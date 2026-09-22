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Eski Chelsea altyapı mezunu Jude Soonsup-Bell, Tayland FIFA ASEAN Kupası zaferini hedeflerken kupalara gözünü dikti
Forvet, ilk kupasını hedefliyor
Eski Chelsea altyapı mezunu Soonsup-Bell, ilk kez düzenlenen FIFA ASEAN Kupası'nda Tayland'ı kupaya ulaştırma konusundaki mutlak kararlılığının altını çizdi. 22 yaşındaki Port FC forveti, en mutlu hissettiği yer olan atalarının vatanına bağlılığını göstermek için İngiltere ile genç milli takım maçlarını isteyerek geride bıraktı. Changsuek forması giyme tercihini değerlendiren Soonsup-Bell, FIFA'ya şöyle konuştu: "İkna edilmeme gerek yoktu. Tayland için oynamak istedim."
Forvet, yeniden doğuş yolculuğunu anlattı
Kasım 2025'te Singapur'a karşı ilk maçında kaçırdığı penaltının ardından milli takım kariyeri erken bir sarsıntı yaşadı, ancak 2027 AFC Asya Kupası elemelerinde Sri Lanka'ya karşı attığı etkileyici iki golle hızla toparlandı. Bu deneyim, rekabetçi turnuva futbolunda hücum hattına liderlik etmek için gereken zihinsel dayanıklılığı şekillendirdi.
Zor geçen o açılış maçının ardından yaşadığı geri dönüşü hatırlayan Soonsup-Bell şöyle devam etti: "Benim için [Singapur'a karşı] büyük bir maçtı çünkü bu benim ilk milli maçımdı. Her zaman herkese iyi bir örnek olmak istiyorum ve o sahaya takıma yardım etmek ve gol atmak için çıkıyorum. Penaltıyı kaçırmam aslında bir sonraki maçta gol atma konusunda bana ekstra motivasyon verdi ve ben de bunu yapmayı başardım."
Teknik direktör Anthony Hudson yönetimindeki takım hedeflerine değinen eski Tottenham forveti şunları ekledi: "Tayland'ın ASEAN Kupası'ndaki ana hedefi elbette kupayı kazanmak. Takımın kupayı kaldırmasına yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."
Bölgesel gelişim ivme kazanıyor
Güneydoğu Asya futbolu, son sezonlarda önemli ölçüde ilerleme kaydetti ve bu durum küresel sıralamalardaki yükselişle de kendini gösterdi. Soonsup-Bell, FIFA'nın yeni oluşturduğu bölgesel turnuvayı altyapı modernizasyonunu hızlandırmak ve yerli oyuncular arasındaki teknik standardı yükseltmek için ideal bir vitrin olarak görüyor.
Aynı röportajda bölgenin yükselen grafiğini değerlendiren Soonsup-Bell şöyle konuştu: "Herkes, FIFA Dünya Sıralaması üzerinden Güneydoğu Asya futbolunun yıllar içinde ne kadar geliştiğini görebiliyor. Herkes seviyenin yıldan yıla yükseldiğini görebiliyor. Doğru insanların doğru desteği ve Güneydoğu Asya futbolunda doğru altyapı olursa, bir gün buna inanıyorum, eğer ilerlemeyi sürdürebilirse. İnsanlar doğru yönde itmeye devam ederse, kesinlikle daha yüksek bir seviyeye ulaşacaktır."
Tribünlerdeki tutkulu taraftarların yarattığı müthiş desteğin altını çizen hücum oyuncusu, sözlerini şöyle tamamladı: "Her zaman kazanmak ve elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşacağız. Ama aldığımız destek bize çok büyük katkı sağlıyor, özellikle de böyle harika bir atmosfer yarattığında."
- Getty Images Sport
Grup aşaması sınavları bekliyor
Tayland, 24 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında Vietnam, Filipinler ve Pakistan'a karşı 1. Lig kampanyasına başlayacak. Savaş Filleri, Endonezya topraklarında turnuvaya güçlü favori ve büyük beklentilerle giriyor. Soonsup-Bell'in gol önündeki bitiriciliği, bölgesel başarıya ulaşma şansları açısından kritik önem taşıyacak.
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