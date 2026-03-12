Eski Chelsea yıldızı, yüzünün yarısı felçli halde bir Avrupa finali oynadığını açıkladı

SACKED! podcast'inde konuşan Duberry, "Benim için en öne çıkan şey, tüm dayanıklılığımın ve kim olduğumun temeli olduğu için [Kupa Galipleri Kupası]dır. Çok fazla kişi bilmiyor, ben de bu hikayeyi anlatmıyorum ama çok acı çektim." dedi.

"Her şeyin haber olduğu şu anki gibi değildi, ama o zamanlar hayatımın en önemli maçıydı, Kupalar Kupası'ndan bahsettiniz. 20, 21 yaşındaydım ve iki hafta önce Bell's Palsy hastalığına yakalanmıştım. İnsanlar 'Bell's Palsy nedir?' diye sorabilir. Esasen, yüzünüzün bir tarafında meydana gelen mini bir felçtir. Yüzünüz çöküyor. Biri 'Yüzüne bak' diyor. Ben de 'Evet, sen kendi yüzüne bak' diyorum. Biraz şakalaşıyoruz. Onlar 'Hayır, cidden Dubes, git yüzüne bak' diyorlar. Tuvalete gidip yüzüme bakıyorum ve yüzümü hareket ettiremiyorum. Goonies'deki Sloth'a benziyorum, siyahi versiyonunu hayal edin."

"Tanrım" diyorum. Fizyoterapistimi arayıp Chelsea'deki kulüp doktorumuzu görmeye gidiyorum, arabaya biniyorum ve tüm arkadaşlar yol boyunca şakalaşıyorlar. Yola çıkıyoruz, arabayla gidiyoruz ve aynadan yüzüme bakıyorum, yüzümü hareket ettiremiyorum. Doktorla görüştüm ve bana Bell's Palsy teşhisi koydu. Bell's Palsy nedir? Bell's Palsy'nin ne olduğunu bilmiyorum. Peki, ne kadar sürecek, çünkü bir kupa finali var. Lig Kupası'nda Middlesbrough'u yendik. İki hafta, iki ay, iki yıl sürebilir."