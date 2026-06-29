Eski Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, tanıtım tarihinin belirlenmesiyle birlikte Ligue 1’de teknik direktörlük görevine geri dönmeye hazırlanıyor

Rosenior, Ligue 1 ekibi Paris FC ile teknik direktörlük görevine geri dönmeye çok yakın olsa da, resmi tanıtımı biraz ertelendi. Başlangıçta bu Çarşamba günü duyurulması planlanan atamanın, L'Équipe’in haberine göre 9 Temmuz’a ertelendiği belirtiliyor.

İngiliz teknik direktör, Premier League’e geçmeden önce Strasbourg’da görev yapmış olması nedeniyle Fransız futboluna yabancı değil. Parisli kulüp, üst ligde nispeten istikrarlı bir sezonun ardından yeni bir yöne doğru ilerlemeyi hedeflerken, Rosenior da Stade Jean-Bouin’de Antoine Kombouare’nin yerine geçmeye hazırlanıyor.