1983 ile 1988 arasında beş yılını Stamford Bridge'de geçiren Nevin, ocak ayı transfer dönemi açıldığında Estevao'nun seçeneklerini değerlendirebileceğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda şunları ekledi: “Şaşırmam.

“Bu, ‘Hemen ayrılmalısın, gitmelisin’ demek değil. Ama futbolculuk kariyerin belli bir süreyle sınırlı ve çok sayıda maç oynaman gerekiyor. 20, 21 yaşına geldiğinde de birkaç yüz maça çıkmış olmak istiyorsun.

“Gerçekten üst düzey bir oyuncuysan durumun budur. Ara sıra maçlardan birkaç dakika almakla kalmaz, takımda yerini sağlamlaştırmış olursun. Gerçekten büyük oyuncuların kariyeri de genellikle böyle gelişir. Onun gibi çok erken başlarlar, onun gibi büyük yeteneğe sahip olurlar, ardından çok sayıda maç oynayıp bir maçın içinde yaşananların önemini kavrarlar. Bunun gerçekleşmemesi biraz üzücü.

“Öncelikle bunun nedeni yetenek eksikliği değil. Birkaç sakatlık da yaşadı. Bazen bu oyuncuları fazla oynatma riski de var. Bence bu risk, insanların düşündüğü kadar büyük değil.

“Ama onun asıl sorunu sistem. Sistem ve oradaki oyuncu kadrosu nedeniyle oynama süresi sınırlı kalacak. Sezon sonunda 30 maçta forma giymiş olabilir ama bunların bazılarında sadece 15 dakika oynayacak. İhtiyacı olan bu değil. Sürekli oynaması gerekiyor.

“Bu yüzden forma giymek için başka yerlere bakarsa şaşırmam. Öte yandan Chelsea açısından bakarsanız, ‘Rogers ya da Palmer sakatlanırsa ne olur? Birine ihtiyacımız var’ diye düşünürsünüz. Bu da günümüz futbolunda oyuncuların karşı karşıya kaldığı klasik, zor durumlardan biri. Ama böyle yetenekli bir oyuncu, bütün kariyerini yedek kulübesinde geçirerek yeteneğini boşa harcamamalı. İçimden bir ses onun bunu yapmayacağını söylüyor.”