Getty Images Sport
Çeviri:
Eski Chelsea yıldızı, yüzünün yarısı felçli halde bir Avrupa finali oynadığını açıkladı
Stockholm'den önce şok edici bir teşhis
1998 Kupa Galipleri Kupası finali, Chelsea tarihinin en efsanevi gecelerinden biri olarak hatırlanıyor, ancak Duberry için Stuttgart'a karşı 1-0 kazanılan bu maç, korkutucu bir fiziksel rahatsızlıkla verdiği kişisel bir mücadelenin parçasıydı. Defans oyuncusu, maç öncesinde ve İsveç'te oynanan 90 dakikalık maç boyunca Bell's Palsy teşhisiyle uğraştığını açıkladı.
Yüz kaslarında ani güçsüzlük veya felce neden olan bu hastalık, önemli maçtan sadece iki hafta önce ortaya çıktı. Blues, sezonun en önemli maçına hazırlanırken, Duberry kariyerinin zirvesindeyken onu sahalardan uzak tutabilecek bir teşhisle yüzleşmek zorunda kaldı.
- Getty Images Sport
Duberry mücadelesini anlatıyor
SACKED! podcast'inde konuşan Duberry, "Benim için en öne çıkan şey, tüm dayanıklılığımın ve kim olduğumun temeli olduğu için [Kupa Galipleri Kupası]dır. Çok fazla kişi bilmiyor, ben de bu hikayeyi anlatmıyorum ama çok acı çektim." dedi.
"Her şeyin haber olduğu şu anki gibi değildi, ama o zamanlar hayatımın en önemli maçıydı, Kupalar Kupası'ndan bahsettiniz. 20, 21 yaşındaydım ve iki hafta önce Bell's Palsy hastalığına yakalanmıştım. İnsanlar 'Bell's Palsy nedir?' diye sorabilir. Esasen, yüzünüzün bir tarafında meydana gelen mini bir felçtir. Yüzünüz çöküyor. Biri 'Yüzüne bak' diyor. Ben de 'Evet, sen kendi yüzüne bak' diyorum. Biraz şakalaşıyoruz. Onlar 'Hayır, cidden Dubes, git yüzüne bak' diyorlar. Tuvalete gidip yüzüme bakıyorum ve yüzümü hareket ettiremiyorum. Goonies'deki Sloth'a benziyorum, siyahi versiyonunu hayal edin."
"Tanrım" diyorum. Fizyoterapistimi arayıp Chelsea'deki kulüp doktorumuzu görmeye gidiyorum, arabaya biniyorum ve tüm arkadaşlar yol boyunca şakalaşıyorlar. Yola çıkıyoruz, arabayla gidiyoruz ve aynadan yüzüme bakıyorum, yüzümü hareket ettiremiyorum. Doktorla görüştüm ve bana Bell's Palsy teşhisi koydu. Bell's Palsy nedir? Bell's Palsy'nin ne olduğunu bilmiyorum. Peki, ne kadar sürecek, çünkü bir kupa finali var. Lig Kupası'nda Middlesbrough'u yendik. İki hafta, iki ay, iki yıl sürebilir."
Zihinsel engelleri aşmak
Belirsizliğe rağmen Duberry, takım arkadaşlarını hayal kırıklığına uğratmamak için menajer Gianluca Vialli'yi forma giymeye hazır olduğuna ikna etti. Performansındaki herhangi bir düşüşün maçın yoğunluğundan ziyade sağlık durumuna bağlanacağından korktuğu için konsantrasyonunu korumaya odaklandı.
"Kafamda şöyle düşünüyordum: 'Bunun seni rahatsız etmesine izin verme. ' Ben her zaman 'Zayıf halka olmamalıyım' diye düşünen genç oyuncuydum. Etrafımda uluslararası oyuncular vardı ve 'Bu beni etkilememeli' diye düşünüyordum. Neyse ki, sihirbaz Gianfranco Zola galibiyet golünü attı ve kazandık. Kutlamaları her zaman hatırlıyorum, konuşmalarımda her zaman o resmi kullanırım" diye ekledi.
"Ve insanlara 'Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?' diye soruyorum. Onlar da 'Kutlama, zafer' diyorlar. Ben de 'Dayanıklılık' diyorum. Çünkü fotoğraflarda, yüzümü gören herkes hemen anlayabilir, çünkü Bell's Palsy hastalığına yakalanmıştım. Bu, hayatımda üstesinden geldiğim en büyük başarılarımdan, engellerimden ve zorluklardan biridir. Bell's Palsy hastalığına yakalanmışken büyük bir kupa finalinde oynamak ve kazanmak benim için en büyük şeydir."
- Getty Images Sport
Saf dayanıklılığın mirası
Duberry, 1999 yılında Chelsea'den ayrıldı. Leeds United, Stoke City, Reading, Wycombe, St. Johnstone ve Oxford United takımlarında oynadıktan sonra 2013 yılında futbolu bıraktı. Chelsea'de oynadığı süre boyunca 115 maça çıktı, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
Reklam