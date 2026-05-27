Eski Chelsea ve Brezilya milli takım oyuncusu, Bayer Leverkusen'in teknik direktörlüğü için görüşmelerde
Leverkusen, Luis ile görüşmelere başladı
Leverkusen, yeni bir döneme imza atmak amacıyla Luis ile görüşmelere başladı. Sky Sport’a göre, 40 yaşındaki teknik adam kulüp yönetiminin açık ara en çok tercih ettiği isim olsa da, Die Werkself anlaşma gerçekleşmezse diye alternatif seçeneklerden oluşan bir liste de hazır tutuyor.
Alman kulübü, geçen sezonun ikinci maç gününün ardından ayrılmak zorunda kalan Erik ten Hag'ın yerine geçen ve beklentileri karşılayamayan Hjulmand'ın ayrılışını şu anda sonlandırıyor. Hjulmand'ın sözleşmesi 2027'ye kadar devam etse de, kulüp yönetimi, halefi belirlenir belirlenmez onun ayrılışını duyurmaya hazır.
Yedek kulübesinde hızlı yükseliş
Luis, Atlético Madrid formasıyla 333 maça çıkmış ve Brezilya milli takımında 44 kez forma giymiş olduğu efsanevi futbol kariyerinin ardından ancak 2024 yılının başında futbolu bıraktı. Ancak teknik direktörlüğe geçişi oldukça hızlı oldu; Eylül 2024’te Brezilya’nın dev kulübü Flamengo’nun başına geçti.
Güney Amerika'daki kısa görev süresi boyunca, eski sol bek, Flamengo'yu hem lig şampiyonluğuna hem de prestijli Copa Libertadores kupasına taşıyarak taktiksel zekasını sergiledi. Mart ayında görevinden alınmasına rağmen, Brezilya'daki başarıları nedeniyle Avrupa'da değeri hala yüksek.
Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde edememe
Leverkusen için hayal kırıklığı yaratan bir Bundesliga sezonunun ardından yeni bir teknik direktör arayışları başladı. Kulüp, Şampiyonlar Ligi’ne katılma hedefine ulaşamadı ve Stuttgart gibi takımlarla verdiği çekişmeli mücadelede geride kaldı. Bunun yerine Leverkusen, ligi altıncı sırada tamamlayarak gelecek sezon Avrupa Ligi’ne katılma hakkını elde etti.
Sezonun son haftalarında takım ve yönetim kurulu içindeki memnuniyetsizlik belirginleşti ve birçok kişi taktiksel tutarlılık eksikliğine işaret etti. Luis'in atanması, Leverkusen'in Avrupa'nın en prestijli turnuvasına geri dönme hedefiyle birlikte felsefesinde önemli bir değişimi temsil edecek.
Avrupa kupaları ve oyuncu olarak sahip olduğu başarılar
Luís, Atlético ve Chelsea’de geçirdiği başarılı futbol kariyerinden edindiği zengin Avrupa futbolu deneyimini beraberinde getiriyor. Los Rojiblancos’ta forma giydiği dönemde Brezilyalı savunma oyuncusu, La Liga şampiyonluğu, Copa del Rey, iki Avrupa Ligi kupası ve üç UEFA Süper Kupa’yı kazandı; ayrıca iki kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. İngiltere’deki kariyeri de aynı derecede başarılıydı; burada Chelsea ile hem Premier Lig şampiyonluğunu hem de Lig Kupası’nı kazandı.