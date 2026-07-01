Eski Celtic teknik direktörü Ange Postecoglou’nun İskoçya milli takımının başına geçeceği söylentileri dolaşırken, eski Tottenham ve Nottingham Forest teknik direktörünün bir başka Premier Lig takımında iş bulmasının neden ‘zor’ olacağı

Postecoglou’nun Celtic ile elde ettiği tüm başarılara rağmen bir daha böyle bir teknik direktör koltuğuna oturmasının imkânsız olup olmadığı sorulduğunda, eski Hoops forveti Cascarino — İrlandalı müşterilerin 100.000 €’ya kadar kazanma şansı sunduğu “World Cup Card Collection” kampanyasını yürüten Tonybet adına konuşarak — GOAL’a şunları söyledi: “Bence bu zor olur, çünkü Premier Lig’de bir teknik direktörlük görevi almak zor bir iş. [Andoni] Iraola’nın Liverpool’un başına geçeceğini tahmin etmiştim. O fırsatı hak ettiğine kesinlikle inanıyordum.

“Zor mu? Evet, zor olacak. Çünkü bence bazen sadece ‘biz böyle oynarız, işimizi böyle yaparız’ diye takılıp kalması nedeniyle haksız yere eleştirildi. Ayrıca şu anda kulüp yönetiminde yer alan sahipler ve futbolla ilgilenen tüm takımlar arasında, [Ruben] Amorim gibi oynamayı reddeden kişiler yüzünden teknik direktörleri sevmeyenler var.

“Ve benim garip bulduğum şey şu: antrenörlük kurslarını tamamladığınızda, futbol maçlarını kazanmanın birçok yolu olduğu söylenir. İster defansif bir oyun olsun, ister bloklarla, ister kontra ataklarla, ister son derece agresif bir futbol, paslar ve hareketlerle olsun, bana göre Ange biraz tek boyutlu olarak etiketlendi. Ve bence bu durumun içinde başkaları da var.

“Eğer bu taktiğe sadık kalır ve daha da ısrar edersen, bence üst yönetim bundan hoşlanmaz. Şöyle düşünürler: ‘Sana, antrenörlük el kitabındaki taktiklere uymak ya da bu takım için en uygun olanı bulabileceğini kanıtlamak için para ödüyoruz.’”