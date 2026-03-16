Eski Chelsea genç yıldızı Carney Chukwuemeka, eski Manchester United teknik direktörünün yönetimindeki Dünya Kupası şansı için İngiltere milli takımından ayrıldıktan sonra ilk kez milli takıma çağrıldı
Rangnick, Chukwuemeka'nın kadroda yer alacağını doğruladı
Eski Manchester United geçici teknik direktörü, uzun süredir bu orta saha oyuncusunun teknik yeteneklerine ve fiziksel özelliklerine hayranlık duyuyordu. Rangnick, eski Almanya genç milli takım oyuncusu Paul Wanner ile birlikte Chukwuemeka’yı kadroya katma kararı hakkında konuşurken, bu iki oyuncuyu kadroya kattıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Onlara hiçbir zaman baskı yapmadık, ancak her zaman onları kadromuzda görmek istediğimizi açıkça belirttik. İkisi de Avusturya ve milli takım için son derece faydalı olacaklarına inanıyorum," dedi Rangnick, Krone'ye göre.
İngiltere'nin kaybı Avusturya'nın kazancı
Chukwuemeka’nın kararı, bir zamanlar İngiliz futbol sisteminin en parlak umutlarından biri olarak görülen orta saha oyuncusu nedeniyle, İngiltere Futbol Federasyonu’nun uzun vadeli planlarına bir darbe vurdu. Three Lions’ın altyapı kademelerini başarıyla geçmesine rağmen, Borussia Dortmund’un yıldızı, Avusturya milli takımında A milli takımda forma giyme yolunun daha açık olduğunu düşündü.
Viyana'da Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve Northampton'da büyüyen Chukwuemeka'nın uluslararası sahnede birçok seçeneği vardı. Ancak Rangnick yönetiminde hemen forma giyme fırsatı ve büyük bir turnuvaya giden net bir yol, reddedilemeyecek kadar cazip geldi. FIFA tarafından resmi olarak onaylanan bu geçiş ve ilk kez milli takıma çağrılması, onun A milli takımda İngiltere forması giyme umutlarını fiilen sona erdirdi.
Bundesliga'daki performansı orta saha oyuncusuna ödül kazandırdı
Bu transfer, eski Aston Villa oyuncusunun Bundesliga’da etkileyici bir performans sergilediği bir dönemde gerçekleşti. Almanya’ya transfer olduğundan beri Chukwuemeka, Stamford Bridge’de geçirdiği zorlu dönemde yakalayamadığı istikrarı yakaladı. Signal Iduna Park’ta kendine güvenilir bir yer edinen oyuncu, kupa peşinde koşan Dortmund takımında orta saha ile hücum arasında dinamik bir bağlantı kuruyor.
Avusturya kadrosuna katılarak, Wanner gibi bir başka yüksek profilli çifte vatandaşla bir araya geliyor. Geçen yaz Bayern Münih'ten PSV Eindhoven'a transfer olan 20 yaşındaki oyun kurucu da Almanya yerine Avusturya'yı temsil etmeyi tercih etmişti. Rangnick, genç yeteneklerin takıma katkı sağlayacağını belirterek, orta sahadaki rekabetin "elbette azalmayacağını, ancak sonuçta bunun her zaman oyunu canlandıracağını" söyledi.
Ufukta Dünya Kupası hayalleri
2026 Dünya Kupası hızla yaklaşırken, Chukwuemeka gözünü Rangnick’in ilk 11’inde yer almaya dikmiş durumda. Avusturya, son şampiyon Arjantin’in yanı sıra Ürdün ve Cezayir ile aynı gruba düşerek turnuvada zorlu bir grup aşamasıyla karşı karşıya. Mart ayında Viyana’da oynanacak hazırlık maçları, Dortmundlu oyuncunun A milli takım futbolunun zorluklarına ayak uydurabileceğini kanıtlaması açısından hayati bir sınav niteliğinde olacak. Marbella'da yeni takım arkadaşlarıyla kısa bir antrenman kampına katılmak üzere yola çıkmadan önce, Chukwuemeka Dortmund'un lig mücadelesine odaklanmaya devam ediyor. BVB şu anda lider Bayern Münih'in peşinde ve orta saha oyuncusunun giderek artan olgunluğu hem kulüp hem de ülke için hayati önem taşıyacak.
