Eski Chelseaa ve Manchester City oyuncusu Raheem Sterling, tehlikeli araç kullanma ve nitröz oksit bulundurma suçlamalarını kabul etmesinin ardından sessizliğini bozdu

Yoğun kamuoyu baskısıyla karşı karşıya kalan bonservisi elinde olan oyuncu, sessizliğini bozmak için Instagram'a başvurdu. Takipçilerine kısa bir mesaj yayımlayarak, "Mükemmellikten ziyade ilerleme" diye yazdı.

Mahkemede savcılık, yol kenarında yapılan testlerin alkol, esrar veya kokain varlığına işaret etmediğini doğruladı. Ancak Sterling, soruşturmanın ertelenemeyeceği kendisine söylenmesine rağmen avukatının hazır bulunmasını talep ettiği için kan örneği vermeyi reddetti.

Kanat oyuncusu daha sonra, önceki gece uyuyamadığı için yorgun ve kafasının karışık olduğunu söyledi. Avukatı Jason Bartfeld KC, "kapsamlı kişisel hafifletici unsurlar" bulunduğunu vurguladı ve Sterling'in sorunlarını ele almak için gönüllü olarak adımlar attığını belirtti.







