Eski Chelsea ve Inter forveti Hernan Crespo, Brezilya Şampiyonası'na güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen "uyumsuzluk" nedeniyle Sao Paulo tarafından kovuldu

Crespo'nun MorumBIS'teki ikinci görevi, Luis Zubeldia'nın ayrılmasının ardından takımı istikrara kavuşturmak için geri döndüğü Temmuz 2025'te başladı. Geçen yıl kulübü potansiyel bir küme düşme mücadelesinden başarıyla uzaklaştırsa da, eleme turnuvalarındaki performansı çok daha az etkileyiciydi. Copa do Brasil'de ikinci lig ekibi Athletico-PR'ye karşı hayal kırıklığı yaratan eleme ve Libertadores'te LDU Quito'ya karşı elenmesi, sonunda görev süresini gölgeledi.

Bu kıtasal başarısızlıklara rağmen, 2026 Brasileirao sezonu büyük umutlarla başlamıştı. Tricolor, 12 puanlık bir seride 10 puan toplayarak, genellikle bir teknik direktöre önemli bir iş güvencesi sağlayan bir performans sergilemişti. Ancak, iç çatışmalar göz ardı edilemeyecek kadar büyük oldu ve kulüp, Palmeiras'a 2-1 yenildikten bir hafta sonra yeni bir liderlik arayışına girdi.

