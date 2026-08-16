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Eski Chelsea forveti Michy Batshuayi, Eintracht Frankfurt formasıyla 10 maça çıktıktan sonra Suudi Pro Ligi kulübüne katılmaya hazırlanıyor
Orta Doğu'da yeni bir sayfa
Batshuayi’nin göçebe kariyeri yeni bir bölüme hazırlanıyor; Belçikalı forvet, Avrupa futbolunu Suudi Arabistan Pro Ligi’nin sunduğu büyük kazançlarla değiştirmeye hazırlanıyor. Son bir buçuk sezonu Eintracht Frankfurt’ta geçiren golcünün, talkSPORT’a göre Körfez ülkesinde adı henüz açıklanmayan bir kulübe katılmak için ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.
Bu transfer, Batshuayi’nin profesyonel kariyerindeki 11. kulüp anlamına gelecek ve onu modern dönemde dünyanın en büyük liglerinden bazılarında forma giymiş en üretken futbol gezginlerinden biri olarak daha da öne çıkaracak.
Bu gelişme, Batshuayi’nin Bundesliga’da forma şansı bulmakta giderek daha fazla zorlandığı bir dönemde geldi. Geçen yılın şubat ayında Eintracht Frankfurt’a katılmasından bu yana, geçen sezon tüm kulvarlarda sadece 10 maça çıkabildi; bu sayı, onun seviyesindeki bir oyuncu için beklentilerin oldukça altında kaldı.
- Getty Images
Karmaşık bir Chelsea mirası üzerine düşünürken
Batshuayi, 2017'de kulübün son Premier League şampiyonluğunda küçük ama kritik bir rol oynamış olması nedeniyle Chelsea taraftarları için gizemini koruyan bir figür olmaya devam ediyor. Stamford Bridge'deki döneminde 77 maçta 25 gol attı, ancak dönemin teknik direktörü Antonio Conte ile ilişkisi herkesçe bilindiği üzere gergindi.
West Bromwich Albion'a karşı kupayı getiren golü atmasına rağmen Batshuayi, İtalyan teknik adamın kendisine hiçbir zaman adil bir şans vermediğini düşündü; çünkü Conte, Belçikalı oyuncuya taktik düzeninde önemli bir rol vadetmesine rağmen başka seçenekleri tercih etti.
2022'de Conte ile yaşadığı hayal kırıklıkları hakkında konuşan Batshuayi, sözlerini sakınmadı ve şunları söyledi: "Conte sürekli kendiyle çelişiyordu. Öncelikle benim transferimle başladı. Beni aradı ve projesini anlattı. Diego Costa'nın yanında iki forvetli bir hatta oynamamı istiyordu. Buna inandım mı? Elbette, çünkü Conte kariyeri boyunca hep iki forvetle oynadı. Chelsea'de benimle geçirdiği dönem dışında. Bunu anlamıyorum. Gerçek şu ki, çok fazla kez kandırıldım."
Tarih yazıyor ve Türkiye'de tartışmalarla karşı karşıya kalıyor
2022'de nihayet Chelsea'den bonservisiyle ayrıldıktan sonra Batshuayi, Türkiye'de ikinci bir yuva buldu, ancak buradaki yolculuğu hiç de sakin geçmedi. İlk olarak, Nottingham Forest'a önerilen transferinin transfer döneminin son gününde ünlü şekilde çökmesinin ardından Fenerbahçe'ye imza attı.
Ancak onu futbol dünyasında asıl şoke eden, 2024'te Galatasaray'a yaptığı sonraki transfer oldu. Son şampiyona imza atarak Batshuayi, kariyerinde daha önce hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe forması giydikten sonra İstanbul'un "Üç Büyük" rakibinin tamamını temsil eden tarihteki ilk Türk olmayan oyuncu oldu.
Süper Lig'deki dönemi hem başarı hem de ciddi çalkantılarla geçti. Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nı kaldırırken, Trabzonspor'a karşı oynanan kaotik bir maç sırasında sahaya giren bir taraftarla fiziksel bir alterkasyona da karıştı.
- AFP
Uluslararası geçmişi ve önündeki yol
Uluslararası arenada Batshuayi, Belçika'nın "Altın Jenerasyonu" için güvenilir bir isim oldu. 52 milli maçta 27 gole imza atan oyuncu, şu anda Belçika Milli Takımı tarihinin en golcü sekizinci ismi konumunda.
Onun katkıları, Belçika'nın Rusya'daki 2018 Dünya Kupası macerasında hayati önem taşıdı ve takım turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Ayrıca 2022 Dünya Kupası'nda ve iki Avrupa Şampiyonası'nda da forma giydi; böylece kulüp kariyerinin istikrarsızlık ve belirsizlik dönemlerinden geçtiği zamanlarda bile en büyük sahnelerde performans gösterebildiğini kanıtladı.
Ancak Batshuayi'nin milli takım kariyeri son yıllarda durakladı ve milli takımdaki son maçına Mart 2024'te Wembley'de İngiltere'ye karşı oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı. Şimdi 32 yaşında olan golcü oyuncu, kariyerinin son dönemine girerken yeni bir meydan okumaya öncelik veriyor gibi görünüyor.
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