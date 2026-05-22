Eski Chelsea kaptanı Cesar Azpilicueta, 'yeni bir sayfa' açmadan önce duygusal bir veda mesajıyla futbolu bıraktığını duyurdu

Azpilicueta veda mesajında şöyle yazdı: “Sevgili futbol camiası, bugün sizlerle bu sezonun profesyonel futbolcu olarak son sezonum olacağını paylaşmak istiyorum. Hayalimi gerçekleştirdiğim onca yılın ardından, hayatımda yeni bir sayfa açmanın zamanının geldiğini hissediyorum.

Dürüst olmak gerekirse, bu an için kendimi hazırlamış olsam da bu mektubu yazmak benim için zor oldu. 20 sezonun ardından, pek çok kişi kariyerimde önemli bir rol oynadı.”

Defans oyuncusu ayrıca, futbol yolculuğunda kendisine yön veren kulüplere ve kişilere teşekkür etti. Azpilicueta şunları ekledi: “Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve parçası olabildiğim tüm kulüplerdeki her bir personele, hem bir insan hem de bir oyuncu olarak her gün büyümeme yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim.”

"CA Osasuna, Olympique de Marseille, Chelsea FC, Atletico de Madrid ve Sevilla FC formalarını giymek ve en büyük sahnelerde ülkemi temsil etmek benim için gerçek bir ayrıcalıktı. Her an benim için çok anlamlıydı."



