Getty Images Entertainment
Çeviri:
Eski Chelsea ve Arsenal orta saha oyuncusu, 11 yaşındaki kızına yönelik 'tamamen orantısız' muamele nedeniyle pop yıldızı Chappell Roan'ı eleştirdi
Güvenlik görevlilerinin saldırgan davranışlarına ilişkin iddialar
Şu anda Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen Jorginho, sosyal medyada ailesini ve "HOT TO GO!" şarkıcısını ilgilendiren "çok üzücü bir olayı" ayrıntılı olarak anlattı. Orta saha oyuncusunun eşi Catherine Harding, babası Hollywood oyuncusu Jude Law olan kızı Ada ile birlikte Lollapalooza festivali için Sao Paulo'daki bir otelde kalıyordu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu oyuncunun ifadesine göre, küçük kız kahvaltı sırasında idolünü görmekten heyecanlanmış, ancak şarkıcının ekibinden düşmanca bir tavırla karşılaşmıştı.
Durum, Roan'ın güvenlik ekibinden bir üyenin ailenin masasına gelerek onlarla yüzleşmesiyle tırmandı. Jorginho, bu tepkiyi "tamamen orantısız" olarak nitelendirerek, güvenlik görevlisinin hem eşine hem de 11 yaşındaki çocuğuna "aşırı agresif bir şekilde" konuştuğunu belirtti. Güvenlik görevlisinin, küçük kızı "taciz" ile suçladığı ve kız ağlarken otel yönetimine resmi şikayette bulunmakla tehdit ettiği bildirildi.
Jorginho, pop yıldızına sert çıktı
34 yaşındaki kadın uzun bir açıklamada şunları söyledi: "Kızım, her çocuk gibi onu tanıdı, heyecanlandı ve sadece gerçekten o olup olmadığını görmek istedi. En kötüsü de, ona yaklaşmadı bile. Sadece şarkıcının masasının önünden geçti, onun olup olmadığını doğrulamak için baktı, gülümsedi ve annesinin yanına oturmak için geri döndü. Hiçbir şey söylemedi, hiçbir şey istemedi.
"Dürüst olmak gerekirse, bir masanın önünden geçip orada birinin olup olmadığını kontrol etmenin ne zaman taciz olarak kabul edilebileceğini bilmiyorum. Hatta 11 yaşındaki kızım gözyaşları içinde otururken, o otele şikayette bulunacağını bile söyledi. Kızım çok sarsıldı ve çok ağladı."
Jorginho Instagram
Orta saha oyuncusu, futbol kariyerinden örnekler vererek eleştiride bulunuyor
Chelsea ve Arsenal formasıyla Premier Lig'de kupa dolu bir dönem geçiren orta saha oyuncusu, şarkıcının çevresinin sergilediği bakış açısı eksikliğine dikkat çekti. Kendi şöhret deneyimlerinden ve taraftarlarla olan etkileşimlerinden yola çıkarak, bu tepkiyi "tamamen orantısız" olarak nitelendirdi ve taraftarların hayranlığının temel anlayışından yoksun olduğunu belirtti.
"Yıllardır futbolun, medyanın ve tanınmış kişilerin içindeyim ve saygı ile sınırların ne olduğunu çok iyi biliyorum," diye açıkladı. "Orada olanlar öyle değildi. Sadece bir çocuğun birine hayran olmasıydı."
- Getty Images
Olayın ardından taraftarlara yönelik sert bir uyarı
Flamengo yıldızının kamuoyuna yaptığı bu eleştiri, Brezilya'da ünlülerin ayrıcalıkları ve güvenlik görevlilerinin genç hayranlara davranışları konusunda büyük bir tartışma başlattı. Jorginho, pop yıldızına yönelik son değerlendirmesinde sözünü sakınmadı ve sanatçıların hayranlarına daha nezaketle davranma yükümlülüğü olduğunu ima etti. Şarkıcıya yönelik bir mesajında şöyle dedi: "Hayranların olmasaydı sen bir hiç olurdun. Ve hayranlara sesleniyorum: O, sevginizi hak etmiyor. Kimse bunu yaşamamalı, hele ki bir çocuk."
Reklam