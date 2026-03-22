Eski Chelsea ve Arsenal orta saha oyuncusu, 11 yaşındaki kızına yönelik 'tamamen orantısız' muamele nedeniyle pop yıldızı Chappell Roan'ı eleştirdi

Şu anda Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen Jorginho, sosyal medyada ailesini ve "HOT TO GO!" şarkıcısını ilgilendiren "çok üzücü bir olayı" ayrıntılı olarak anlattı. Orta saha oyuncusunun eşi Catherine Harding, babası Hollywood oyuncusu Jude Law olan kızı Ada ile birlikte Lollapalooza festivali için Sao Paulo'daki bir otelde kalıyordu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu oyuncunun ifadesine göre, küçük kız kahvaltı sırasında idolünü görmekten heyecanlanmış, ancak şarkıcının ekibinden düşmanca bir tavırla karşılaşmıştı.

Durum, Roan'ın güvenlik ekibinden bir üyenin ailenin masasına gelerek onlarla yüzleşmesiyle tırmandı. Jorginho, bu tepkiyi "tamamen orantısız" olarak nitelendirerek, güvenlik görevlisinin hem eşine hem de 11 yaşındaki çocuğuna "aşırı agresif bir şekilde" konuştuğunu belirtti. Güvenlik görevlisinin, küçük kızı "taciz" ile suçladığı ve kız ağlarken otel yönetimine resmi şikayette bulunmakla tehdit ettiği bildirildi.