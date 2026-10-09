Plan, kulüp ve milli takımda düzenli rolleri netleştirmekti. Bu süreçte olumlu bir başlangıç yapıldı ve USMNT, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda temsil edildi; bunun öncesinde yaklaşık üç yıl boyunca milli forma giyememişti.

Celtic'teki performansları Carter-Vickers'ı yeniden bu yapının içine taşıdı; oynadığı dominant maçlar, sahip olduğu güç ve tutkuyu ortaya koydu. Premier League'den ilgi olduğuna dair söylentilerin ortaya çıkması da uzun sürmedi.

Herhangi bir satışa onay verilmedi ve 28 yaşındaki oyuncu son dönemde en iyi formunu ve fiziksel durumunu yakalamakta daha fazla zorlandı. Bu kategoride olan tek isim o değil; ayrıca birçok kişi, Celtic'in kadrosunu güçlendirmek için neden daha büyük harcamalara yönelmediğini ve ezeli rakibi Rangers karşısında çoğu zaman rahat olan üstünlüğünü neden korumadığını merak ediyor.