Eski Chelsea teknik direktörü Graham Potter, hiçbir maç kazanamamasına ve Dünya Kupası umutlarının hala belirsiz olmasına rağmen İsveç ile yeni sözleşme imzaladı

İsveç Futbol Federasyonu, Potter'a sürpriz bir şekilde dört yıllık sözleşme uzatımı teklif ederek onu 2030 yılına kadar milli takıma bağladı. Bu karar, futbol dünyasında şaşkınlık yarattı, çünkü İngiliz teknik adam, geçen Ekim ayında kısa süreli olarak göreve getirildiğinden bu yana henüz bir galibiyet elde edemedi.

Potter'ın görevi, İsviçre'ye 4-1'lik ağır bir yenilgi ve Slovenya ile 1-1'lik bir beraberlikle yavaş başladı. Hemen sonuç alınamamasına ve Dünya Kupası elemelerinde durumun belirsiz olmasına rağmen, federasyon liderlik değişikliği yerine istikrarı tercih etti.