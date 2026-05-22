Eski Chelsea kaptanı Cesar Azpilicueta, 'yeni bir sayfa' açmadan önce duygusal bir veda mesajıyla futbolu bıraktığını duyurdu
Azpilicueta, duygusal emeklilik kararını doğruladı
Eski Chelsea kaptanı, sosyal medyada paylaştığı duygusal bir açıklamayla bu haberi doğruladı ve bu an için bir süredir hazırlık yapmasına rağmen duygularını kelimelere dökmekte zorlandığını itiraf etti. Azpilicueta, Osasuna, Marsilya, Chelsea, Atlético Madrid ve Sevilla formalarını giyerek Avrupa çapında başarılı bir kariyer geçirdi.
Ayrıca İspanya milli takımında 45 kez forma giydi ve birçok önemli uluslararası turnuvada yer aldı. 2012 yılında Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olduktan sonra, kulübün en çok kupa kazanan modern oyuncularından biri oldu. Stamford Bridge'de geçirdiği 11 yıl boyunca 508 maça çıktı ve kazanılabilecek tüm önemli kupaları kazandı.
Azpilicueta, 20 sezon süren kariyerini değerlendiriyor
Azpilicueta veda mesajında şöyle yazdı: “Sevgili futbol camiası, bugün sizlerle bu sezonun profesyonel futbolcu olarak son sezonum olacağını paylaşmak istiyorum. Hayalimi gerçekleştirdiğim onca yılın ardından, hayatımda yeni bir sayfa açmanın zamanının geldiğini hissediyorum.
Dürüst olmak gerekirse, bu an için kendimi hazırlamış olsam da bu mektubu yazmak benim için zor oldu. 20 sezonun ardından, pek çok kişi kariyerimde önemli bir rol oynadı.”
Defans oyuncusu ayrıca, futbol yolculuğunda kendisine yön veren kulüplere ve kişilere teşekkür etti. Azpilicueta şunları ekledi: “Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve parçası olabildiğim tüm kulüplerdeki her bir personele, hem bir insan hem de bir oyuncu olarak her gün büyümeme yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim.”
"CA Osasuna, Olympique de Marseille, Chelsea FC, Atletico de Madrid ve Sevilla FC formalarını giymek ve en büyük sahnelerde ülkemi temsil etmek benim için gerçek bir ayrıcalıktı. Her an benim için çok anlamlıydı."
Chelsea’deki mirası, Azpilicueta’nın kulübün efsaneleri arasındaki yerini sağlamlaştırıyor
Azpilicueta birçok büyük kulüpte forma giymiş olsa da, en büyük başarılarını Chelsea’de elde etti. Taraftarlar tarafından sevgiyle “Dave” olarak anılan oyuncu, kulübün en başarılı dönemlerinden birinde kilit bir figür haline geldi. Kazandığı kupalar arasında Şampiyonlar Ligi, iki Premier Lig şampiyonluğu, iki Avrupa Ligi şampiyonluğu, UEFA Süper Kupası, FA Kupası, Lig Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası yer alıyor. Ayrıca 2021 yılında Chelsea’nin Şampiyonlar Ligi zaferinde kaptanlık görevini üstlendi. Azpilicueta, istikrarı, çok yönlülüğü ve liderlik vasıflarıyla geniş bir saygı gördü. Kariyeri boyunca enerjik bir bekten güvenilir bir stoper ve soyunma odasında etkili bir lider haline geldi.
Azpilicueta yeni bir sayfa açarken övgüler devam ediyor
Azpilicueta, kendi neslinin en güvenilir savunma oyuncularından biri olarak anılan bir itibarla profesyonel futboldan ayrılıyor. Duyurusunun ardından taraftarlar ve eski takım arkadaşlarından övgüler yağmaya başladı bile.