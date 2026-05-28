Getty Images Sport
Çeviri:
Eski Chelsea yıldızı Filipe Luis, Bayer Leverkusen’in teklifini reddederek sürpriz bir şekilde Monaco’ya transfer oldu
Prensliğe yapılan sürpriz transfer
Luis, Monaco'nun başına geçmeye hazırlanırken, teknik direktör koltuklarında yaşanan döngü şimdiye kadarki en beklenmedik gelişmeyi yaşadı. Kıtadaki birçok önemli teknik direktörlük pozisyonuyla adı anılsa da, Brezilyalı teknik adam kulübü yeni bir döneme taşımak üzere Stade Louis II'ye doğru yola çıkıyor.
Fabrizio Romano, kulüpte sekiz ay görev yaptıktan sonra ayrılacak olan Sebastien Pocognoli'nin yerine geçmeye hazır olduğunu bildirdi.
- AFP
Leverkusen zor bir karar vermek zorunda kaldı
Bu gelişme, eski sol bek oyuncusunu yedek kadrosu için birincil hedef olarak belirlemiş olan Bayer Leverkusen için büyük bir darbe oldu. Bundesliga’da tarihi bir dönem geçiren Alman kulübü, Luis’in üst düzey oyun geçmişine sahip taze bir taktik zekasını kadrosuna katmak istiyordu, ancak oyuncunun Fransa’ya transfer olma kararıyla eli boş kaldı.
Hayal kırıklığına uğrayan tek kulüp Leverkusen değildi. Brezilyalı oyuncunun adı, Chelsea'ye sansasyonel bir dönüşün yanı sıra Portekiz'in dev kulübü Benfica ile de anılıyordu. Ancak Monaco'nun sportif direktörü Thiago Scuro'nun sunduğu proje reddedilemeyecek kadar cazipti ve sektörde birçok kişiyi şaşırtan hızlı bir anlaşma sağlandı.
Uzun vadeli bir yaklaşım
Luis’e sunulan sözleşmenin süresi, Monaco’nun onun liderliğinde uzun vadeli bir vizyona tam olarak bağlı olduğunu gösteriyor. 40 yaşındaki teknik adamın hizmetlerini Haziran 2028’e kadar güvence altına alan kulüp, Avrupa’nın en rekabetçi liglerinden birinde futbol felsefesini hayata geçirmesi için gerekli istikrarı sağlayacak.
Scuro'nun, diğer talipler ilgilerini resmileştirmeden önce anlaşmanın sonuçlandırılmasını sağlamak için arka planda sessizce çalışarak müzakerelerin itici gücü olduğu düşünülüyor. İki Brezilyalı arasındaki ilişkinin, Luis'i Monako'nun teknik direktörlük kariyerinin gelişimi için doğru yer olduğuna ikna etmede kilit rol oynadığı bildiriliyor.
- Getty Images Sport
Flamengo'daki başarısının ardından hızlı bir yükseliş
Luis'in teknik direktörlük dünyasındaki hızlı yükselişi, 2024'ten Mart 2026'ya kadar görev yaptığı Flamengo'daki son derece başarılı döneminin ardından geldi. Rio de Janeiro'da geçirdiği süre boyunca, 2025 yılında kulübü lig şampiyonluğuna ve prestijli Copa Libertadores kupasına taşıyarak taktiksel yeteneğini kanıtladı. Bu başarı, onu dünya çapında gündeme taşıdı ve büyük bir Avrupa ligine geçişini kaçınılmaz kıldı.
Dünya futbolunun en üst seviyesindeki deneyimi yadsınamaz. Oyunculuk günlerinde, neslinin en iyi sol beklerinden biri olarak kabul edildi; özellikle Chelsea ile Premier League şampiyonluğunu ve Atletico ile birçok kupa kazandı.