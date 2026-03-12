AFP
Eski Chelsea teknik direktörü Graham Potter, hiçbir maç kazanamamasına ve Dünya Kupası umutlarının hala belirsiz olmasına rağmen İsveç ile yeni sözleşme imzaladı
Potter uzun vadeli projeye bağlılık sözü verdi
İsveç Futbol Federasyonu, Potter'a sürpriz bir şekilde dört yıllık sözleşme uzatımı teklif ederek onu 2030 yılına kadar milli takıma bağladı. Bu karar, futbol dünyasında şaşkınlık yarattı, çünkü İngiliz teknik adam, geçen Ekim ayında kısa süreli olarak göreve getirildiğinden bu yana henüz bir galibiyet elde edemedi.
Potter'ın görevi, İsviçre'ye 4-1'lik ağır bir yenilgi ve Slovenya ile 1-1'lik bir beraberlikle yavaş başladı. Hemen sonuç alınamamasına ve Dünya Kupası elemelerinde durumun belirsiz olmasına rağmen, federasyon liderlik değişikliği yerine istikrarı tercih etti.
İsveç Futbol Federasyonu süreci destekliyor
Federasyon yönetimi, Potter'ın İskandinav ülkesini yeni bir döneme taşıyacak doğru kişi olduğu konusunda kararlılığını sürdürüyor. Federasyon, son zamanlarda rekabetçi maçlarda galibiyet alamamasına rağmen, Potter'ın koçluk felsefesini ve liderlik özelliklerini öncelikli olarak değerlendiriyor.
İsveç Futbol Federasyonu genel sekreteri Niclas Carlnen, federasyonunresmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Liderlik özelliklerini takdir ettiğim ve ona güçlü bir güven duyduğum sağlam bir kişilik olan Graham Potter ile işbirliğimizin devam etmesinden dolayı son derece mutluyum" dedi.
"Uzun vadeli bakış açısı, oyunculara ve menajerlere huzur ve gelecekteki şampiyonluklar için faaliyetlerinde süreklilik yaratma fırsatı veriyor. Milli takımlarımız İsveç futbolu ve ülke çapında birçok insan için büyük önem taşıyor. Şimdi önümüzdeki yılları sabırsızlıkla bekliyoruz, ama her şeyden önce, umarız bir Dünya Kupası yazını."
Kuzeydeki kurtuluş yayı
Potter, Premier Lig'de zorlu dönemlerde zarar gören itibarını düzeltmek için İsveç'in teknik direktörlüğüne geldi. Chelsea'deki görevi Todd Boehly yönetiminde ani bir şekilde sona erdi ve ardından West Ham'da görev yaptığı dönemde 25 maçın sadece 6'sını kazanabildiği için görevinden alındı.
Potter, sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili olarak "Bugün benim için inanılmaz gurur verici ve çok mutlu bir gün" dedi. "Gerçekten önemli bir şey yapmak için harika bir fırsat. Kısa vadede hiçbir şey değişmiyor, çünkü Dünya Kupası'na gitmek için iki maç kazanmak istiyoruz. Bundan sonra, İsveç futbolundaki herkesle birlikte çalışarak gerçekten özel bir şey yaratma fırsatına sahip olmak çok güzel."
Yüksek riskli play-off maçı bekliyor
İsveç, iki hafta sonra Ukrayna ile oynayacağı play-off maçında belirleyici bir anla karşı karşıya. Bu maçta galip gelmesi halinde, yaklaşan Dünya Kupası'na katılmak için Polonya veya Arnavutluk ile finalde karşı karşıya gelecek.
Alexander Isak ve Viktor Gyokeres gibi hücum seçeneklerine sahip olmasına rağmen, İsveç son beş maçında sadece bir beraberlik ve dört mağlubiyet alarak form sorunu yaşadı. Şu anda kritik bir dönemde olan Potter, yeni uzun vadeli sözleşmesini gölgeleyecek turnuva dışı kalmayı önlemek için hemen ilk galibiyetini almalıdır.
