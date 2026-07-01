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Eski Celtic teknik direktörü Ange Postecoglou’nun İskoçya milli takımının başına geçeceği söylentileri dolaşırken, eski Tottenham ve Nottingham Forest teknik direktörünün bir başka Premier Lig takımında iş bulmasının neden ‘zor’ olacağı
Clarke'ın ayrılmasının ardından Postecoglou'nun adı İskoçya milli takımının başına geçme ihtimaliyle anılıyor
2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan grup aşaması elenmesinin ardından Clarke, görevinden istifa etme kararı aldı. Böylece, başka birinin görevi devralıp Tartan Ordusu’nu 2028 Avrupa Şampiyonası’na götürmesinin önü açıldı.
Birkaç adayın değerlendirildiği söyleniyor; Everton teknik direktörü David Moyes, mevcut Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez ile birlikte en güçlü adaylar arasında yer alıyor. Martinez'in, Kuzey Amerika'daki dünya şampiyonluğu mücadelesinin sona ermesinin ardından Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarıyla olan çalışmasına son vermesi bekleniyor.
Ancak şu anda bahis piyasalarında en önde gelen isim Postecoglou. Glasgow’da geçirdiği ve beş büyük kupa kazandığı verimli iki yıllık görev süresinden dolayı İskoç futbolunu çok iyi biliyor.
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Tottenham’da kupa zaferinin ardından ve Forest’ta 39 gün süren galibiyetsiz serinin ardından kovuldu
Bu başarının İngiltere’de tekrarlanması zor oldu; Spurs, Avrupa Ligi zaferinin tadını çıkarmasına rağmen, onun yönetiminde Premier Lig sıralamasında 17. sıraya geriledi. Forest’ta 39 gün boyunca sadece sekiz maç galibiyetsiz kalınca işler daha da kötüye gitti.
Koçluk kariyerinde hâlâ bir miktar itibar kalmış olsa da, Postecoglou’nun İngiliz birinci ligindeki itibarı ciddi bir darbe aldı; öyle ki, 60 yaşındaki teknik adamın yakın zamanda bu ortamda üçüncü bir göreve getirilmesi pek olası görünmüyor.
Postecoglou, Premier Lig’de bir başka göreve atanmayı imkansız bulacak mı?
Postecoglou’nun Celtic ile elde ettiği tüm başarılara rağmen bir daha böyle bir teknik direktör koltuğuna oturmasının imkânsız olup olmadığı sorulduğunda, eski Hoops forveti Cascarino — İrlandalı müşterilerin 100.000 €’ya kadar kazanma şansı sunduğu “World Cup Card Collection” kampanyasını yürüten Tonybet adına konuşarak — GOAL’a şunları söyledi: “Bence bu zor olur, çünkü Premier Lig’de bir teknik direktörlük görevi almak zor bir iş. [Andoni] Iraola’nın Liverpool’un başına geçeceğini tahmin etmiştim. O fırsatı hak ettiğine kesinlikle inanıyordum.
“Zor mu? Evet, zor olacak. Çünkü bence bazen sadece ‘biz böyle oynarız, işimizi böyle yaparız’ diye takılıp kalması nedeniyle haksız yere eleştirildi. Ayrıca şu anda kulüp yönetiminde yer alan sahipler ve futbolla ilgilenen tüm takımlar arasında, [Ruben] Amorim gibi oynamayı reddeden kişiler yüzünden teknik direktörleri sevmeyenler var.
“Ve benim garip bulduğum şey şu: antrenörlük kurslarını tamamladığınızda, futbol maçlarını kazanmanın birçok yolu olduğu söylenir. İster defansif bir oyun olsun, ister bloklarla, ister kontra ataklarla, ister son derece agresif bir futbol, paslar ve hareketlerle olsun, bana göre Ange biraz tek boyutlu olarak etiketlendi. Ve bence bu durumun içinde başkaları da var.
“Eğer bu taktiğe sadık kalır ve daha da ısrar edersen, bence üst yönetim bundan hoşlanmaz. Şöyle düşünürler: ‘Sana, antrenörlük el kitabındaki taktiklere uymak ya da bu takım için en uygun olanı bulabileceğini kanıtlamak için para ödüyoruz.’”
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Postecoglou, Dünya Kupası sonrası İskoçya milli takımının yeniden yapılanma sürecini üstlenebilir
Postecoglou’nun yöntemleri, Spurs ve Forest’ta eleştirilerin hedefi olmuştu; zira aşırı riskli bir oyun sergilediği ve takımlarını defans açısından gereksiz yere savunmasız bırakan yüksek bir savunma hattı uyguladığı yönünde suçlanmıştı.
Postecoglou’nun ne zaman ve nerede tekrar teknik direktörlük görevine döneceği henüz belli değil; kulüp futbolundaki talepler ve baskıdan biraz hayal kırıklığına uğradıktan sonra İskoçya milli takımıyla uluslararası arenaya adım atması da mümkün görünüyor.