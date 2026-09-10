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Eski Chelsea forveti, Danny Welbeck'in Carabao Cup kahramanlığının ardından yaptığı sansasyonel hamlenin mimarı olduğu için Xabi Alonso'yu övdü
Chelsea, Carabao Cup geriliminde Leeds'i şaşırttı
Chelsea, nefes kesen bir Carabao Cup karşılaşmasında Leeds'i 6-3 mağlup ederek sansasyonel bir geri dönüşe imza attı. Alonso'nun ekibi, Stamford Bridge'de 2-0 geriye düştükten sonra ilk aşamada erken ve felaket bir elenişe doğru gidiyor gibi görünüyordu.
Ancak ikinci yarıda 12 dakikalık çılgın bir hücum sekansı, eşleşmenin seyrini tamamen tersine çevirdi. Cole Palmer, üç dakika içinde iki gol atarak skoru eşitledi; ardından Pedro Neto ve yaz transferi Welbeck skora katkı yaptı.
Valentin Barco ve Welbeck'in dramatik ikinci golü sonunda Chelsea'ye dördüncü tur biletini getirdi. Bu geç kahramanlık, Dominic Calvert-Lewin'in Leeds adına 75. dakikada attığı golü gecenin sonunda yalnızca teselli niteliğinde bıraktı.
- AFP
Hasselbaink, Alonso'yu zekice Welbeck transferi nedeniyle övdü
Dramatik dokuz gollü galibiyetin ardından, eski Chelsea santrforu Hasselbaink, Welbeck'i özel olarak övdü. Yorumcu, Alonso'nun tecrübeli forveti Batı Londra'ya getirerek son derece zekice bir karar verdiğine inanıyor.
Chelsea'nin Luton Town'a karşı bir önceki Carabao Cup galibiyetinde de ağları havalandıran Welbeck, değerini kısa sürede kanıtladı. Sky Sports'a konuşan Hasselbaink, eski İngiltere milli oyuncusunun yeni takımı için hayati bir parça olacağında ısrar etti.
"Çok şey katacak, hadi ama!" dedi. "Arsenal ve Manchester United'da oynadı, Brighton'da da işini yaptı. Chelsea'de bir numara olmayacağını biliyor ve bunu kabul edecek.
"Ama saha içinde ve dışında diğer oyunculara çok şey verebilir. Diğer oyuncularla konuşacak ve bu şekilde yardımcı olacak ama aynı zamanda gol atmak isteyecek ve pozisyonların sonunda olmak isteyecek. Chelsea için harika bir transfer."
Tecrübeli forvet, Chelsea'ye kritik liderlik sağlıyor
Chelsea'nin son sezonlardaki son derece yetenekli ancak büyük ölçüde tecrübesiz kadrosunda, deneyimli liderlik dikkat çekici biçimde eksikti. Alonso'nun bu kritik eksikliği net şekilde fark ettiği ve Premier League'de kendini kanıtlamış forveti kadroya katma fırsatını hemen değerlendirdiği görülüyor.
Welbeck'in öncelikli olarak formda golcü Joao Pedro'nun yedeği olması beklense de, genel etkisi sahada alacağı dakikaların çok ötesine geçecek. Hasselbaink, 35 yaşındaki oyuncunun kadrodaki konumunu kusursuz şekilde anladığını belirtti.
Hasselbaink, "O üst düzey bir forvet ama kişiliği ve saha dışında gruba katacakları... Bunun önemini, işin içinde değilseniz gerçekten hiçbir yerde tam olarak anlayamazsınız" dedi.
"Premier League kariyeri boyunca gördüğümüz gibi müthiş bir profesyonel ve umarım Chelsea formasıyla oynarken çok daha iyi seviyelere çıkar."
- Getty Images Sport
Premier League'e dönüş, yükselişteki Chelsea kadrosunu bekliyor
Welbeck'in kupadaki etkileyici kısa performansı, hücum rotasyonunu yönetirken Alonso'ya üzerinde düşüneceği çok şey verecek. Tecrübeli oyuncu, teknik direktörü tarafından görev verildiğinde bir maçın gidişatını değiştirebildiğini artık kesin biçimde göstermiş oldu.
Chelsea şimdi dikkatini yeniden iç sahadaki görevlerine çevirecek ve bu dikkat çekici kupa galibiyetinin üzerine koymaya çalışacak. Chelsea, cumartesi günü sahasında lige yeni yükselen Hull City'yi ağırladığında Premier League'de yeniden sahne alacak.
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