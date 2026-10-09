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Eski Celtic stoperi, Bhoys'a harcama uyarısı yaparken, USMNT yıldızı Cameron Carter-Vickers etrafındaki Premier League transfer söylentileri neden azaldı?
Carter-Vickers, Spurs altyapı sisteminden yetişti
Southend doğumlu Carter-Vickers, 11 yaşında Tottenham'ın altyapısına katıldı ve kuzey Londra ekibinin FA Cup ile Lig Kupası maçlarında forma giyecek kadar potansiyel ortaya koydu. Ancak düzenli olarak A takımda oynama yolundaki engeller aşılamadı.
Bu durum, onu birkaç kiralık döneme yöneltti ve bunlardan biri 2020-21 sezonunda Glasgow'a gitmesini sağladı. Celtic'te etkileyici bir performans sergilemesinin ardından 6 milyon sterlinlik (8 milyon dolar) kalıcı transfer anlaşması yapıldı. O noktaya gelindiğinde, Amerika Birleşik Devletleri ile A milli düzeyde tanınmayı zaten kazanmıştı.
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USMNT Dünya Kupası yıldızı Premier League transfer söylentilerine yol açtı
Plan, kulüp ve milli takımda düzenli rolleri netleştirmekti. Bu süreçte olumlu bir başlangıç yapıldı ve USMNT, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda temsil edildi; bunun öncesinde yaklaşık üç yıl boyunca milli forma giyememişti.
Celtic'teki performansları Carter-Vickers'ı yeniden bu yapının içine taşıdı; oynadığı dominant maçlar, sahip olduğu güç ve tutkuyu ortaya koydu. Premier League'den ilgi olduğuna dair söylentilerin ortaya çıkması da uzun sürmedi.
Herhangi bir satışa onay verilmedi ve 28 yaşındaki oyuncu son dönemde en iyi formunu ve fiziksel durumunu yakalamakta daha fazla zorlandı. Bu kategoride olan tek isim o değil; ayrıca birçok kişi, Celtic'in kadrosunu güçlendirmek için neden daha büyük harcamalara yönelmediğini ve ezeli rakibi Rangers karşısında çoğu zaman rahat olan üstünlüğünü neden korumadığını merak ediyor.
İlgi neden azaldı ve Celtic yeterince harcama yapıyor mu?
Carter-Vickers ve genel olarak ‘Paradise’daki gelişmeler hakkında sorulan eski Celtic yıldızı Stubbs, Gambler Media iş birliğiyle konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “O seviyede performans göstermiyor.
“Bence geçen sezon oyununda çok iyi bölümler vardı ve yine sakatlandı; takımda olmadığı zaman Celtic onun yokluğunu hissetti. Büyük bir kayıptı. Ama bence Celtic'e şu anda bakarsanız, en önemlisi taraftarların görmek istediği seviyeye yakın bile bir performans sergilemiyorlar.
“Ve bence bu durum, yakın zamanda oynanan iki Old Firm maçına da yansıdı. Rangers, kadro anlamında çok büyük bir değişim yaşadı. Celtic ise birkaç oyuncu aldı ve takviyeler yaptı. Ama bana göre Celtic'te kalite açısından ciddi bir düşüş var.
“Ve Rangers'ı, öne çıkıp gerçekten otoritelerini kabul ettirebilecekleri bir noktada yakaladılar. Ama bir şekilde Celtic hep sadece yeteri kadar harcıyor gibi görünüyor ya da gerçekten de sadece yeteri kadar harcıyor. Ve insan, bu ‘sadece yeteri kadar’ın dönüp onları zor durumda bırakıp bırakmayacağını merak ediyor.”
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Celtic'in 2026-27 fikstürü: Old Firm derbilerinde iki acı verici yenilgi
Celtic, 2026-27 sezonunun ilk milli ara dönemine tüm kulvarlarda üst üste aldığı üç yenilginin ardından girdi. Bunların ikisi, Premiership ve İskoçya Lig Kupası maçlarında ezeli rakibi Rangers'a karşı geldi ve bu da son derece deneyimli teknik direktör Martin O’Neill üzerindeki baskının artmasına yol açtı.
Yanında USMNT'nin bir diğer yıldızı Auston Trusty bulunan Carter-Vickers, şampiyonun pazar günü Motherwell deplasmanında sahalara döndüğünde Glasgow ekibinin olumlu bir tepki vermesi gerektiğini biliyor.
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