Getty
Çeviri:
Eski Chelsea yıldızından Estevao için transfer tahmini: “Harika bir oyuncu ama muhtemelen Chelsea’ye uygun değil.” Brezilyalı genç yetenek, Cole Palmer ve Morgan Rogers’ın gerisinde yedek kulübesine sıkıştı
Messinho ilk sezonunda etkileyici bir performans sergiledi
Messinho (Küçük Messi), geçen sezon Palmeiras'tan merakla beklenen transferinin ardından Londra'nın batısında büyük yankı uyandırdı. Sakatlığı, İngiltere'deki ilk sezonunu erken bitirdi ve Dünya Kupası hayallerini suya düşürdü. Yine de sergilediği potansiyel geniş çaplı heyecan yaratmaya yetti.
Çevik forvetin bu sezon da gelişimini sürdürerek dünya çapında bir süperstar adayı olarak konumunu sağlamlaştırması bekleniyordu. Ancak bu gelişim sekteye uğradı; bunda saha içinde ve dışında yaşanan değişiklikler etkili oldu.
Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, 3-4-2-1 dizilişinde kanat oyuncularına yer vermiyor. Ayrıca İngiltere millî takımında oynayan Rogers'ı 117 milyon sterlinlik (156 milyon dolar) rekor bir anlaşmayla kadrosuna kattı. Bu transfer, eski Aston Villa oyun kurucusunu tarihin en pahalı Britanyalı futbolcusu yaptı.
- Getty
Premier League'de yalnızca 29 dakika süre alabildi
Estevao, ikinci planda kalmayı kabullenmek zorunda. Bu sezon Premier League'de yalnızca 29 dakika süre aldı. Dünya futbolunun en gözde yeteneklerinden birinin İngiliz futbolunda uzun vadeli bir geleceği olup olmadığı artık ciddi biçimde sorgulanıyor.
Bu konuyu değerlendiren eski Chelsea yıldızı Nevin, NetBet Casino ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Chelsea'ye gelip birkaç maç oynadığında ne kadar harika, ne kadar müthiş bir oyuncu olduğunu düşündüm. Ona gerçekten bayılıyorum. Harika bir oyuncu olacak ama muhtemelen Chelsea'de değil.”
Estevao ocak ayında transfer seçeneklerini değerlendirecek mi?
1983 ile 1988 arasında beş yılını Stamford Bridge'de geçiren Nevin, ocak ayı transfer dönemi açıldığında Estevao'nun seçeneklerini değerlendirebileceğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda şunları ekledi: “Şaşırmam.
“Bu, ‘Hemen ayrılmalısın, gitmelisin’ demek değil. Ama futbolculuk kariyerin belli bir süreyle sınırlı ve çok sayıda maç oynaman gerekiyor. 20, 21 yaşına geldiğinde de birkaç yüz maça çıkmış olmak istiyorsun.
“Gerçekten üst düzey bir oyuncuysan durumun budur. Ara sıra maçlardan birkaç dakika almakla kalmaz, takımda yerini sağlamlaştırmış olursun. Gerçekten büyük oyuncuların kariyeri de genellikle böyle gelişir. Onun gibi çok erken başlarlar, onun gibi büyük yeteneğe sahip olurlar, ardından çok sayıda maç oynayıp bir maçın içinde yaşananların önemini kavrarlar. Bunun gerçekleşmemesi biraz üzücü.
“Öncelikle bunun nedeni yetenek eksikliği değil. Birkaç sakatlık da yaşadı. Bazen bu oyuncuları fazla oynatma riski de var. Bence bu risk, insanların düşündüğü kadar büyük değil.
“Ama onun asıl sorunu sistem. Sistem ve oradaki oyuncu kadrosu nedeniyle oynama süresi sınırlı kalacak. Sezon sonunda 30 maçta forma giymiş olabilir ama bunların bazılarında sadece 15 dakika oynayacak. İhtiyacı olan bu değil. Sürekli oynaması gerekiyor.
“Bu yüzden forma giymek için başka yerlere bakarsa şaşırmam. Öte yandan Chelsea açısından bakarsanız, ‘Rogers ya da Palmer sakatlanırsa ne olur? Birine ihtiyacımız var’ diye düşünürsünüz. Bu da günümüz futbolunda oyuncuların karşı karşıya kaldığı klasik, zor durumlardan biri. Ama böyle yetenekli bir oyuncu, bütün kariyerini yedek kulübesinde geçirerek yeteneğini boşa harcamamalı. İçimden bir ses onun bunu yapmayacağını söylüyor.”
- Getty
Brezilyalı gençle uzun vadeli sözleşme imzalandı
Estevao, Londra'ya transferinin ardından imzaladığı sekiz yıllık sözleşmeyle 2033'e kadar Chelsea'ye bağlı. Ancak bu sözleşme kapsamında 18 aydan çok daha uzun süre Chelsea'de kalmayabilir.
Chelsea, böylesine gelecek vadeden bir oyuncuyla yollarını ayırmak istemediği için onu satmaya sıcak bakmazdı. Ancak bu yaş ve yetenekteki oyuncuların dünya futbolunun zirvesine ilerlerken her hafta ilk 11'de sahaya çıkması gerektiğinin farkında.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun