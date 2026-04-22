Eski Chelsea efsanesi, Enzo Fernandez ve Moises Caicedo'nun "lider olmadığını" ve Chelsea'de oynamayı "hak etmediklerini" iddia ediyor

Leboeuf, "Biz de futbolcu olduk ve durumu görebiliyoruz. Eski takım arkadaşım ve hemşerim Marcel Desailly, iki gün önce bizim sürekli tekrarladığımız şeyleri söyledi," dedi. "O takımda liderler yok. Liderlik yapabilecek bir kaleciye, bir stoper'a ve bir orta saha oyuncusuna ihtiyacımız var."

Eski Blues stoperi, şu anki yıldızları, Stamford Bridge'deki başarılı dönemlerinde soyunma odasını paylaştığı efsanevi isimlerle karşılaştırdı. O, şu anki ikilinin formanın ağırlığını veya Chelsea gibi büyük bir kulübü zor dönemlerde yönetmenin gerekliliklerini anlamadığını düşünüyor.

"Caicedo ve Ezno Fernandez lider değil. Üzgünüm ama ben liderleri gördüm. Dennis Wise ile oynadım, Craig Burley ile oynadım, orta sahada Roberto Di Matteo ile oynadım. Onlar liderdi. Marcel Desailly, Steve Clarke gibi savunmacılardan, Vialli, Gullit, Zola gibi forvetlerden, benim zamanımda başarılı olan oyunculardan bahsetmiyorum bile, [Roman Abramovich döneminde] gördüklerimizden sonra ise hiç bahsetmiyorum bile. Ama artık yeter, bu oyuncular şu anda Chelsea'de oynamayı hak etmiyorlar. Yeterince iyi değiller."



