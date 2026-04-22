Goal.com
Canlı
Fernandez-CaicedoGetty/GOAL
Çeviri:

Eski Chelsea efsanesi, Enzo Fernandez ve Moises Caicedo'nun "lider olmadığını" ve Chelsea'de oynamayı "hak etmediklerini" iddia ediyor

E. Fernandez
Chelsea
M. Caicedo
Brighton & Hove Albion - Chelsea
Brighton & Hove Albion
Premier Lig

Eski Chelsea savunma oyuncusu Frank Leboeuf, kulübün rekor transferleri Enzo Fernandez ve Moises Caicedo'ya sert eleştiriler yönelterek, her ikisinin de kulübü temsil etmek için gerekli liderlik özelliklerinden yoksun olduğunu iddia etti. Dünya Kupası şampiyonu, Blues'un gol atamadan üst üste beşinci Premier Lig mağlubiyetini aldığı ve moral bozucu 3-0'lık Brighton yenilgisinin ardından bu açıklamayı yaptı.

    Chelsea'nin Brighton'a karşı aldığı 3-0'lık ağır yenilginin yankıları doruk noktasına ulaştı; eski Blues kahramanı Leboeuf, orta sahanın en büyük sorunlu alan olduğunu belirtti. Toplam 223 milyon sterlinlik transfer harcamalarına rağmen, Fernandez ve Caicedo, konuk takımın tarihi bir yenilgiye uğradığı Amex Stadyumu'ndaki maçta oyunun kontrolünü ele geçiremedi.

    Leboeuf, bu iki yıldız hakkında konuşurken sözünü sakınmadı ve transfer bedellerinin Stamford Bridge'de beklenen liderliğe dönüşmediğini ima etti. ESPN FC'ye konuşan Dünya Kupası şampiyonu, bir asırdan fazla bir süredir ilk kez gol atamadan Premier Lig'de üst üste beş mağlubiyet alan takımın mevcut durumundan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

    • Reklam
  • Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    Geçmişteki Chelsea efsaneleriyle karşılaştırmalar

    Leboeuf, "Biz de futbolcu olduk ve durumu görebiliyoruz. Eski takım arkadaşım ve hemşerim Marcel Desailly, iki gün önce bizim sürekli tekrarladığımız şeyleri söyledi," dedi. "O takımda liderler yok. Liderlik yapabilecek bir kaleciye, bir stoper'a ve bir orta saha oyuncusuna ihtiyacımız var."

    Eski Blues stoperi, şu anki yıldızları, Stamford Bridge'deki başarılı dönemlerinde soyunma odasını paylaştığı efsanevi isimlerle karşılaştırdı. O, şu anki ikilinin formanın ağırlığını veya Chelsea gibi büyük bir kulübü zor dönemlerde yönetmenin gerekliliklerini anlamadığını düşünüyor.

    "Caicedo ve Ezno Fernandez lider değil. Üzgünüm ama ben liderleri gördüm. Dennis Wise ile oynadım, Craig Burley ile oynadım, orta sahada Roberto Di Matteo ile oynadım. Onlar liderdi. Marcel Desailly, Steve Clarke gibi savunmacılardan, Vialli, Gullit, Zola gibi forvetlerden, benim zamanımda başarılı olan oyunculardan bahsetmiyorum bile, [Roman Abramovich döneminde] gördüklerimizden sonra ise hiç bahsetmiyorum bile. Ama artık yeter, bu oyuncular şu anda Chelsea'de oynamayı hak etmiyorlar. Yeterince iyi değiller."


    Teknik direktör Liam Rosenior yoğun baskı altında olsa da, Leboeuf sorunun kaynağının yönetim kurulunda ve onların kendini kanıtlamış tecrübeli oyuncular yerine genç yetenekleri transfer etmeye odaklanmasında yattığına inanıyor. Kanıtlanmış tecrübe yerine potansiyele güvenilmesi, sezonun zorlu dönemlerinde bu Batı Londra ekibinin yolunu kaybetmesine neden oldu ve ligin bitmesine dört maç kala Premier Lig’in ilk beşinden yedi puan geride kalmalarına yol açtı.

    Leboeuf, kulübün Avrupa futbolunun zirvesine geri dönmesi için karar vericilere transfer stratejilerini yeniden gözden geçirmeleri çağrısında bulundu. "Şu anda neyin değiştirilebileceğini bilmiyorum. Ama gelecek yıl, lütfen yönetim kurulu liderler transfer etsin. Aksi takdirde Chelsea, bizim bildiğimiz Chelsea olmayacak," dedi.

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Takım, üst üste beşinci lig mağlubiyetini gol atamadan alırken taraftarlar Rosenior'un kovulmasını talep etse de, Leboeuf şu anda teknik direktör değişikliğinin bir anlamı olmayacağına inanıyor. Leeds United ile oynanacak FA Cup yarı finali yaklaşırken, yönetim kurulunun karar vermek için beklemesi gerektiğini öne sürüyor.

    "Leeds maçını beklemelisiniz. Rosenior giderse, benim için bir şeyin değişeceğini sanmıyorum," diye konuştu Leboeuf. "Sezonun sonunu beklemeli ve geleceğinizi yeniden düşünmelisiniz; hepimizin görmek istediği Chelsea'ye nasıl geri dönmek istediğinizi. Sezonun bitmesine iki ay kala Rosenior'u başka biriyle değiştirmek benim için bir anlam ifade eder mi, bilmiyorum."

FA Kupası
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Premier Lig
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA