Eski Chelsea ve Arsenal yıldızı, İtalya'nın ikinci liginde kariyerine başlamadan önce İngiliz kulüplerinin kendisini teknik direktörlükten 'vazgeçirmeye çalıştığını' söyledi

Cole, deneyim talep ederken bunu kazanmak için gerekli fırsatları sunmayı reddeden İngiliz kulüplerinin çelişkili mantığını eleştirdi. Yurtdışında çalışan siyahi bir İngiliz teknik direktör olmaktan duyduğu gururu vurgulayan Cole, yeni kulübünde yeni ve yüksek tempolu bir oyun tarzı uygulayacağına söz verdi.

Serie B'ye geçmeden önce karşılaştığı engelleri değerlendiren Cole, BBC Sport'a şunları söyledi: "İngiltere'deki bazı kulüplerle görüştüğümde, fırsatların eksikliği nedeniyle biraz cesaretim kırılıyordu. Onlar 'deneyimin yok' lafını sık sık kullanıyorlar. Ben de 'ne demek istediğini anlıyorum, katılıyorum' diyorum, ama deneyimi nasıl kazanacağım?

"Bu, altı ya da yedi yıl boyunca ikinci teknik direktör olarak vermeniz gereken bir mücadeledir. Bir inanç sıçraması yapmanız gerekir, ama kulübün de bir inanç sıçraması yapması gerekir. İtalya'da çalışan çok fazla siyahi İngiliz teknik direktör olduğunu sanmıyorum, bu yüzden evet, bu onların açısından büyük bir inanç sıçraması ve burada olmaktan çok gurur duyuyorum. Burası bulunmak ve başlamak için harika bir yer. Geri döndüğüme memnunum. Farklı bir şey yapacağız - biraz özel bir şey."