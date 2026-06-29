Getty Images Sport
Çeviri:
Eski Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, tanıtım tarihinin belirlenmesiyle birlikte Ligue 1’de teknik direktörlük görevine geri dönmeye hazırlanıyor
Rosenior’un Fransa’ya dönüşü
Rosenior, Ligue 1 ekibi Paris FC ile teknik direktörlük görevine geri dönmeye çok yakın olsa da, resmi tanıtımı biraz ertelendi. Başlangıçta bu Çarşamba günü duyurulması planlanan atamanın, L'Équipe’in haberine göre 9 Temmuz’a ertelendiği belirtiliyor.
İngiliz teknik direktör, Premier League’e geçmeden önce Strasbourg’da görev yapmış olması nedeniyle Fransız futboluna yabancı değil. Parisli kulüp, üst ligde nispeten istikrarlı bir sezonun ardından yeni bir yöne doğru ilerlemeyi hedeflerken, Rosenior da Stade Jean-Bouin’de Antoine Kombouare’nin yerine geçmeye hazırlanıyor.
- AFP
Kombouaré için yolun sonu
Bu yıl 22 Şubat’ta takımın başına geçen Kombouare’nin, kulübü ligde 11. sıraya taşımasına rağmen görevinden ayrılması bekleniyor. Eski Paris Saint-Germain ve Nantes teknik direktörü, takımı küme düşme mücadelesinden başarıyla uzaklaştırarak play-off bölgelerinden 12 puan farkla bitirmiş olsa da, teknik direktör ile kulüp yönetimi arasında gerginliğin arttığı bildiriliyor.
Deneyimli teknik direktörün mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor, ancak olası bir sözleşme uzatması ve maaş artışı konusundaki anlaşmazlıklar süreci tıkadı. Kulüp yönetiminin, Kombouaré’nin yaklaşımından bıkmış olduğu ve orta sıralarda kalma hedefini pekiştirmek amacıyla Rosenior’un göreve gelmesinin önünü açtığı söyleniyor.
Yeni bir döneme yönelik talepler
Rosenior’un atanmasındaki gecikme, onun göreve başlamasıyla ilgili lojistik gerekliliklerle bağlantılı görünüyor. Wandsworth doğumlu teknik direktörün, kulüp için öngördüğü vizyonu desteklemek üzere altı ila sekiz kişiden oluşan bir teknik ekip kurmak amacıyla, teknik kadroda önemli bir yeniden yapılanma talep ettiği bildiriliyor.
Bu taleplere yanıt olarak kulüp, sezon öncesi antrenmanlara başlama tarihini 9 Temmuz’a erteledi. Bu ek süre, kulübün etkili hissedarları olan Arnault ailesinin, Rosenior’un iddialı yapısal değişikliklerini desteklemek için gerekli mali taahhütleri kesinleştirmeleri açısından hayati önem taşıyor.
- Getty
Chelsea'den sonra kendini affettirmek istiyor
Rosenior, Stamford Bridge’den acı bir şekilde ayrılmasının ardından itibarını yeniden kazanma umuduyla Fransa’nın başkentine geldi. Chelsea’deki görevi, kulübün ligde yedinci sırada olduğu 22 Nisan’da görevden alınana kadar sadece 106 gün sürdü. Görevden alınması, tek bir gol bile atamadan üst üste beş lig mağlubiyetinden oluşan iç karartıcı bir serinin ardından gerçekleşti; bu, kulübün 1912’den bu yana ligde yaşadığı en uzun galibiyetsiz ve golsüz seri oldu.