Batshuayi’nin göçebe kariyeri yeni bir bölüme hazırlanıyor; Belçikalı forvet, Avrupa futbolunu Suudi Arabistan Pro Ligi’nin sunduğu büyük kazançlarla değiştirmeye hazırlanıyor. Son bir buçuk sezonu Eintracht Frankfurt’ta geçiren golcünün, talkSPORT’a göre Körfez ülkesinde adı henüz açıklanmayan bir kulübe katılmak için ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.

Bu transfer, Batshuayi’nin profesyonel kariyerindeki 11. kulüp anlamına gelecek ve onu modern dönemde dünyanın en büyük liglerinden bazılarında forma giymiş en üretken futbol gezginlerinden biri olarak daha da öne çıkaracak.

Bu gelişme, Batshuayi’nin Bundesliga’da forma şansı bulmakta giderek daha fazla zorlandığı bir dönemde geldi. Geçen yılın şubat ayında Eintracht Frankfurt’a katılmasından bu yana, geçen sezon tüm kulvarlarda sadece 10 maça çıkabildi; bu sayı, onun seviyesindeki bir oyuncu için beklentilerin oldukça altında kaldı.



