Eski Chelsea yıldızı Oscar, Sao Paulo antrenmanı sırasında yaşadığı korkutucu kalp krizi nedeniyle 34 yaşında erken emekliye ayrılmak zorunda kaldı

Oscar'ın kararı, Sao Paulo antrenman tesislerinde sezon öncesi hazırlık çalışmaları sırasında yaşanan yürek burkan bir olaydan kaynaklanıyor. Orta saha oyuncusu, sabit bisiklet üzerinde stres testi yaparken bilincini kaybetmişti. Başlangıçta sıradan bir bayılma vakası olduğu sanılan olay, çok daha ciddi bir durum olduğu ortaya çıktı; çünkü sağlık ekibi, 34 yaşındaki oyuncuya acil hayat kurtarma müdahalesi yapmak zorunda kaldı.

Oscar, kulüp tarafından yayınlanan bir videoda durumun ciddiyeti hakkında konuştu ve tıbbi acil durumun bir ölüm kalım meselesi olduğunu açıkladı. Olayla ilgili olarak şunları söyledi: "Kalbim iki dakika, iki buçuk dakika durdu. Testi yaptım, bayıldım, tansiyonum düşmeye devam etti ve kalbim duruyordu. Bana kalp masajı yaptılar. Sadece bayıldığımı hatırlıyorum."

Teşhis daha sonra vazovagal senkop olarak doğrulandı; bu durum, onun bu sporun en üst seviyesinde yarışmaya devam etmesini imkansız hale getirdi.