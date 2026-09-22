Kasım 2025'te Singapur'a karşı ilk maçında kaçırdığı penaltının ardından milli takım kariyeri erken bir sarsıntı yaşadı, ancak 2027 AFC Asya Kupası elemelerinde Sri Lanka'ya karşı attığı etkileyici iki golle hızla toparlandı. Bu deneyim, rekabetçi turnuva futbolunda hücum hattına liderlik etmek için gereken zihinsel dayanıklılığı şekillendirdi.

Zor geçen o açılış maçının ardından yaşadığı geri dönüşü hatırlayan Soonsup-Bell şöyle devam etti: "Benim için [Singapur'a karşı] büyük bir maçtı çünkü bu benim ilk milli maçımdı. Her zaman herkese iyi bir örnek olmak istiyorum ve o sahaya takıma yardım etmek ve gol atmak için çıkıyorum. Penaltıyı kaçırmam aslında bir sonraki maçta gol atma konusunda bana ekstra motivasyon verdi ve ben de bunu yapmayı başardım."

Teknik direktör Anthony Hudson yönetimindeki takım hedeflerine değinen eski Tottenham forveti şunları ekledi: "Tayland'ın ASEAN Kupası'ndaki ana hedefi elbette kupayı kazanmak. Takımın kupayı kaldırmasına yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."