Eski Chelsea genç yıldızı Carney Chukwuemeka, eski Manchester United teknik direktörünün yönetimindeki Dünya Kupası şansı için İngiltere milli takımından ayrıldıktan sonra ilk kez milli takıma çağrıldı

Chukwuemeka’nın kararı, bir zamanlar İngiliz futbol sisteminin en parlak umutlarından biri olarak görülen orta saha oyuncusu nedeniyle, İngiltere Futbol Federasyonu’nun uzun vadeli planlarına bir darbe vurdu. Three Lions’ın altyapı kademelerini başarıyla geçmesine rağmen, Borussia Dortmund’un yıldızı, Avusturya milli takımında A milli takımda forma giyme yolunun daha açık olduğunu düşündü.

Viyana'da Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve Northampton'da büyüyen Chukwuemeka'nın uluslararası sahnede birçok seçeneği vardı. Ancak Rangnick yönetiminde hemen forma giyme fırsatı ve büyük bir turnuvaya giden net bir yol, reddedilemeyecek kadar cazip geldi. FIFA tarafından resmi olarak onaylanan bu geçiş ve ilk kez milli takıma çağrılması, onun A milli takımda İngiltere forması giyme umutlarını fiilen sona erdirdi.