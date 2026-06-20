Eski Chelsea ve Newcastle forveti, Ligue 1 takımının spor direktörlüğü görevini üstlendi

Le Havre, eski Chelsea, Newcastle United ve West Ham forveti Ba’yı yeni spor direktörü olarak atadığını doğruladı. 41 yaşındaki Ba, Bodmer’in yerine geçecek ve Stade Océane’de kulübün spor faaliyetlerini yönetecek. Bu atama, Afrika futbolunun en tanınmış isimlerinden biri haline gelmeden önce çocukluğunu ve gençlik yıllarını Le Havre’da geçiren Ba için tanıdık bir ortama dönüş anlamına geliyor.

Haftalarca süren spekülasyonların ardından atama, Cuma günü resmi olarak duyuruldu. Ba, 2021 yılında futbolu bıraktı ve kısa sürede futbol yönetimine geçiş yaptı. Şimdi, Ligue 1’deki konumunu güçlendirmek isteyen kulüpte en önemli görevlerden birini üstleniyor.