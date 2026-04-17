Getty Images Sport
Çeviri:
Eski Chelsea ve Arsenal yıldızı, İtalya'nın ikinci liginde kariyerine başlamadan önce İngiliz kulüplerinin kendisini teknik direktörlükten 'vazgeçirmeye çalıştığını' söyledi
Cole İtalya'da görevi devraldı
Eski Chelsea ve Arsenal yıldızı, yaklaşık yedi yıl boyunca üst düzey bir yardımcı antrenörlük görevinin ardından, İtalya İkinci Ligi ekibi Cesena'nın başına geçmek için "cesur bir adım" attı. Chelsea, Everton ve İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda kapsamlı bir teknik direktörlük özgeçmişi oluşturmasına rağmen, Cole kendi ülkesinde "deneyim eksikliği" gerekçesiyle defalarca engellendi. Emilia-Romagna'daki görevi, daha önce Roma'da oyuncu olarak forma giydiği İtalyan futbol piramidinde bir İngiliz teknik direktör için nadir görülen bir hamle.
- AFP
İngiliz sistemine duyulan hayal kırıklığı
Cole, deneyim talep ederken bunu kazanmak için gerekli fırsatları sunmayı reddeden İngiliz kulüplerinin çelişkili mantığını eleştirdi. Yurtdışında çalışan siyahi bir İngiliz teknik direktör olmaktan duyduğu gururu vurgulayan Cole, yeni kulübünde yeni ve yüksek tempolu bir oyun tarzı uygulayacağına söz verdi.
Serie B'ye geçmeden önce karşılaştığı engelleri değerlendiren Cole, BBC Sport'a şunları söyledi: "İngiltere'deki bazı kulüplerle görüştüğümde, fırsatların eksikliği nedeniyle biraz cesaretim kırılıyordu. Onlar 'deneyimin yok' lafını sık sık kullanıyorlar. Ben de 'ne demek istediğini anlıyorum, katılıyorum' diyorum, ama deneyimi nasıl kazanacağım?
"Bu, altı ya da yedi yıl boyunca ikinci teknik direktör olarak vermeniz gereken bir mücadeledir. Bir inanç sıçraması yapmanız gerekir, ama kulübün de bir inanç sıçraması yapması gerekir. İtalya'da çalışan çok fazla siyahi İngiliz teknik direktör olduğunu sanmıyorum, bu yüzden evet, bu onların açısından büyük bir inanç sıçraması ve burada olmaktan çok gurur duyuyorum. Burası bulunmak ve başlamak için harika bir yer. Geri döndüğüme memnunum. Farklı bir şey yapacağız - biraz özel bir şey."
Eşsiz bir kimlik oluşturmak
Frank Lampard gibi çağdaşları hızla üst düzey görevlere yükselirken, Cole, teknik direktör olmanın getireceği baskılara tam anlamıyla hazırlıklı olmak için bilinçli olarak temellerini atmayı tercih ettiğini vurguladı. Thierry Henry ve Carlo Ancelotti gibi isimlerin kendisini etkilediğini belirtse de, geçmişteki teknik direktörleri taklit etmek yerine kendi kimliğini oluşturmaya odaklandı.
Uzun vadeli hedeflerini ve itibar yerine sıkı çalışarak kendini kanıtlama arzusunu tartışan Cole, şunları söyledi: "Frank Lampard çok iyiydi - emekli olduktan sonra benim olduğum noktadan çok ilerideydi. Frank ile karşılaştırılıyorsunuz ve insanlar neden bir işe girmediğimi soruyor. Hazır değildim. Oldukça basit. Temelini atmaya ve bu fırsat için hazır olduğumdan emin olmaya çalıştım."
"Jose Mourinho gibi olmayacağım - henüz hiçbir şey kazanmadığım için o statüye ve saygıya sahip değilim. Carlo Ancelotti soğukkanlı ve sakin biri - hem başarılı bir oyuncu hem de teknik direktör - bu yüzden onun gibi olamam. Rafa Benitez gibi de olamam. Onlardan küçük parçalar alıp kendim olmalıyım, sürecime güvenmeliyim ve Cesena'ya odaklanmalıyım. Çalışmak istiyorum ve umarım bir gün bir kupa kazanabilirim."
- Getty Images Sport
Palermo maçı yaklaşıyor
Cole, bu Cumartesi Cesena'yı Palermo ile oynayacağı kritik Serie B karşılaşmasına çıkarırken önemli bir taktiksel zorlukla karşı karşıya. 34 maçta topladığı 44 puanla şu anda ligde sekizinci sırada yer alan kulüp, üst lig play-off'larının ön eleme turuna katılma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Yeni teknik direktör, üst lige dönüş yolundaki çabalarını sürdürürken, son dönemde yaşanan deplasman performansındaki düşüşü durdurmak için daha uyumlu ve top hakimiyetine dayalı bir oyun tarzı benimsemeye çalışıyor.