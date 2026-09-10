Chelsea, nefes kesen bir Carabao Cup karşılaşmasında Leeds'i 6-3 mağlup ederek sansasyonel bir geri dönüşe imza attı. Alonso'nun ekibi, Stamford Bridge'de 2-0 geriye düştükten sonra ilk aşamada erken ve felaket bir elenişe doğru gidiyor gibi görünüyordu.

Ancak ikinci yarıda 12 dakikalık çılgın bir hücum sekansı, eşleşmenin seyrini tamamen tersine çevirdi. Cole Palmer, üç dakika içinde iki gol atarak skoru eşitledi; ardından Pedro Neto ve yaz transferi Welbeck skora katkı yaptı.

Valentin Barco ve Welbeck'in dramatik ikinci golü sonunda Chelsea'ye dördüncü tur biletini getirdi. Bu geç kahramanlık, Dominic Calvert-Lewin'in Leeds adına 75. dakikada attığı golü gecenin sonunda yalnızca teselli niteliğinde bıraktı.