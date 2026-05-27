Eski Chelsea ve Brezilya milli takım oyuncusu, Bayer Leverkusen'in teknik direktörlüğü için görüşmelerde

Leverkusen, yeni bir döneme imza atmak amacıyla Luis ile görüşmelere başladı. Sky Sport’a göre, 40 yaşındaki teknik adam kulüp yönetiminin açık ara en çok tercih ettiği isim olsa da, Die Werkself anlaşma gerçekleşmezse diye alternatif seçeneklerden oluşan bir liste de hazır tutuyor.

Alman kulübü, geçen sezonun ikinci maç gününün ardından ayrılmak zorunda kalan Erik ten Hag'ın yerine geçen ve beklentileri karşılayamayan Hjulmand'ın ayrılışını şu anda sonlandırıyor. Hjulmand'ın sözleşmesi 2027'ye kadar devam etse de, kulüp yönetimi, halefi belirlenir belirlenmez onun ayrılışını duyurmaya hazır.