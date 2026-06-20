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Eski Chelsea ve Newcastle forveti, Ligue 1 takımının spor direktörlüğü görevini üstlendi
Le Havre, Ba’yı köklerine geri döndürüyor
Le Havre, eski Chelsea, Newcastle United ve West Ham forveti Ba’yı yeni spor direktörü olarak atadığını doğruladı. 41 yaşındaki Ba, Bodmer’in yerine geçecek ve Stade Océane’de kulübün spor faaliyetlerini yönetecek. Bu atama, Afrika futbolunun en tanınmış isimlerinden biri haline gelmeden önce çocukluğunu ve gençlik yıllarını Le Havre’da geçiren Ba için tanıdık bir ortama dönüş anlamına geliyor.
Haftalarca süren spekülasyonların ardından atama, Cuma günü resmi olarak duyuruldu. Ba, 2021 yılında futbolu bıraktı ve kısa sürede futbol yönetimine geçiş yaptı. Şimdi, Ligue 1’deki konumunu güçlendirmek isteyen kulüpte en önemli görevlerden birini üstleniyor.
Le Havre, Ba’yı evinde ağırlıyor
Le Havre, yaptığı açıklamada Ba’nın şehirle olan bağını vurgulayarak, onu kulübe ve büyüdüğü bölgeye yeniden hoş geldin dedi.
Kulübün resmi açıklamasında, “Bu bir nevi eve dönüş: Demba Ba, çocukluğunu ve gençlik yıllarını Le Havre’da geçirdi ve şimdi ‘Okyanus Şehri’ne yerleşmek üzere geri dönüyor!” ifadesi yer aldı.
"Bu deneyimi ve kurucu ruhuyla Demba Ba, Le Havre AC’ye katıldı. Kulübü geliştirmeye devam edecek ve Ligue 1’de yerini sağlamlaştırmasına yardımcı olacak! Hoş geldin, Demba!"
Dunkerque’deki başarısı ona bir fırsat kazandırdı
Ba, Ligue 2’deki Dunkerque kulübünde spor yöneticisi olarak geçirdiği başarılı bir dönemin ardından göreve geliyor. Oradaki çalışmaları, oyuncu transferleri ve kadro yönetimi alanlarında övgü topladı ve saha dışında da itibar kazanmasına yardımcı oldu.
Öte yandan, Ba’nın futbolcu kariyeri İngiltere ve Türkiye’de geçirdiği dönemleri de içeriyor ve bu da ona farklı futbol ortamlarında deneyim kazandırdı. Le Havre, bu geçmişinin yetenekli oyuncuları çekmeye yardımcı olacağını ve kulübün Ligue 1’deki hedeflerini destekleyeceğini umuyor.
- AFP
Önemli bir transfer dönemi bizi bekliyor
Ba’nın öncelikli hedefi, Le Havre’yi yaklaşan transfer dönemi için hazırlamak olacak. İlk görevlerinden biri, takımın Fransa’nın en üst liginde istikrarlı bir şekilde mücadele edebilmesi için gerekli kaliteye ve kadro derinliğine sahip olmasını sağlamak olacak. Bodmer’in yerini doldurmak ek bir baskı yaratıyor, ancak Le Havre, Ba’nın halihazırda mevcut olan temellerin üzerine yeni bir yapı kurmasını bekliyor.