önde gelen yeteneklerinden biri olarak gösteriliyordu ve Manchester City'de geçirdiği yedi yıllık dönemde büyük başarılar elde etti.
2019'da City'nin Yılın Oyuncusu seçildi ve Pep Guardiola yönetiminde İngiliz futboluna damga vurdu. Etihad Stadyumu'ndaki dönemi ona dört Premier League şampiyonluğu, beş Lig Kupası ve bir FA Cup kazandırdı.
Ancak sonraki transferleri, bu olağanüstü başarıyı tekrarlayamadı. Chelsea ve Arsenal ile Londra'da beklentilerin altında kalan dönemlerin ardından Hollanda'ya transfer oldu. Geçen sezon Feyenoord formasıyla sadece sekiz maça çıktıktan sonra serbest oyuncu olarak ayrıldı.
- Getty Images
Cezayı beklerken belirsiz bir gelecek
Sterling'in hukuki davası, ceza öncesi raporların hazırlanmasına olanak tanımak için resmen kasım ayına ertelendi. Kanat oyuncusu, bu yılın ilerleyen döneminde yeniden mahkemeye çıktığında alacağı cezayı öğrenecek.
Bu arada 31 yaşındaki oyuncu hâlâ kulüpsüz. Devam eden hukuk mücadelesi ve sahadaki son dönemdeki sıkıntıları, bir zamanlar korkulan hücum oyuncusu için yeni bir takım bulmayı ciddi ölçüde zorlaştırıyor. Cezasının netleşmesinin ardından eski yıldız için profesyonel bir takımın risk alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor. Şimdilik parlak futbol kariyeri kesin olarak askıya alınmış durumda.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun