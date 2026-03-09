Getty Images Sport
Eski Chelsea ve Inter forveti Hernan Crespo, Brezilya Şampiyonası'na güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen "uyumsuzluk" nedeniyle Sao Paulo tarafından kovuldu
Sao Paulo'da şok kovulma
Raporlara göre, bu karar tamamen matematiksel hesaplamalara dayalı değil, daha çok kulislerdeki gergin atmosferden kaynaklanıyor. ESPN'ye göre, Arjantinli teknik direktör ile oyuncular arasında önemli bir uyumsuzluk olması, onun görevden alınmasında başlıca etken oldu. Ayrıca, yönetim kurulu, takımın taktiksel gelişiminin durma noktasına geldiğini ve son aylarda oyun tarzında istenen evrimin gerçekleşmediğini düşündüğü bildirildi.
Arjantinli oyuncu için karışık ikinci devre
Crespo'nun MorumBIS'teki ikinci görevi, Luis Zubeldia'nın ayrılmasının ardından takımı istikrara kavuşturmak için geri döndüğü Temmuz 2025'te başladı. Geçen yıl kulübü potansiyel bir küme düşme mücadelesinden başarıyla uzaklaştırsa da, eleme turnuvalarındaki performansı çok daha az etkileyiciydi. Copa do Brasil'de ikinci lig ekibi Athletico-PR'ye karşı hayal kırıklığı yaratan eleme ve Libertadores'te LDU Quito'ya karşı elenmesi, sonunda görev süresini gölgeledi.
Bu kıtasal başarısızlıklara rağmen, 2026 Brasileirao sezonu büyük umutlarla başlamıştı. Tricolor, 12 puanlık bir seride 10 puan toplayarak, genellikle bir teknik direktöre önemli bir iş güvencesi sağlayan bir performans sergilemişti. Ancak, iç çatışmalar göz ardı edilemeyecek kadar büyük oldu ve kulüp, Palmeiras'a 2-1 yenildikten bir hafta sonra yeni bir liderlik arayışına girdi.
Kulübün resmi açıklaması ayrılığını doğruladı
Brezilya devi, tüm teknik ekibin Crespo ile birlikte kulüpten ayrılacağını belirten resmi bir açıklamayla bu haberi doğruladı. Kulüp, "São Paulo Futebol Clube, bu Pazartesi (09) Hernán Crespo'nun ayrıldığını duyurmaya karar verdi. Yardımcı antrenörler Juan Branda ve Victor López, fiziksel antrenörler Federico Martinetti ve Leandro Paz ile kaleci antrenörü Gustavo Nepote de kulüpten ayrılıyor" dedi.
Açıklamada, Crespo'nun tarihsel katkıları ve son dönemdeki istatistikleri de değerlendirilerek şu ifadeler yer aldı: "2021'de Paulista şampiyonu olan Crespo, Temmuz 2025'te Morumbi'de ikinci dönemine başladı. O tarihten bu yana 46 maçta takımın başına geçti ve 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. São Paulo, Hernán Crespo ve teknik ekibine kariyerlerinde başarılar diler."
Miras ve halefinin aranması
Crespo, iki farklı dönemde toplam 99 maçta 45 galibiyet, 26 beraberlik ve 28 mağlubiyetle ayrılıyor. En büyük başarısı, Abel Ferreira'nın Palmeiras'ını yenerek kulübün uzun süren kupa hasretine son verdiği 2021 Paulista Şampiyonası şampiyonluğu olmaya devam ediyor. Ancak, bu yılın başlarında rakiplerine karşı yarı finalde yenilgiye uğraması da dahil olmak üzere, aynı eyalet şampiyonasında son zamanlarda yaşanan başarısızlıklar, artan baskıya katkıda bulundu.
Şu anda Sao Paulo'nun acil bir halefi yok ve yönetim kurulu, takım Chapecoense ile yapılacak maç için hazırlık yaparken, piyasada aktif bir arayışa başladı.
