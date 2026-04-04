AFP
Çeviri:
Eski Chelsea yıldızı Oscar, Sao Paulo antrenmanı sırasında yaşadığı korkutucu kalp krizi nedeniyle 34 yaşında erken emekliye ayrılmak zorunda kaldı
CT da Barra Funda'da yaşanan korkunç olay
Oscar'ın kararı, Sao Paulo antrenman tesislerinde sezon öncesi hazırlık çalışmaları sırasında yaşanan yürek burkan bir olaydan kaynaklanıyor. Orta saha oyuncusu, sabit bisiklet üzerinde stres testi yaparken bilincini kaybetmişti. Başlangıçta sıradan bir bayılma vakası olduğu sanılan olay, çok daha ciddi bir durum olduğu ortaya çıktı; çünkü sağlık ekibi, 34 yaşındaki oyuncuya acil hayat kurtarma müdahalesi yapmak zorunda kaldı.
Oscar, kulüp tarafından yayınlanan bir videoda durumun ciddiyeti hakkında konuştu ve tıbbi acil durumun bir ölüm kalım meselesi olduğunu açıkladı. Olayla ilgili olarak şunları söyledi: "Kalbim iki dakika, iki buçuk dakika durdu. Testi yaptım, bayıldım, tansiyonum düşmeye devam etti ve kalbim duruyordu. Bana kalp masajı yaptılar. Sadece bayıldığımı hatırlıyorum."
Teşhis daha sonra vazovagal senkop olarak doğrulandı; bu durum, onun bu sporun en üst seviyesinde yarışmaya devam etmesini imkansız hale getirdi.
Çocukluğundan beri oynadığı kulübe duygusal bir veda
Oscar’ın sağlık durumu, Aralık 2027’ye kadar sürmesi planlanan Sao Paulo sözleşmesini feshetmek zorunda bıraktı. Taraflar, yaklaşık 1,7 milyon avroluk bir tazminat ödemesini içeren sözleşmeyi feshetmek üzere karşılıklı bir anlaşmaya vardı.
Erken ayrılışını değerlendiren Oscar, Tricolor taraftarlarına daha fazlasını veremediği için üzüntüsünü dile getirdi. Oscar, "Bu zor bir durum çünkü Sao Paulo için daha fazlasını yapmak istiyordum; daha fazla oynamak istiyordum. İçimde futbol vardı ve doğru yaştaydım, devam edebilirdim ama maalesef bu oldu. Şimdi emekli olacağım ve taraftar olarak devam edeceğim. Hayatıma bir taraftar olarak devam edeceğim" dedi.
İki ayrı dönemde toplam 37 maça çıkan Oscar, ilk takımda oynadığı süre boyunca 2 gol attı ve 7 asist yaptı.
Parlak bir uluslararası kariyere bakış
Oscar, kendi neslinin en iyi yaratıcı oyuncularından biri olarak kalıcı bir miras bırakıyor. Sao Paulo ve Internacional'da kendini kanıtladıktan sonra 2012'de Chelsea'ye katılan Oscar, beş yıllık başarılı kariyeri boyunca iki Premier Lig şampiyonluğu ve bir Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandı.
2017 yılında, kariyerinin zirvesindeyken sürpriz bir hamle yapan Oscar, Çin Süper Ligi'nde yer alan Shanghai Port'a katıldı ve burada birkaç yıl boyunca ligin yüzü oldu. Asya'daki istatistikleri 76 gol ve 110 asistle şaşırtıcıydı. Emeklilik mesajında, geçirdiği yolculuğu şöyle değerlendirdi: "Kariyerimi burada, Sao Paulo'da sonlandırıyorum; bu yolculuk beni dünyanın dört bir yanına, pek çok yere götürdü. Herkese sürekli sevgileri için teşekkür etmek istiyorum, özellikle de geri dönüşümden bu yana ve şu anda karşı karşıya olduğum bu zor dönemde beni destekleyen tüm Sao Paulo taraftarlarına."
Brezilya'nın uluslararası mirası
Oscar, uzun yıllar boyunca Brezilya Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu; özellikle 2013 Konfederasyonlar Kupası ve kendi evinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda öne çıktı. En ünlü – ancak aynı zamanda acı tatlı – anı, Almanya'ya karşı 7-1 yenildikleri o meşhur yarı final maçında Brezilya'nın tek golünü attığı andı.